TUT

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

ชื่อTUT

อันดับNo.830

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)3.05%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน839,010,042.6467478

อุปทานสูงสุด1,000,000,000

อุปทานรวม839,010,042.6467478

อัตราการไหลเวียน0.839%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล0.06042588916392525,2025-03-20

ราคาต่ำสุด0.00025507551097587,2025-02-08

บล็อกเชนสาธารณะBSC

การแนะนำ10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

etfindex:mc_etfindex_sourceข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้มาโดย cmc ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน