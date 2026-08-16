ราคา Request(REQ)
ราคาปัจจุบัน Request (REQ) วันนี้ ฿ 0.05189, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน REQ เป็น THB คือ ฿ 0.05189 ต่อ REQ.
Request มีอันดับที่ #442 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 41.34M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 796.69M REQ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา REQ เทรดระหว่าง ฿ 0.04979 (ต่ำ) กับ ฿ 0.05189 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 38.812505235671998402 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1524620058560786
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น REQ เคลื่อนไหว +1.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.86K.
No.442
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Request คือ ฿ 41.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.86K อุปทานหมุนเวียนของ REQ คือ 796.69M โดยมีอุปทานรวมที่ 999416740.93470852 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 51.86M
+1.40%
+0.38%
-0.67%
-0.67%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Request ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0064119
|+0.38%
|30 วัน
|฿ -0.00143
|-2.69%
|60 วัน
|฿ -0.00594
|-10.28%
|90 วัน
|฿ +0.03189
|+159.45%
วันนี้ REQ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0064119 (+0.38%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00143 (-2.69%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน REQ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00594 (-10.28%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.03189 (+159.45%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Request ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด REQ: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ REQ_USDT บนกราฟ 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.06379 โดยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ระดับ 0.06557 อยู่ 2.78% และอยู่ในส่วนล่างของระบบฮับ แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมด ทั้ง MA และ EMA ในทุกช่วงเวลา ขณะเดียวกัน MACD ได้แสดงสัญญาณ Golden Cross ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นฝ่ายซื้อที่มีอำนาจเหนือกว่าในเชิงโครงสร้าง **สถานะพลังงานตลาด** ดัชนีพลังงานระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของการวางตำแหน่งของฝ่ายซื้อ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป อีกทั้งดัชนีความผันผวน BOLL ระบุว่าราคาเคลื่อนไหวภายในช่องแคบ ทำให้ยังคงต้องติดตามความต่อเนื่องของพลังงานตลาดในระยะนี้ **ระดับราคาสำคัญ** - แนวต้านด้านบน: - R1 ที่ 0.0667 ห่างจากราคาปัจจุบัน 4.56% - R2 ที่ 0.06761 ห่างจากราคาปัจจุบัน 5.99% - แนวรับด้านล่าง: - S1 ที่ 0.06466 ห่างจากราคาปัจจุบัน -1.36% - S2 ที่ 0.06353 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.41% - ระดับราคาใกล้เคียง: ช่วง 0.0635–0.0667 เป็นบริเวณที่มีการกระจุกตัวของระดับราคาสำคัญ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Request อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Request is a decentralized network built on the Ethereum network, which allows anyone to initiate a payment request anywhere and provides a secure payment method to the recipient. All data is stored in a decentralized real ledger, creating a financial platform for asset invoices, accounting, auditing and payment standards. That is, a financial platform for enterprise level payment financial audit based on cryptocurrency and blockchain network.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Request ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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