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ราคาปัจจุบัน Request วันนี้ คือ 0.05189 THB มูลค่าตลาด REQ เท่ากับ 41,340,494.7618620293236 THB ติดตามการอัปเดตราคา REQ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Request วันนี้ คือ 0.05189 THB มูลค่าตลาด REQ เท่ากับ 41,340,494.7618620293236 THB ติดตามการอัปเดตราคา REQ เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REQ

ข้อมูลราคา REQ

REQ คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ REQ

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ REQ

โทเคโนมิกส์ REQ

การคาดการณ์ราคา REQ

ประวัติ REQ

REQ คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง REQเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต REQ

REQ USDT-M Futures

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ราคา Request(REQ)

ราคาปัจจุบัน 1 REQ เป็น THB

฿1.6937426
฿1.6937426฿1.6937426
+0.38%1D
THB
Request (REQ) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:04:17 (UTC+8)

ราคา Request วันนี้

ราคาปัจจุบัน Request (REQ) วันนี้ ฿ 0.05189, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน REQ เป็น THB คือ ฿ 0.05189 ต่อ REQ.

Request มีอันดับที่ #442 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 41.34M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 796.69M REQ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา REQ เทรดระหว่าง ฿ 0.04979 (ต่ำ) กับ ฿ 0.05189 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 38.812505235671998402 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1524620058560786

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น REQ เคลื่อนไหว +1.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.86K.

Request (REQ) ข้อมูลการตลาด

No.442

฿ 41.34M
฿ 41.34M฿ 41.34M

฿ 53.86K
฿ 53.86K฿ 53.86K

฿ 51.86M
฿ 51.86M฿ 51.86M

796.69M
796.69M 796.69M

999,416,740.93470852
999,416,740.93470852 999,416,740.93470852

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Request คือ ฿ 41.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.86K อุปทานหมุนเวียนของ REQ คือ 796.69M โดยมีอุปทานรวมที่ 999416740.93470852 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 51.86M

ประวัติราคา Request THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04979
฿ 0.04979฿ 0.04979
ต่ำสุด 24h
฿ 0.05189
฿ 0.05189฿ 0.05189
สูงสุด 24h

฿ 0.04979
฿ 0.04979฿ 0.04979

฿ 0.05189
฿ 0.05189฿ 0.05189

฿ 38.812505235671998402
฿ 38.812505235671998402฿ 38.812505235671998402

฿ 0.1524620058560786
฿ 0.1524620058560786฿ 0.1524620058560786

+1.40%

+0.38%

-0.67%

-0.67%

ประวัติราคา Request (REQ) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Request ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0064119+0.38%
30 วัน฿ -0.00143-2.69%
60 วัน฿ -0.00594-10.28%
90 วัน฿ +0.03189+159.45%
การเปลี่ยนแปลงราคา Request ในวันนี้

วันนี้ REQ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0064119 (+0.38%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Request ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00143 (-2.69%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Request ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน REQ เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00594 (-10.28%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Request ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.03189 (+159.45%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Request (REQ) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Request

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Request ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Request วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด REQ: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ REQ_USDT บนกราฟ 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.06379 โดยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง (Hub) ที่ระดับ 0.06557 อยู่ 2.78% และอยู่ในส่วนล่างของระบบฮับ แนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมด ทั้ง MA และ EMA ในทุกช่วงเวลา ขณะเดียวกัน MACD ได้แสดงสัญญาณ Golden Cross ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นฝ่ายซื้อที่มีอำนาจเหนือกว่าในเชิงโครงสร้าง **สถานะพลังงานตลาด** ดัชนีพลังงานระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของการวางตำแหน่งของฝ่ายซื้อ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป อีกทั้งดัชนีความผันผวน BOLL ระบุว่าราคาเคลื่อนไหวภายในช่องแคบ ทำให้ยังคงต้องติดตามความต่อเนื่องของพลังงานตลาดในระยะนี้ **ระดับราคาสำคัญ** - แนวต้านด้านบน: - R1 ที่ 0.0667 ห่างจากราคาปัจจุบัน 4.56% - R2 ที่ 0.06761 ห่างจากราคาปัจจุบัน 5.99% - แนวรับด้านล่าง: - S1 ที่ 0.06466 ห่างจากราคาปัจจุบัน -1.36% - S2 ที่ 0.06353 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.41% - ระดับราคาใกล้เคียง: ช่วง 0.0635–0.0667 เป็นบริเวณที่มีการกระจุกตัวของระดับราคาสำคัญ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Request

การคาดการณ์ราคา Request (REQ) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ REQ ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Request (REQ) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Request อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Request จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา REQ ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Request

วิธีการซื้อและลงทุน Request ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Request หรือยัง? การซื้อ REQ บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Request ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Request (REQ) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Request จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Request (REQ)

คุณสามารถทำอะไรกับ Request ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Request ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Request (REQ) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Request (REQ)

Request is a decentralized network built on the Ethereum network, which allows anyone to initiate a payment request anywhere and provides a secure payment method to the recipient. All data is stored in a decentralized real ledger, creating a financial platform for asset invoices, accounting, auditing and payment standards. That is, a financial platform for enterprise level payment financial audit based on cryptocurrency and blockchain network.

Request ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Request ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Request อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemPayment SolutionsPolygon Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Request

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:04:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Request (REQ)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Request

REQ USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ REQ โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส REQ USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Request (REQ) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Request ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
REQ/USDT
฿1.6839086
฿1.6839086฿1.6839086
-0.31%
1.05M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB

1 REQ = 1.7009542 THB