Amazon.com xStock โลโก้

ราคา Amazon.com xStock(AMZNX)

ราคาปัจจุบัน 1 AMZNX เป็น USD

$228.38
$228.38$228.38
+0.43%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:07:04 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Amazon.com xStock (AMZNX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 226.01
$ 226.01$ 226.01
ต่ำสุด 24h
$ 228.82
$ 228.82$ 228.82
สูงสุด 24h

$ 226.01
$ 226.01$ 226.01

$ 228.82
$ 228.82$ 228.82

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126

+0.66%

+0.43%

+2.46%

+2.46%

ราคาเรียลไทม์ Amazon.com xStock (AMZNX) คือ $ 228.22 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAMZNX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 226.01 และราคาสูงสุด $ 228.82 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AMZNX คือ $ 3,341.2964079602716 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 188.44399514803126

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AMZNX มีการเปลี่ยนแปลง +0.66% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.43% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.46% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Amazon.com xStock (AMZNX) ข้อมูลการตลาด

No.1952

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

$ 63.61K
$ 63.61K$ 63.61K

$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M

7.10K
7.10K 7.10K

--
----

15,499.34303406
15,499.34303406 15,499.34303406

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Amazon.com xStock คือ $ 1.62M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 63.61K อุปทานหมุนเวียนของ AMZNX คือ 7.10K โดยมีอุปทานรวมที่ 15499.34303406 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.54M

ประวัติราคา Amazon.com xStock (AMZNX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Amazon.com xStock ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.9778+0.43%
30 วัน$ +5.93+2.66%
60 วัน$ +0.58+0.25%
90 วัน$ -1.49-0.65%
การเปลี่ยนแปลงราคา Amazon.com xStock ในวันนี้

วันนี้ AMZNX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.9778 (+0.43%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Amazon.com xStock ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +5.93 (+2.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Amazon.com xStock ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AMZNX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.58 (+0.25%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Amazon.com xStock ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -1.49 (-0.65%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Amazon.com xStock (AMZNX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Amazon.com xStockทันที

อะไรคือ Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) คือใบรับรองติดตามราคาหุ้นในรูปแบบโทเคน ที่ออกบนเครือข่าย Solana (SPL) และ Ethereum (ERC-20) โดย AMZNx ติดตามราคาของหุ้นบริษัท Amazon.com, Inc. (สินทรัพย์อ้างอิง) ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมตลาดคริปโตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้าถึงราคาหุ้นของ Amazon.com, Inc. ได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำกับทางกฎหมาย พร้อมยังคงไว้ซึ่งข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชน

Amazon.com xStock มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Amazon.com xStock ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAMZNXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Amazon.com xStock บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Amazon.com xStock ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Amazon.com xStock (USD)

Amazon.com xStock (AMZNX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Amazon.com xStock (AMZNX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Amazon.com xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Amazon.com xStock ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Amazon.com xStock (AMZNX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Amazon.com xStock (AMZNX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AMZNXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Amazon.com xStock (AMZNX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Amazon.com xStockใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Amazon.com xStock บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

AMZNX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น VND
6,005,609.3
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น AUD
A$344.6122
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น GBP
171.165
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น EUR
193.987
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น USD
$228.22
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น MYR
RM956.2418
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น TRY
9,576.1112
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น JPY
¥34,689.44
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น ARS
ARS$336,606.2424
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น RUB
18,086.435
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น INR
20,129.004
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น IDR
Rp3,803,665.1452
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น PHP
13,494.6486
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น EGP
￡E.10,810.7814
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BRL
R$1,223.2592
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น CAD
C$317.2258
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BDT
27,929.5636
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น NGN
332,197.032
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น COP
$877,768.353
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น ZAR
R.3,916.2552
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น UAH
9,605.7798
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น TZS
T.Sh.560,736.54
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น VES
Bs48,610.86
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น CLP
$214,755.02
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น PKR
Rs64,668.4192
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น KZT
122,764.1024
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น THB
฿7,366.9416
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น TWD
NT$6,976.6854
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น AED
د.إ837.5674
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น CHF
Fr180.2938
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น HKD
HK$1,770.9872
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น AMD
֏87,371.7448
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น MAD
.د.م2,106.4706
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น MXN
$4,201.5302
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น SAR
ريال855.825
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น ETB
Br34,604.9986
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น KES
KSh29,472.3308
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น JOD
د.أ161.80798
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น PLN
826.1564
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น RON
лв992.757
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น SEK
kr2,133.857
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BGN
лв381.1274
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น HUF
Ft75,969.8736
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น CZK
4,762.9514
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น KWD
د.ك69.83532
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น ILS
741.715
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BOB
Bs1,577.0002
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น AZN
387.974
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น TJS
SM2,108.7528
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น GEL
620.7584
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น AOA
Kz208,038.5054
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BHD
.د.ب85.81072
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BMD
$228.22
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น DKK
kr1,460.608
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น HNL
L6,009.0326
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น MUR
10,345.2126
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น NAD
$3,941.3594
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น NOK
kr2,273.0712
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น NZD
$392.5384
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น PAB
B/.228.22
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น PGK
K960.8062
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น QAR
ر.ق830.7208
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น RSD
дин.22,945.2388
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น UZS
soʻm2,783,170.2864
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น ALL
L18,951.3888
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น ANG
ƒ408.5138
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น AWG
ƒ410.796
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BBD
$456.44
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BAM
KM381.1274
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BIF
Fr673,020.78
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BND
$294.4038
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BSD
$228.22
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น JMD
$36,613.3346
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น KHR
920,240.095
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น KMF
Fr96,537.06
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น LAK
4,961,304.2486
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น LKR
රු69,492.99
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น MDL
L3,856.918
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น MGA
Ar1,018,837.9816
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น MOP
P1,825.76
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น MVR
3,491.766
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น MWK
MK396,215.0242
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น MZN
MT14,585.5402
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น NPR
रु32,233.7928
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น PYG
1,618,536.24
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น RWF
Fr331,603.66
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น SBD
$1,878.2506
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น SCR
3,119.7674
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น SRD
$9,023.8188
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น SVC
$1,996.925
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น SZL
L3,939.0772
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น TMT
m801.0522
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น TND
د.ت669.8257
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น TTD
$1,549.6138
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น UGX
Sh795,118.48
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น XAF
Fr128,259.64
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น XCD
$616.194
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น XOF
Fr128,259.64
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น XPF
Fr23,278.44
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BWP
P3,245.2884
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น BZD
$458.7222
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น CVE
$21,598.7408
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น DJF
Fr40,623.16
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น DOP
$14,612.9266
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น DZD
د.ج29,645.778
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น FJD
$515.7772
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น GNF
Fr1,984,372.9
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น GTQ
Q1,748.1652
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น GYD
$47,784.7036
1 Amazon.com xStock(AMZNX) เป็น ISK
kr27,842.84

Amazon.com xStock ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Amazon.com xStock ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Amazon.com xStock อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Amazon.com xStock

วันนี้ Amazon.com xStock (AMZNX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AMZNX เป็นUSD คือ 228.22 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AMZNX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AMZNX เป็น USD คือ $ 228.22 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Amazon.com xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AMZNX คือ $ 1.62M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AMZNX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AMZNX คือ 7.10K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AMZNX คือเท่าใด?
AMZNX ถึงราคา ATH ที่ 3,341.2964079602716 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AMZNX คือเท่าไร?
AMZNX ถึงราคา ATL ที่ 188.44399514803126 USD
ปริมาณการเทรดของ AMZNX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AMZNX คือ $ 63.61K USD
ปีนี้ AMZNX จะสูงขึ้นอีกไหม?
AMZNX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AMZNX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:07:04 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

