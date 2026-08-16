ราคา Ultiland(ARTX)
ราคาปัจจุบัน Ultiland (ARTX) วันนี้ ฿ 0.07966, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARTX เป็น THB คือ ฿ 0.07966 ต่อ ARTX.
Ultiland มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ARTX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARTX เทรดระหว่าง ฿ 0.07854 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0806 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARTX เคลื่อนไหว -0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.78% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 52.51K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ultiland คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 52.51K อุปทานหมุนเวียนของ ARTX คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 280000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 22.30M
-0.31%
+0.12%
-8.78%
-8.78%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ultiland ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0031298
|+0.12%
|30 วัน
|฿ -0.01759
|-18.09%
|60 วัน
|฿ -0.01848
|-18.84%
|90 วัน
|฿ -0.13273
|-62.50%
วันนี้ ARTX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0031298 (+0.12%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01759 (-18.09%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARTX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01848 (-18.84%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.13273 (-62.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Ultiland ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ARTX: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
【โครงสร้างตลาด】 ARTX_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA จำนวน 5-6 เส้นได้ส่งสัญญาณซื้อ และกลุ่ม EMA จำนวน 7 เส้นก็ยังคงอยู่ในภาวะซื้อเช่นกัน ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.3197 ซึ่งต่ำกว่าศูนย์กลางของฮับ (HUB) ที่ระดับ 0.3235 ประมาณ 38 จุด ถือเป็นบริเวณกลางตลาดที่ค่อนข้างต่ำ ขณะเดียวกัน ราคาเคลื่อนไหวเหนือแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.3162 ซึ่งยังคงมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้น 【สถานะพลังงานตลาด】 ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Death Cross) ส่งผลให้แรงกระทบระยะสั้นหันกลับไปในทิศทางขาลง ขณะที่ RSI ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม พบว่ามีความเบี่ยงเบนระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้ากับดัชนี MACD ทำให้เกิดการแบ่งชั้นของแรงกระทบในตลาดอย่างชัดเจน และบ่งชี้ถึงการกระจายตัวของพลังงานภายในตลาดที่ไม่สมดุล
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Ultiland อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ultiland ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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