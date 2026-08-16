ราคา BAT(BAT)
ราคาปัจจุบัน BAT (BAT) วันนี้ ฿ 0.05934, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.48% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BAT เป็น THB คือ ฿ 0.05934 ต่อ BAT.
BAT มีอันดับที่ #152 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 88.76M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.50B BAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BAT เทรดระหว่าง ฿ 0.05747 (ต่ำ) กับ ฿ 0.06061 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 62.968401445463890739 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.1703408983349801576
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BAT เคลื่อนไหว +0.79% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.60% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.66K.
No.152
99.71%
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BAT คือ ฿ 88.76M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.66K อุปทานหมุนเวียนของ BAT คือ 1.50B โดยมีอุปทานรวมที่ 1500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 89.01M
+0.79%
+1.48%
-12.60%
-12.60%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา BAT ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0284021
|+1.48%
|30 วัน
|฿ -0.02
|-25.21%
|60 วัน
|฿ -0.03173
|-34.85%
|90 วัน
|฿ -0.0374
|-38.67%
วันนี้ BAT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0284021 (+1.48%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.02 (-25.21%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BAT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.03173 (-34.85%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0374 (-38.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด BAT ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BAT: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
BAT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.05661 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของตลาดที่ 0.05644 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ และราคาขณะนี้อยู่ในช่วงการแกว่งตัวระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบศูนย์กลางตลาดบ่งชี้ว่าจุดสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขายได้เลื่อนต่ำลงเล็กน้อย โดยราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวใกล้กับแกนกลางของช่วง โครงสร้างตลาดยังไม่ปรากฏสัญญาณการทะลุแนวเดียว แต่ยังคงอยู่ในรูปแบบการปรับฐานในกรอบแคบ ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดขวางลง (Dead Cross) ทำให้แรงกดดันขาลงเริ่มทยอยปล่อยออกมา ส่วนดัชนี RSI ได้เข้าสู่โซน oversold ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่แรงขายระยะสั้นอาจขยายตัวมากเกินไป ค่าดัชนีที่เร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน โดยดัชนีแนวโน้มอ่อนแอลง ขณะที่ดัชนีการแกว่งตัวชี้ให้เห็นถึงความต้องการในการปรับตัว ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ตลาดขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง พลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัว ไม่ได้เกิดแรงผลักดันแบบรวมศูนย์ในทิศทางเดียว แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.05696 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.6% สำหรับแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.05568 ห่างจากปัจจุบันราว 1.6% สำหรับระดับแนวต้านไกลออกไป ได้แก่ R2 ที่ 0.05771 และ S2 ที่ 0.05517 ขณะเดียวกัน จุดศูนย์กลางสำคัญที่ 0.05644 ถือเป็นเส้นแบ่งระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขายในระยะสั้น หากราคาเคลื่อนตัวออกนอกค่าเฉลี่ยกลางนี้ จะมีการทดสอบประสิทธิภาพของขอบเขตบนและล่างต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ BAT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก BAT ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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