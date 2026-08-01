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ราคาปัจจุบัน TRIA วันนี้ คือ 0.00851 THB มูลค่าตลาด TRIA เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา TRIA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TRIA วันนี้ คือ 0.00851 THB มูลค่าตลาด TRIA เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา TRIA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRIA

ข้อมูลราคา TRIA

TRIA คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TRIA

โทเคโนมิกส์ TRIA

การคาดการณ์ราคา TRIA

ประวัติ TRIA

TRIA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TRIAเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา TRIA(TRIA)

ราคาปัจจุบัน 1 TRIA เป็น THB

฿0.2789578
฿0.2789578฿0.2789578
0.00%1D
THB
TRIA (TRIA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:27:48 (UTC+8)

ราคา TRIA วันนี้

ราคาปัจจุบัน TRIA (TRIA) วันนี้ ฿ 0.00851, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TRIA เป็น THB คือ ฿ 0.00851 ต่อ TRIA.

TRIA มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- TRIA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRIA เทรดระหว่าง ฿ 0.00831 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00863 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TRIA เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 25.75K.

TRIA (TRIA) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 25.75K
฿ 25.75K฿ 25.75K

฿ 85.10M
฿ 85.10M฿ 85.10M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TRIA คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 25.75K อุปทานหมุนเวียนของ TRIA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 85.10M

ประวัติราคา TRIA THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00831
฿ 0.00831฿ 0.00831
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00863
฿ 0.00863฿ 0.00863
สูงสุด 24h

฿ 0.00831
฿ 0.00831฿ 0.00831

฿ 0.00863
฿ 0.00863฿ 0.00863

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+5.19%

+5.19%

ประวัติราคา TRIA (TRIA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TRIA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ 00.00%
30 วัน฿ +0.00009+1.06%
60 วัน฿ -0.02182-71.95%
90 วัน฿ -0.03692-81.27%
การเปลี่ยนแปลงราคา TRIA ในวันนี้

วันนี้ TRIA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา TRIA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00009 (+1.06%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา TRIA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TRIA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02182 (-71.95%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา TRIA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.03692 (-81.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา TRIA (TRIA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ TRIA

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด TRIA ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด TRIA วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TRIA: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

TRIA_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง มีราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 0.00834 โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ 0.008321 และจุดศูนย์กลาง (HUB) ที่ 0.008379 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวในแนวกระทิง ส่วนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวยังคงส่งสัญญาณซื้อ และดัชนีต่าง ๆ ก็มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนล่างของระบบพิกัดหลัก โดยมีแรงต้านจากจุดศูนย์กลางอยู่เหนือขึ้นไปใกล้เคียง และมีแรงสนับสนุนจาก S1 อยู่ด้านล่าง โครงสร้างตลาดจึงอยู่ในช่วงการปรับตัวแบบแกว่งตัว MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross พร้อมกับพลังงานเชิงบวกของดัชนี Momentum ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง โดยไม่มีค่าผิดปกติที่แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน ค่าดัชนี Fast Line และ Slow Line ต่างเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงเป็นปกติ ไม่พบสัญญาณการกระจายหรือการรวมตัวที่ชัดเจน กำลังซื้อและกำลังขายอยู่ในระดับสมดุลใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน พลังงานเคลื่อนที่กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีฝ่ายใดสามารถครอบงำตลาดได้อย่างเด่นชัด ระดับสำคัญด้านบนใกล้เคียงในระยะใกล้ ได้แก่ จุดศูนย์กลาง (HUB) ที่ 0.008379 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.5% แรงต้านรองอยู่ที่ R1 ที่ 0.008462 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.5% ส่วนแรงสนับสนุนด้านล่างใกล้เคียง ได้แก่ S1 ที่ 0.008321 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.2% สำหรับแรงสนับสนุนระยะไกล ให้ใช้ S2 ที่ 0.008238 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.2% ระดับเหล่านี้ถือเป็นขอบเขตอ้างอิงของช่วงการซื้อขายในปัจจุบัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา TRIA

การคาดการณ์ราคา TRIA (TRIA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TRIA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TRIA (TRIA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TRIA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TRIA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TRIA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TRIA

วิธีการซื้อและลงทุน TRIA ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย TRIA หรือยัง? การซื้อ TRIA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ TRIA ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ TRIA (TRIA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว TRIA จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ TRIA (TRIA)

คุณสามารถทำอะไรกับ TRIA ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ TRIA ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ TRIA (TRIA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ TRIA (TRIA)

Tria คือนีโอแบงก์แบบ Self-custodial ที่รวมการใช้จ่าย การเทรด และการรับดอกผลเข้าด้วยกันในทุกเชน โดยไม่ต้องใช้บริดจ์, ค่าแก๊ส หรือผู้ดูแลทรัพย์สิน เงินดิจิทัลก้าวหน้าไปเร็วกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ สเตเบิลคอยน์, สินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเคน และการชำระเงินแบบ Onchain เป็นที่เข้าใจกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แต่คนส่วนใหญ่และภาคธุรกิจยังไม่สามารถใช้งานสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ขั้นตอนที่ซับซ้อนอย่างการบริดจ์, การจัดการค่าแก๊ส และการสลับเชน กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้คริปโตดูเชื่องช้าและเป็นเรื่องทางเทคนิคเกินไป แทนที่จะเรียบง่ายและใช้งานได้จริง Tria เข้ามาปิดช่องว่างนี้ด้วยการสร้างวิธีการเคลื่อนย้ายเงินแบบ Onchain ขึ้นมาใหม่ โดยทำหน้าที่เป็นนีโอแบงก์แบบ Self-custodial สำหรับผู้ใช้ทั่วไป และเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่ทำงานร่วมกันได้สำหรับนักพัฒนาและสถาบัน ซึ่งเป็นสองเลเยอร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อทำให้คริปโตทำงานได้อย่างราบรื่นสำหรับทั้งผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ

TRIA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก TRIA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ TRIA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TRIA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:27:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TRIA (TRIA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRIA

TRIA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ TRIA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TRIA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด TRIA (TRIA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน TRIA ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TRIA/USDT
฿0.2789578
฿0.2789578฿0.2789578
0.00%
3.08M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 TRIA = 0.2789578 THB