ราคา ARK(ARK)
ราคาปัจจุบัน ARK (ARK) วันนี้ ฿ 0.08885, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARK เป็น THB คือ ฿ 0.08885 ต่อ ARK.
ARK มีอันดับที่ #664 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 17.52M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 197.19M ARK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARK เทรดระหว่าง ฿ 0.08828 (ต่ำ) กับ ฿ 0.09099 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 357.79369874954222506 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.9880940792337059236
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARK เคลื่อนไหว +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.94K.
No.664
ARK
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ARK คือ ฿ 17.52M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.94K อุปทานหมุนเวียนของ ARK คือ 197.19M โดยมีอุปทานรวมที่ 197189770 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 17.52M
+0.16%
-2.23%
-7.58%
-7.58%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ARK ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0667349
|-2.23%
|30 วัน
|฿ -0.01555
|-14.90%
|60 วัน
|฿ -0.03255
|-26.82%
|90 วัน
|฿ -0.07295
|-45.09%
วันนี้ ARK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0667349 (-2.23%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01555 (-14.90%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.03255 (-26.82%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.07295 (-45.09%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ARK ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ARK: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ARK_USDT กำลังเคลื่อนไหวเหนือจุดศูนย์กลาง 0.0884 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.08908 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.0893 ราคาขณะนี้อยู่ในโซนบนของระบบโครงสร้างราคา และเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ส่วนแนวโน้มระยะยาวยังคงอยู่ในรูปแบบการแกว่งตัว สำหรับสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคพบว่าเกิดความแตกต่างระหว่างค่าตัวชี้วัด โดยเส้นเร็วได้ทะลุขึ้นไปแล้ว แต่เส้นช้ายังถูกกดดันอยู่ ทำให้โครงสร้างราคาไม่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่มีน้ำหนักเพียงพอ MACD แสดงสถานะการตัดกันเชิงลบ (Dead Cross) พร้อมทั้งแท่งพลังงานแสดงถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่ ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงความต้องการปรับฐานหลังภาวะซื้อมากเกินไปในระยะสั้น ขณะเดียวกันความผันผวนของราคาไม่ได้ขยายตัวมากนัก ทั้งนี้ ค่าตัวชี้วัดที่เร็วและช้ามีทิศทางไม่สอดคล้องกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงผลักดันขาขึ้นในปัจจุบันกระจายตัวและขาดแรงขับเคลื่อนที่ยั่งยืน ตลาดจึงอยู่ในช่วงรอคอยและปรับตัว แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.0893 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.3% เท่านั้น ส่วนแนวต้านระยะไกลที่ระดับ 0.0903 ถือเป็นแนวป้องกันลำดับที่สอง สำหรับแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.0884 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.7% ขณะที่แนวรับระดับลึกกว่าอยู่ที่ 0.0874 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.9% นักเทรดควรติดตามความหนาแน่นของการซื้อขายบริเวณแนวต้าน 0.0893 รวมถึงพิจารณาปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นหากราคาหลุดลงต่ำกว่า 0.0884 เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวรับดังกล่าว
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ ARK อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ARK ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
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