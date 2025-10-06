ราคาปัจจุบัน Collector Crypt วันนี้ คือ 0.1096 USD ติดตามการอัปเดตราคา CARDS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CARDS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Collector Crypt วันนี้ คือ 0.1096 USD ติดตามการอัปเดตราคา CARDS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CARDS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Collector Crypt โลโก้

ราคา Collector Crypt(CARDS)

ราคาปัจจุบัน 1 CARDS เป็น USD

-0.54%1D
Collector Crypt (CARDS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:34:06 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Collector Crypt (CARDS) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Collector Crypt (CARDS) คือ $ 0.1096 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCARDS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.106 และราคาสูงสุด $ 0.1339 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CARDS คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CARDS มีการเปลี่ยนแปลง -2.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.54% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -9.50% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Collector Crypt (CARDS) ข้อมูลการตลาด

$ 91.29K
$ 91.29K$ 91.29K

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Collector Crypt คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 91.29K อุปทานหมุนเวียนของ CARDS คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา Collector Crypt (CARDS) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Collector Crypt ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

วันนี้$ -0.000595-0.54%
30 วัน$ -0.0362-24.83%
60 วัน$ +0.0596+119.20%
90 วัน$ +0.0596+119.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา Collector Crypt ในวันนี้

วันนี้ CARDS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000595 (-0.54%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Collector Crypt ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0362 (-24.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Collector Crypt ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CARDS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0596 (+119.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Collector Crypt ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.0596 (+119.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Collector Crypt (CARDS) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Collector Cryptทันที

อะไรคือ Collector Crypt (CARDS)

การ์ดโปเกมอน RWA บน Solana

Collector Crypt มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Collector Crypt ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCARDSความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Collector Crypt บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Collector Crypt ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Collector Crypt (USD)

Collector Crypt (CARDS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Collector Crypt (CARDS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Collector Crypt

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Collector Crypt ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Collector Crypt (CARDS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Collector Crypt (CARDS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CARDSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Collector Crypt (CARDS)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Collector Cryptใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Collector Crypt บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

CARDS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Collector Crypt ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Collector Crypt

วันนี้ Collector Crypt (CARDS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CARDS เป็นUSD คือ 0.1096 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CARDS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CARDS เป็น USD คือ $ 0.1096 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Collector Crypt คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CARDS คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CARDS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CARDS คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CARDS คือเท่าใด?
CARDS ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CARDS คือเท่าไร?
CARDS ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ CARDS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CARDS คือ $ 91.29K USD
ปีนี้ CARDS จะสูงขึ้นอีกไหม?
CARDS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CARDS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:34:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Collector Crypt (CARDS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

