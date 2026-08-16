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ราคาปัจจุบัน ADLUNAM INC วันนี้ คือ 0.00024577 THB มูลค่าตลาด LUNAM เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา LUNAM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ADLUNAM INC วันนี้ คือ 0.00024577 THB มูลค่าตลาด LUNAM เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา LUNAM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LUNAM

ข้อมูลราคา LUNAM

LUNAM คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ LUNAM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LUNAM

โทเคโนมิกส์ LUNAM

การคาดการณ์ราคา LUNAM

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ราคา ADLUNAM INC(LUNAM)

ราคาปัจจุบัน 1 LUNAM เป็น THB

฿0.0080563406
฿0.0080563406฿0.0080563406
+3.77%1D
THB
ADLUNAM INC (LUNAM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:08:53 (UTC+8)

ราคา ADLUNAM INC วันนี้

ราคาปัจจุบัน ADLUNAM INC (LUNAM) วันนี้ ฿ 0.00024577, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LUNAM เป็น THB คือ ฿ 0.00024577 ต่อ LUNAM.

ADLUNAM INC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- LUNAM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LUNAM เทรดระหว่าง ฿ 0.00023611 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00024678 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LUNAM เคลื่อนไหว -0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +11.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 9.52K.

ADLUNAM INC (LUNAM) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 9.52K
฿ 9.52K฿ 9.52K

฿ 245.77K
฿ 245.77K฿ 245.77K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ADLUNAM INC คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 9.52K อุปทานหมุนเวียนของ LUNAM คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 245.77K

ประวัติราคา ADLUNAM INC THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00023611
฿ 0.00023611฿ 0.00023611
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00024678
฿ 0.00024678฿ 0.00024678
สูงสุด 24h

฿ 0.00023611
฿ 0.00023611฿ 0.00023611

฿ 0.00024678
฿ 0.00024678฿ 0.00024678

--
----

--
----

-0.20%

+3.77%

+11.54%

+11.54%

ประวัติราคา ADLUNAM INC (LUNAM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ADLUNAM INC ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0002926896+3.77%
30 วัน฿ -0.00017103-41.04%
60 วัน฿ +0.0000454+22.65%
90 วัน฿ +0.00004817+24.37%
การเปลี่ยนแปลงราคา ADLUNAM INC ในวันนี้

วันนี้ LUNAM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0002926896 (+3.77%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ADLUNAM INC ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00017103 (-41.04%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ADLUNAM INC ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LUNAM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000454 (+22.65%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ADLUNAM INC ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00004817 (+24.37%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ADLUNAM INC (LUNAM) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ADLUNAM INCทันที

การวิเคราะห์ ADLUNAM INC

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ADLUNAM INC ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ADLUNAM INC?

บริษัท ADLUNAM INC (LUNAM) ราคาหุ้นได้รับอิทธิพลจาก: ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุน, ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง, แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี, การเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์, ข่าวด้านกฎระเบียบและการอัปเดตด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับ, หลักชัยในการพัฒนาโครงการ, การจับมือเป็นพันธมิตรและความร่วมมือ, ประโยชน์ใช้สอยของโทเคนและการนำไปใช้, ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน, รวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจในวงกว้างที่ส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ADLUNAM INC วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ ADLUNAM INC (LUNAM) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน การประเมินแนวโน้มของตลาด รวมถึงการประเมินกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์

การคาดการณ์ราคา ADLUNAM INC

การคาดการณ์ราคา ADLUNAM INC (LUNAM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LUNAM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ADLUNAM INC (LUNAM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ADLUNAM INC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ADLUNAM INC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LUNAM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ADLUNAM INC

วิธีการซื้อและลงทุน ADLUNAM INC ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ADLUNAM INC หรือยัง? การซื้อ LUNAM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ADLUNAM INC ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ADLUNAM INC (LUNAM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ADLUNAM INC จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ADLUNAM INC (LUNAM)

คุณสามารถทำอะไรกับ ADLUNAM INC ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ADLUNAM INC ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ ADLUNAM INC (LUNAM) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ADLUNAM INC (LUNAM)

AdLunam is a full-stack Web3 fundraising platform that powers smarter airdrops and IDOs by integrating 360° engagement analytics into allocation mechanics. At the core is our proprietary Proof of Attention™ (PoA) protocol, which scores user behaviour across social and on-chain platforms to build dynamic investor reputation profiles. This data flows through our full product suite (SocialFi, token sales, DEX), each product strengthening the next, forming a growth flywheel where engagement becomes data, data becomes reputation, and reputation drives access and capital.

ADLUNAM INC ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ADLUNAM INC ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ADLUNAM INC อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ADLUNAM INC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:08:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ADLUNAM INC (LUNAM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ADLUNAM INC

LUNAM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ LUNAM โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส LUNAM USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ADLUNAM INC (LUNAM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ADLUNAM INC ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LUNAM/USDT
฿0.0080592908
฿0.0080592908฿0.0080592908
+3.80%
39.40M (USDT)

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เครื่องคำนวณ LUNAM เป็น THB

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THB
THB

1 LUNAM = 0.0080563406 THB