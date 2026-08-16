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ราคาปัจจุบัน BAT วันนี้ คือ 0.05934 THB มูลค่าตลาด BAT เท่ากับ 88,756,301.143567625205 THB ติดตามการอัปเดตราคา BAT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน BAT วันนี้ คือ 0.05934 THB มูลค่าตลาด BAT เท่ากับ 88,756,301.143567625205 THB ติดตามการอัปเดตราคา BAT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา BAT(BAT)

ราคาปัจจุบัน 1 BAT เป็น THB

฿1.9474598
฿1.9474598฿1.9474598
+1.48%1D
THB
BAT (BAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:45:03 (UTC+8)

ราคา BAT วันนี้

ราคาปัจจุบัน BAT (BAT) วันนี้ ฿ 0.05934, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.48% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BAT เป็น THB คือ ฿ 0.05934 ต่อ BAT.

BAT มีอันดับที่ #152 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 88.76M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.50B BAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BAT เทรดระหว่าง ฿ 0.05747 (ต่ำ) กับ ฿ 0.06061 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 62.968401445463890739 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.1703408983349801576

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BAT เคลื่อนไหว +0.79% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.60% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.66K.

BAT (BAT) ข้อมูลการตลาด

No.152

฿ 88.76M
฿ 88.76M฿ 88.76M

฿ 56.66K
฿ 56.66K฿ 56.66K

฿ 89.01M
฿ 89.01M฿ 89.01M

1.50B
1.50B 1.50B

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

99.71%

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BAT คือ ฿ 88.76M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.66K อุปทานหมุนเวียนของ BAT คือ 1.50B โดยมีอุปทานรวมที่ 1500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 89.01M

ประวัติราคา BAT THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.05747
฿ 0.05747฿ 0.05747
ต่ำสุด 24h
฿ 0.06061
฿ 0.06061฿ 0.06061
สูงสุด 24h

฿ 0.05747
฿ 0.05747฿ 0.05747

฿ 0.06061
฿ 0.06061฿ 0.06061

฿ 62.968401445463890739
฿ 62.968401445463890739฿ 62.968401445463890739

฿ 2.1703408983349801576
฿ 2.1703408983349801576฿ 2.1703408983349801576

+0.79%

+1.48%

-12.60%

-12.60%

ประวัติราคา BAT (BAT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา BAT ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0284021+1.48%
30 วัน฿ -0.02-25.21%
60 วัน฿ -0.03173-34.85%
90 วัน฿ -0.0374-38.67%
การเปลี่ยนแปลงราคา BAT ในวันนี้

วันนี้ BAT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0284021 (+1.48%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา BAT ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.02 (-25.21%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา BAT ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BAT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.03173 (-34.85%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา BAT ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0374 (-38.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ BAT

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด BAT ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด BAT วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BAT: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

BAT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.05661 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.05644 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ และราคาขณะนี้อยู่ในช่วงการแกว่งตัวระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบศูนย์กลางตลาดบ่งชี้ว่าจุดสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขายได้เลื่อนต่ำลงเล็กน้อย โดยราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวใกล้กับแกนกลางของช่วง โครงสร้างตลาดยังไม่ปรากฏสัญญาณการทะลุแนวเดียว แต่ยังคงอยู่ในรูปแบบการปรับฐานในกรอบแคบ ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดขวางลง (Dead Cross) ทำให้แรงกดดันขาลงเริ่มทยอยปล่อยออกมา ส่วนดัชนี RSI ได้เข้าสู่โซน oversold ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่แรงขายระยะสั้นอาจขยายตัวมากเกินไป ค่าดัชนีที่เร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน โดยดัชนีแนวโน้มอ่อนแอลง ขณะที่ดัชนีการแกว่งตัวชี้ให้เห็นถึงความต้องการในการปรับตัว ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ตลาดขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัว ไม่ได้เกิดแรงผลักดันแบบรวมศูนย์ในทิศทางเดียว แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.05696 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.6% สำหรับแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.05568 ห่างจากปัจจุบันราว 1.6% สำหรับระดับแนวต้านไกลออกไป ได้แก่ R2 ที่ 0.05771 และ S2 ที่ 0.05517 ขณะเดียวกัน จุดศูนย์กลางสำคัญที่ 0.05644 ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขายในระยะสั้น หากราคาเคลื่อนตัวออกนอกค่าเฉลี่ยกลางนี้ จะมีการทดสอบประสิทธิภาพของขอบเขตบนและล่างต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ BAT?

ราคาของ BAT (Basic Attention Token) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การใช้งานเบราว์เซอร์ Brave – เมื่อมีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น ความต้องการโทเค็นก็จะสูงขึ้น
2. การเข้าร่วมของผู้ลงโฆษณาในระบบนิเวศ Brave Ads
3. การบูรณาการของผู้เผยแพร่เนื้อหาและการยอมรับจากผู้สร้างคอนเทนต์
4. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตและความสัมพันธ์กับบิตคอยน์
5. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการโฆษณาดิจิทัล
6. การขยายประโยชน์ของโทเค็นและกรณีการใช้งานใหม่ ๆ
7. การแข่งขันจากเบราว์เซอร์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ
8. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
9. การประกาศความร่วมมือและการบูรณาการแพลตฟอร์มต่าง ๆ
10. แนวโน้มโดยรวมของ Web3 และอินเทอร์เน็ตแบบกระจายอำนาจ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ BAT วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา BAT ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน รวมถึงการประเมินความสามารถในการทำกำไร ประโยชน์ของ BAT ในระบบนิเวศของเบราว์เซอร์ Brave ทำให้เหรียญนี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานที่ได้รับรางวัล การติดตามราคาช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การซื้อขายและการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา BAT

การคาดการณ์ราคา BAT (BAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BAT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา BAT (BAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ BAT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา BAT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา BAT

วิธีการซื้อและลงทุน BAT ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย BAT หรือยัง? การซื้อ BAT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ BAT ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ BAT (BAT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว BAT จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ BAT (BAT)

คุณสามารถทำอะไรกับ BAT ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ BAT ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ BAT (BAT)

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

BAT ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก BAT ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ BAT อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Avalanche EcosystemEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ BAT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:45:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ BAT (BAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BAT

BAT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BAT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BAT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด BAT (BAT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน BAT ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BAT/USDT
฿1.9451652
฿1.9451652฿1.9451652
+1.45%
964.66K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 BAT = 1.9451652 THB