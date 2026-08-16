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ราคาปัจจุบัน Ultiland วันนี้ คือ 0.07966 THB มูลค่าตลาด ARTX เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ARTX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ultiland วันนี้ คือ 0.07966 THB มูลค่าตลาด ARTX เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ARTX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา ARTX

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ราคา Ultiland(ARTX)

ราคาปัจจุบัน 1 ARTX เป็น THB

฿2.6112548
฿2.6112548฿2.6112548
+0.12%1D
THB
Ultiland (ARTX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:23:19 (UTC+8)

ราคา Ultiland วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ultiland (ARTX) วันนี้ ฿ 0.07966, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARTX เป็น THB คือ ฿ 0.07966 ต่อ ARTX.

Ultiland มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ARTX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARTX เทรดระหว่าง ฿ 0.07854 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0806 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARTX เคลื่อนไหว -0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 52.51K.

Ultiland (ARTX) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 52.51K
฿ 52.51K฿ 52.51K

฿ 22.30M
฿ 22.30M฿ 22.30M

--
----

280,000,000
280,000,000 280,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ultiland คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 52.51K อุปทานหมุนเวียนของ ARTX คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 280000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 22.30M

ประวัติราคา Ultiland THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.07854
฿ 0.07854฿ 0.07854
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0806
฿ 0.0806฿ 0.0806
สูงสุด 24h

฿ 0.07854
฿ 0.07854฿ 0.07854

฿ 0.0806
฿ 0.0806฿ 0.0806

--
----

--
----

-0.31%

+0.12%

-8.78%

-8.78%

ประวัติราคา Ultiland (ARTX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ultiland ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0031298+0.12%
30 วัน฿ -0.01759-18.09%
60 วัน฿ -0.01848-18.84%
90 วัน฿ -0.13273-62.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ultiland ในวันนี้

วันนี้ ARTX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0031298 (+0.12%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ultiland ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01759 (-18.09%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ultiland ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARTX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01848 (-18.84%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ultiland ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.13273 (-62.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ultiland (ARTX) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Ultiland

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Ultiland ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Ultiland วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ARTX: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

【โครงสร้างตลาด】 ARTX_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA จำนวน 5-6 เส้นได้ส่งสัญญาณซื้อ และกลุ่ม EMA จำนวน 7 เส้นก็ยังคงอยู่ในภาวะซื้อเช่นกัน ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.3197 ซึ่งต่ำกว่าศูนย์กลางของฮับ (HUB) ที่ระดับ 0.3235 ประมาณ 38 จุด ถือเป็นบริเวณกลางตลาดที่ค่อนข้างต่ำ ขณะเดียวกัน ราคาเคลื่อนไหวเหนือแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.3162 ซึ่งยังคงมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้น 【สถานะพลังงานตลาด】 ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Death Cross) ส่งผลให้แรงกระทบระยะสั้นหันกลับไปในทิศทางขาลง ขณะที่ RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม พบว่ามีความเบี่ยงเบนระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้ากับดัชนี MACD ทำให้เกิดการแบ่งชั้นของแรงกระทบในตลาดอย่างชัดเจน และบ่งชี้ถึงการกระจายตัวของพลังงานภายในตลาดที่ไม่สมดุล

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Ultiland?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Ultiland (ARTX) ได้แก่:

1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในโครงการ
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาและการอัปเดตแพลตฟอร์ม
4. การประกาศความร่วมมือและพันธมิตร
5. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเคนเกม/เมตาเวิร์ส
7. การยอมรับจากผู้ใช้งานและการเติบโตของชุมชนที่มีความเคลื่อนไหว
8. ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
9. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่น ๆ ที่สำคัญ
10. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและสัญญาณการซื้อขาย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Ultiland วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Ultiland (ARTX) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกตลาด การประเมินกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา Ultiland

การคาดการณ์ราคา Ultiland (ARTX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ARTX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ultiland (ARTX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ultiland อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ultiland จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ARTX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ultiland

วิธีการซื้อและลงทุน Ultiland ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Ultiland หรือยัง? การซื้อ ARTX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Ultiland ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Ultiland (ARTX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Ultiland จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Ultiland (ARTX)

คุณสามารถทำอะไรกับ Ultiland ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Ultiland ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ Ultiland (ARTX) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Ultiland (ARTX)

แพลตฟอร์มโทเคไนซ์สินทรัพย์โลกจริง (RWA) ที่มี DNA แบบ Native Web3 + ART ผสานกัน มุ่งเน้นการออกโทเคน การเทรด และการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมบนเชน

Ultiland ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ultiland ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Ultiland อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ultiland

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:23:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ultiland (ARTX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ultiland

ARTX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Ultiland (ARTX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Ultiland ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ARTX/USDT
฿2.6220722
฿2.6220722฿2.6220722
+0.48%
662.98K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ARTX เป็น THB

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ARTX
ARTX
THB
THB

1 ARTX = 2.6112548 THB