ราคา CROSS(CROSS)

ราคาปัจจุบัน 1 CROSS เป็น USD

$0.13333
$0.13333$0.13333
+0.09%1D
USD
CROSS (CROSS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:37:23 (UTC+8)

ข้อมูลราคา CROSS (CROSS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.12831
$ 0.12831$ 0.12831
ต่ำสุด 24h
$ 0.13887
$ 0.13887$ 0.13887
สูงสุด 24h

$ 0.12831
$ 0.12831$ 0.12831

$ 0.13887
$ 0.13887$ 0.13887

$ 0.4431755260236053
$ 0.4431755260236053$ 0.4431755260236053

$ 0.04656997751656906
$ 0.04656997751656906$ 0.04656997751656906

+0.76%

+0.09%

+1.47%

+1.47%

ราคาเรียลไทม์ CROSS (CROSS) คือ $ 0.13333 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCROSS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.12831 และราคาสูงสุด $ 0.13887 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CROSS คือ $ 0.4431755260236053 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.04656997751656906

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CROSS มีการเปลี่ยนแปลง +0.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.47% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

CROSS (CROSS) ข้อมูลการตลาด

No.453

$ 44.70M
$ 44.70M$ 44.70M

$ 85.31K
$ 85.31K$ 85.31K

$ 133.33M
$ 133.33M$ 133.33M

335.22M
335.22M 335.22M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.52%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CROSS คือ $ 44.70M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 85.31K อุปทานหมุนเวียนของ CROSS คือ 335.22M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 133.33M

ประวัติราคา CROSS (CROSS) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CROSS ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0001199+0.09%
30 วัน$ -0.09291-41.07%
60 วัน$ -0.07123-34.83%
90 วัน$ -0.18237-57.77%
การเปลี่ยนแปลงราคา CROSS ในวันนี้

วันนี้ CROSS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0001199 (+0.09%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา CROSS ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.09291 (-41.07%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา CROSS ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CROSS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.07123 (-34.83%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา CROSS ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.18237 (-57.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา CROSS (CROSS) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา CROSSทันที

อะไรคือ CROSS (CROSS)

CROSS คือบล็อกเชน Layer 1 ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเกม Web3 โดยมีโมเดลธุรกิจที่เน้นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรสำหรับเกมที่ทำงานบนเชน พร้อมสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมแก๊ส การซื้อขายบน DEX ธุรกรรม NFT และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา โครงการนี้มีวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบนิเวศที่สามารถขยายตัวได้ มีประสิทธิภาพสูง เชื่อมต่อเกมระดับ Web2 เข้ากับการเป็นเจ้าของและเศรษฐกิจโทเคนในโลก Web3 ได้อย่างราบรื่น

CROSS มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน CROSS ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCROSSความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ CROSS บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ CROSS ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา CROSS (USD)

CROSS (CROSS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ CROSS (CROSS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ CROSS

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา CROSS ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ CROSS (CROSS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ CROSS (CROSS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CROSSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ CROSS (CROSS)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ CROSSใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ CROSS บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

CROSS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 CROSS(CROSS) เป็น VND
3,508.57895
1 CROSS(CROSS) เป็น AUD
A$0.2013283
1 CROSS(CROSS) เป็น GBP
0.0999975
1 CROSS(CROSS) เป็น EUR
0.1133305
1 CROSS(CROSS) เป็น USD
$0.13333
1 CROSS(CROSS) เป็น MYR
RM0.5586527
1 CROSS(CROSS) เป็น TRY
5.5945268
1 CROSS(CROSS) เป็น JPY
¥20.26616
1 CROSS(CROSS) เป็น ARS
ARS$194.9257934
1 CROSS(CROSS) เป็น RUB
10.5664025
1 CROSS(CROSS) เป็น INR
11.7637059
1 CROSS(CROSS) เป็น IDR
Rp2,222.1657778
1 CROSS(CROSS) เป็น PHP
7.8864695
1 CROSS(CROSS) เป็น EGP
￡E.6.3145088
1 CROSS(CROSS) เป็น BRL
R$0.7146488
1 CROSS(CROSS) เป็น CAD
C$0.1853287
1 CROSS(CROSS) เป็น BDT
16.3169254
1 CROSS(CROSS) เป็น NGN
194.075148
1 CROSS(CROSS) เป็น COP
$512.8071795
1 CROSS(CROSS) เป็น ZAR
R.2.2892761
1 CROSS(CROSS) เป็น UAH
5.6118597
1 CROSS(CROSS) เป็น TZS
T.Sh.327.59181
1 CROSS(CROSS) เป็น VES
Bs28.39929
1 CROSS(CROSS) เป็น CLP
$125.59686
1 CROSS(CROSS) เป็น PKR
Rs37.7803888
1 CROSS(CROSS) เป็น KZT
71.7208736
1 CROSS(CROSS) เป็น THB
฿4.3078923
1 CROSS(CROSS) เป็น TWD
NT$4.0785647
1 CROSS(CROSS) เป็น AED
د.إ0.4893211
1 CROSS(CROSS) เป็น CHF
Fr0.1053307
1 CROSS(CROSS) เป็น HKD
HK$1.0346408
1 CROSS(CROSS) เป็น AMD
֏51.0440572
1 CROSS(CROSS) เป็น MAD
.د.م1.2306359
1 CROSS(CROSS) เป็น MXN
$2.453272
1 CROSS(CROSS) เป็น SAR
ريال0.4999875
1 CROSS(CROSS) เป็น ETB
Br20.2168279
1 CROSS(CROSS) เป็น KES
KSh17.2182362
1 CROSS(CROSS) เป็น JOD
د.أ0.09453097
1 CROSS(CROSS) เป็น PLN
0.4826546
1 CROSS(CROSS) เป็น RON
лв0.5813188
1 CROSS(CROSS) เป็น SEK
kr1.2479688
1 CROSS(CROSS) เป็น BGN
лв0.2226611
1 CROSS(CROSS) เป็น HUF
Ft44.3828904
1 CROSS(CROSS) เป็น CZK
2.7812638
1 CROSS(CROSS) เป็น KWD
د.ك0.04079898
1 CROSS(CROSS) เป็น ILS
0.4333225
1 CROSS(CROSS) เป็น BOB
Bs0.9213103
1 CROSS(CROSS) เป็น AZN
0.226661
1 CROSS(CROSS) เป็น TJS
SM1.2319692
1 CROSS(CROSS) เป็น GEL
0.3626576
1 CROSS(CROSS) เป็น AOA
Kz121.5396281
1 CROSS(CROSS) เป็น BHD
.د.ب0.05013208
1 CROSS(CROSS) เป็น BMD
$0.13333
1 CROSS(CROSS) เป็น DKK
kr0.853312
1 CROSS(CROSS) เป็น HNL
L3.5105789
1 CROSS(CROSS) เป็น MUR
6.0438489
1 CROSS(CROSS) เป็น NAD
$2.3026091
1 CROSS(CROSS) เป็น NOK
kr1.3293001
1 CROSS(CROSS) เป็น NZD
$0.2293276
1 CROSS(CROSS) เป็น PAB
B/.0.13333
1 CROSS(CROSS) เป็น PGK
K0.5613193
1 CROSS(CROSS) เป็น QAR
ر.ق0.4853212
1 CROSS(CROSS) เป็น RSD
дин.13.4049982
1 CROSS(CROSS) เป็น UZS
soʻm1,625.9753496
1 CROSS(CROSS) เป็น ALL
L11.0717232
1 CROSS(CROSS) เป็น ANG
ƒ0.2386607
1 CROSS(CROSS) เป็น AWG
ƒ0.239994
1 CROSS(CROSS) เป็น BBD
$0.26666
1 CROSS(CROSS) เป็น BAM
KM0.2226611
1 CROSS(CROSS) เป็น BIF
Fr393.19017
1 CROSS(CROSS) เป็น BND
$0.1719957
1 CROSS(CROSS) เป็น BSD
$0.13333
1 CROSS(CROSS) เป็น JMD
$21.3901319
1 CROSS(CROSS) เป็น KHR
537.6198925
1 CROSS(CROSS) เป็น KMF
Fr56.39859
1 CROSS(CROSS) เป็น LAK
2,898.4782029
1 CROSS(CROSS) เป็น LKR
රු40.598985
1 CROSS(CROSS) เป็น MDL
L2.253277
1 CROSS(CROSS) เป็น MGA
Ar595.2224524
1 CROSS(CROSS) เป็น MOP
P1.06664
1 CROSS(CROSS) เป็น MVR
2.039949
1 CROSS(CROSS) เป็น MWK
MK231.4755463
1 CROSS(CROSS) เป็น MZN
MT8.5211203
1 CROSS(CROSS) เป็น NPR
रु18.8315292
1 CROSS(CROSS) เป็น PYG
945.57636
1 CROSS(CROSS) เป็น RWF
Fr193.72849
1 CROSS(CROSS) เป็น SBD
$1.0973059
1 CROSS(CROSS) เป็น SCR
1.8226211
1 CROSS(CROSS) เป็น SRD
$5.2718682
1 CROSS(CROSS) เป็น SVC
$1.1666375
1 CROSS(CROSS) เป็น SZL
L2.3012758
1 CROSS(CROSS) เป็น TMT
m0.4679883
1 CROSS(CROSS) เป็น TND
د.ت0.39132355
1 CROSS(CROSS) เป็น TTD
$0.9053107
1 CROSS(CROSS) เป็น UGX
Sh464.52172
1 CROSS(CROSS) เป็น XAF
Fr74.93146
1 CROSS(CROSS) เป็น XCD
$0.359991
1 CROSS(CROSS) เป็น XOF
Fr74.93146
1 CROSS(CROSS) เป็น XPF
Fr13.59966
1 CROSS(CROSS) เป็น BWP
P1.8959526
1 CROSS(CROSS) เป็น BZD
$0.2679933
1 CROSS(CROSS) เป็น CVE
$12.693016
1 CROSS(CROSS) เป็น DJF
Fr23.59941
1 CROSS(CROSS) เป็น DOP
$8.5384532
1 CROSS(CROSS) เป็น DZD
د.ج17.319567
1 CROSS(CROSS) เป็น FJD
$0.3013258
1 CROSS(CROSS) เป็น GNF
Fr1,159.30435
1 CROSS(CROSS) เป็น GTQ
Q1.0213078
1 CROSS(CROSS) เป็น GYD
$27.9166354
1 CROSS(CROSS) เป็น ISK
kr16.26626

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CROSS

วันนี้ CROSS (CROSS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CROSS เป็นUSD คือ 0.13333 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CROSS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CROSS เป็น USD คือ $ 0.13333 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ CROSS คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CROSS คือ $ 44.70M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CROSS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CROSS คือ 335.22M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CROSS คือเท่าใด?
CROSS ถึงราคา ATH ที่ 0.4431755260236053 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CROSS คือเท่าไร?
CROSS ถึงราคา ATL ที่ 0.04656997751656906 USD
ปริมาณการเทรดของ CROSS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CROSS คือ $ 85.31K USD
ปีนี้ CROSS จะสูงขึ้นอีกไหม?
CROSS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CROSS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:37:23 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CROSS เป็น USD

จำนวน

CROSS
CROSS
USD
USD

1 CROSS = 0.13333 USD

เทรด CROSS

CROSS/USDT
$0.13333
$0.13333$0.13333
+0.32%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

