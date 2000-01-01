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โทเค็น การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,064.25
-0.14%
-0.04%
-1.51%
$ 1.27T
$ 2.14K
2
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06991
-0.14%
-0.11%
+0.20%
$ 11.92B
$ 33.51M
3
Zcash
Zcash
ZEC
$ 489.19
-0.25%
+0.23%
-1.29%
$ 8.20B
$ 1.87K
4
Monero
Monero
XMR
$ 409.66
-0.31%
-0.09%
+3.67%
$ 7.67B
$ 6.23K
5
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 203.6
+0.05%
-0.05%
-4.27%
$ 4.09B
$ 2.61K
6
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.54
-0.09%
+1.02%
-1.44%
$ 3.44B
$ 34.54K
7
Ethereum Classic
Ethereum Classic
ETC
$ 6.16
-0.32%
-1.59%
-3.74%
$ 969.36M
$ 7.56K
8
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.026237
-0.61%
+2.22%
+1.68%
$ 726.88M
$ 16.38M
9
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.0821
+2.21%
+1.82%
-11.64%
$ 628.50M
$ 17.23M
10
DASH
DASH
DASH
$ 30.21
+0.20%
+0.90%
-2.20%
$ 385.13M
$ 7.19K
11
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 15.29
-0.07%
-1.92%
+7.50%
$ 307.45M
$ 5.85K
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04205
-0.17%
-1.41%
+0.69%
$ 219.46M
$ 1.37M
13
Decred
Decred
DCR
$ 11.997
-0.23%
-0.87%
-6.59%
$ 209.55M
$ 5.28K
14
XEC
XEC
XEC
$ 0.000006357
-0.20%
-2.63%
-5.62%
$ 127.55M
$ 9.66B
15
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.01
+0.02%
-6.10%
-4.25%
$ 122.84M
$ 56.25K
16
DigiByte
DigiByte
DGB
$ 0.0041879
-0.05%
+0.05%
+9.42%
$ 77.27M
$ 2.94M
17
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0863
0.00%
-1.60%
-5.58%
$ 64.71M
$ 85.98
18
Qubic
Qubic
QUBIC
$ 0.000000451
+0.16%
+1.47%
+2.24%
$ 62.04M
$ 228.21B
19
RavenCoin
RavenCoin
RVN
$ 0.0029
-0.34%
+0.07%
-19.46%
$ 47.23M
$ 19.48M
20
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016422
0.00%
-0.18%
+3.44%
$ 45.67M
$ 3.55M
21
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008273
-0.13%
-0.93%
-2.96%
$ 40.62M
$ 75.25M
22
Pirate Chain
Pirate Chain
ARRR
$ 0.1982
-0.41%
-5.65%
-7.48%
$ 38.34M
$ 582.38K
23
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3457
-0.09%
+0.32%
+2.10%
$ 35.99M
$ 169.72K
24
Verge
Verge
XVG
$ 0.002051
-0.29%
-1.68%
-6.56%
$ 33.89M
$ 29.85M
25
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004668
0.00%
+1.43%
-7.25%
$ 26.15M
$ 120.64M
26
ETHW
ETHW
ETHW
$ 0.2409
-0.58%
+2.38%
+1.56%
$ 26.01M
$ 290.60K
27
The Innovation Game
The Innovation Game
TIG
$ 0.827383
-0.33%
+0.07%
-8.57%
$ 25.07M
$ 439.02K
28
Nock
Nock
NOCK
$ 0.009878
+0.13%
-4.92%
-9.57%
$ 21.68M
$ 6.56M
29
ABEY
ABEY
ABEY
$ 0.01838
+0.05%
+1.88%
+14.55%
$ 19.23M
$ 619.82K
30
Verus
Verus
VRSC
$ 0.234635
0.00%
+0.19%
+6.64%
$ 18.94M
$ 3.66K
31
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2025
+0.40%
+1.30%
-15.00%
$ 16.88M
$ 286.49K
32
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04016
+0.15%
-0.96%
-3.73%
$ 16.57M
$ 1.48M
33
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3655
+1.91%
+7.49%
-16.24%
$ 12.20M
$ 603.47K
34
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6199
-0.10%
-0.66%
-1.05%
$ 11.59M
$ 101.39K
35
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011554
+0.08%
-0.64%
-1.86%
$ 9.04M
$ 7.08M
36
PEP
PEP
PEP
$ 0.00008
+0.25%
+16.96%
+32.67%
$ 8.23M
$ 50.06M
37
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06006
-1.73%
-5.09%
-6.43%
$ 7.10M
$ 242.13K
38
Peercoin
Peercoin
PPC
$ 0.2218
0.00%
-0.81%
-1.47%
$ 6.71M
$ 446.42
39
MonaCoin
MonaCoin
MONA
$ 0.063528
0.00%
-0.00%
+0.97%
$ 6.68M
$ 161.60
40
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0.000462
-0.22%
-2.53%
-1.07%
$ 6.54M
$ 26.33M
41
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.4111
+0.98%
+2.36%
+2.24%
$ 4.49M
$ 153.61K
42
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
BTG
$ 0.233797
0.00%
--
0.00%
$ 4.09M
$ 58.98
43
Counterparty
Counterparty
XCP
$ 1.54
0.00%
--
-0.65%
$ 3.98M
$ 15.07
44
Diamond
Diamond
DMD
$ 0.976663
+0.13%
+0.01%
-1.07%
$ 3.70M
$ 14.01K
45
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.0274
-0.11%
-1.15%
-27.69%
$ 3.68M
$ 2.37M
46
ABBC Coin
ABBC Coin
ABBC
$ 0.003883
0.00%
+3.85%
+22.30%
$ 3.52M
$ 58.11K
47
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005447
-0.75%
-2.36%
+1.26%
$ 3.19M
$ 6.02B
48
Vertcoin
Vertcoin
VTC
$ 0.04168258
+0.02%
-0.00%
-2.27%
$ 3.10M
$ 7.02K
49
Grin
Grin
GRIN
$ 0.01328943
0.00%
+0.08%
-3.20%
$ 2.97M
$ 791.78
50
Komodo
Komodo
KMD
$ 0.01998174
0.00%
--
+258.57%
$ 2.81M
$ 48.67

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 122 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1305.22B
โทเค็น การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) ที่ติดตามบน MEXC นั้น PEP แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 16.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 122 การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) ยอดนิยม รวมถึง BTC, DOGE, ZEC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1305.22B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การพิสูจน์ด้วยการทำงาน (PoW) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง