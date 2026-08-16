ราคา 2u2(2U2)
ราคาปัจจุบัน 2u2 (2U2) วันนี้ ฿ 0.00298, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 2U2 เป็น THB คือ ฿ 0.00298 ต่อ 2U2.
2u2 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- 2U2 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 2U2 เทรดระหว่าง ฿ 0.00298 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00319 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 2U2 เคลื่อนไหว -1.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -42.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 8.86K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 2u2 คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 8.86K อุปทานหมุนเวียนของ 2U2 คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 5.96M
-1.00%
-1.32%
-42.14%
-42.14%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา 2u2 ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0013099
|-1.32%
|30 วัน
|฿ -0.00702
|-70.20%
|60 วัน
|฿ -0.00702
|-70.20%
|90 วัน
|฿ -0.00702
|-70.20%
วันนี้ 2U2 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0013099 (-1.32%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00702 (-70.20%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 2U2 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00702 (-70.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00702 (-70.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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ในปี 2040 ราคาของ 2u2 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก 2u2 ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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