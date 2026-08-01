ราคา TRIA(TRIA)
ราคาปัจจุบัน TRIA (TRIA) วันนี้ ฿ 0.00851, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TRIA เป็น THB คือ ฿ 0.00851 ต่อ TRIA.
TRIA มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- TRIA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRIA เทรดระหว่าง ฿ 0.00831 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00863 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TRIA เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 25.75K.
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TRIA คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 25.75K อุปทานหมุนเวียนของ TRIA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 85.10M
0.00%
0.00%
+5.19%
+5.19%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TRIA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ 0
|0.00%
|30 วัน
|฿ +0.00009
|+1.06%
|60 วัน
|฿ -0.02182
|-71.95%
|90 วัน
|฿ -0.03692
|-81.27%
วันนี้ TRIA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00009 (+1.06%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TRIA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02182 (-71.95%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.03692 (-81.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด TRIA ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TRIA: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
TRIA_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มีราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.00834 โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.008321 และจุดศูนย์กลาง (HUB) ที่ 0.008379 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวในแนวกระทิง ส่วนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวยังคงส่งสัญญาณซื้อ และดัชนีต่าง ๆ ก็มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนล่างของระบบพิกัดหลัก โดยมีแรงต้านจากจุดศูนย์กลางอยู่เหนือขึ้นไปใกล้เคียง และมีแรงสนับสนุนจาก S1 อยู่ด้านล่าง โครงสร้างตลาดจึงอยู่ในช่วงการปรับตัวแบบแกว่งตัว MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross พร้อมกับพลังงานเชิงบวกของดัชนี Momentum ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง โดยไม่มีค่าผิดปกติที่แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน ค่าดัชนี Fast Line และ Slow Line ต่างเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงเป็นปกติ ไม่พบสัญญาณการกระจายหรือการรวมตัวที่ชัดเจน กำลังซื้อและกำลังขายอยู่ในระดับสมดุลใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน พลังงานเคลื่อนที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีฝ่ายใดสามารถครอบงำตลาดได้อย่างเด่นชัด ระดับสำคัญด้านบนใกล้เคียงในระยะใกล้ ได้แก่ จุดศูนย์กลาง (HUB) ที่ 0.008379 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.5% แรงต้านรองอยู่ที่ R1 ที่ 0.008462 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.5% ส่วนแรงสนับสนุนด้านล่างใกล้เคียง ได้แก่ S1 ที่ 0.008321 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.2% สำหรับแรงสนับสนุนระยะไกล ให้ใช้ S2 ที่ 0.008238 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.2% ระดับเหล่านี้ถือเป็นขอบเขตอ้างอิงของช่วงการซื้อขายในปัจจุบัน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ TRIA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Tria คือนีโอแบงก์แบบ Self-custodial ที่รวมการใช้จ่าย การเทรด และการรับดอกผลเข้าด้วยกันในทุกเชน โดยไม่ต้องใช้บริดจ์, ค่าแก๊ส หรือผู้ดูแลทรัพย์สิน เงินดิจิทัลก้าวหน้าไปเร็วกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ สเตเบิลคอยน์, สินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเคน และการชำระเงินแบบ Onchain เป็นที่เข้าใจกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่คนส่วนใหญ่และภาคธุรกิจยังไม่สามารถใช้งานสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ขั้นตอนที่ซับซ้อนอย่างการบริดจ์, การจัดการค่าแก๊ส และการสลับเชน กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้คริปโตดูเชื่องช้าและเป็นเรื่องทางเทคนิคเกินไป แทนที่จะเรียบง่ายและใช้งานได้จริง Tria เข้ามาปิดช่องว่างนี้ด้วยการสร้างวิธีการเคลื่อนย้ายเงินแบบ Onchain ขึ้นมาใหม่ โดยทำหน้าที่เป็นนีโอแบงก์แบบ Self-custodial สำหรับผู้ใช้ทั่วไป และเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่ทำงานร่วมกันได้สำหรับนักพัฒนาและสถาบัน ซึ่งเป็นสองเลเยอร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อทำให้คริปโตทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับทั้งผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก TRIA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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