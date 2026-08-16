ราคา Perle(PRL)
ราคาปัจจุบัน Perle (PRL) วันนี้ ฿ 0.4066, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.04% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PRL เป็น THB คือ ฿ 0.4066 ต่อ PRL.
Perle มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- PRL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PRL เทรดระหว่าง ฿ 0.3463 (ต่ำ) กับ ฿ 0.4118 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PRL เคลื่อนไหว -0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +39.91% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 168.34K.
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Perle คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 168.34K อุปทานหมุนเวียนของ PRL คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 406.60M
-0.45%
+12.04%
+39.91%
+39.91%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Perle ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +1.432286
|+12.04%
|30 วัน
|฿ +0.2347
|+136.53%
|60 วัน
|฿ +0.2528
|+164.36%
|90 วัน
|฿ +0.202
|+98.72%
วันนี้ PRL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +1.432286 (+12.04%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.2347 (+136.53%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PRL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.2528 (+164.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.202 (+98.72%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Perle ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด PRL: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
PRL_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.3665 โดยเคลื่อนตัวเหนือค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ระดับ 0.3654 ราคาระหว่างการเคลื่อนไหวอยู่ภายในช่วงสั่นสะเทือนที่กำหนดโดยแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบฮับแสดงให้เห็นถึงสถานะสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายที่ยังไม่ถูกทำลาย โครงสร้างปัจจุบันอยู่ใกล้กับแกนกลางของช่วง MACD แสดงรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวก โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีทิศทางเดียวกันและเคลื่อนตัวขึ้น ขณะที่ RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่มีการกระจายพลังงานที่เข้มข้นผิดปกติ อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA ยังไม่ได้ส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน พลังงานเชิงกระทบกระแทกในระยะสั้นยังคงปล่อยออกมาอย่างอ่อนโยน แนวต้านใกล้เคียง R1 อยู่ที่ 0.3727 ห่างจากราคาปัจจุบัน +1.69% แนวรับใกล้เคียง S1 อยู่ที่ 0.3526 ห่างจากราคาปัจจุบัน -3.79% ส่วนแนวต้านอ้างอิงระยะไกล R2 อยู่ที่ 0.3855 และแนวรับอ้างอิงระยะไกล S2 อยู่ที่ 0.3453 หากราคาสามารถทะลุ R1 ได้ จะมีโอกาสทดสอบช่วงราคาที่สูงขึ้นไปอีก แต่หากหลุดพ้น S1 ลงมา ก็อาจปรับตัวลงไปยังโซนสภาพคล่องด้านล่าง ระดับราคาสำคัญเหล่านี้ได้กำหนดขอบเขตการซื้อขายในปัจจุบันไว้อย่างชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Perle อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Perle คือเลเยอร์อัจฉริยะที่มีอำนาจอธิปไตยสำหรับ AI พร้อมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Perle ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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