ราคาปัจจุบัน Ika วันนี้ คือ 0.01976 USD ติดตามการอัปเดตราคา IKA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IKA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Ika โลโก้

ราคา Ika(IKA)

ราคาปัจจุบัน 1 IKA เป็น USD

$0.01976
$0.01976
+0.76%1D
USD
Ika (IKA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:51:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Ika (IKA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01944
$ 0.01944
ต่ำสุด 24h
$ 0.02148
$ 0.02148
สูงสุด 24h

$ 0.01944
$ 0.01944

$ 0.02148
$ 0.02148

--
--

--
--

+0.97%

+0.76%

-8.95%

-8.95%

ราคาเรียลไทม์ Ika (IKA) คือ $ 0.01976 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIKA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01944 และราคาสูงสุด $ 0.02148 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IKA คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IKA มีการเปลี่ยนแปลง +0.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.76% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.95% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Ika (IKA) ข้อมูลการตลาด

--
--

$ 71.35K
$ 71.35K

$ 197.60M
$ 197.60M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

SUI

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ika คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 71.35K อุปทานหมุนเวียนของ IKA คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 197.60M

ประวัติราคา Ika (IKA) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ika ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.000149+0.76%
30 วัน$ -0.00816-29.23%
60 วัน$ -0.01199-37.77%
90 วัน$ -0.01037-34.42%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ika ในวันนี้

วันนี้ IKA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.000149 (+0.76%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ika ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00816 (-29.23%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ika ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IKA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.01199 (-37.77%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ika ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.01037 (-34.42%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ika (IKA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Ikaทันที

อะไรคือ Ika (IKA)

Ika คือเครือข่าย MPC แบบขนานที่เร็วที่สุด โดยมีการประสานงานผ่าน Sui

Ika มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Ika ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบIKAความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Ika บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Ika ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Ika (USD)

Ika (IKA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Ika (IKA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Ika

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Ika ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Ika (IKA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Ika (IKA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IKAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Ika (IKA)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Ikaใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Ika บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ika ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Ika อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ika

วันนี้ Ika (IKA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน IKA เป็นUSD คือ 0.01976 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน IKA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ IKA เป็น USD คือ $ 0.01976 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Ika คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ IKA คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ IKA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ IKA คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ IKA คือเท่าใด?
IKA ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ IKA คือเท่าไร?
IKA ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ IKA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ IKA คือ $ 71.35K USD
ปีนี้ IKA จะสูงขึ้นอีกไหม?
IKA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IKA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:51:12 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

