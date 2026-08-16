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ราคาปัจจุบัน ARK วันนี้ คือ 0.08885 THB มูลค่าตลาด ARK เท่ากับ 17,520,311.0645 THB ติดตามการอัปเดตราคา ARK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ARK วันนี้ คือ 0.08885 THB มูลค่าตลาด ARK เท่ากับ 17,520,311.0645 THB ติดตามการอัปเดตราคา ARK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ARK

ข้อมูลราคา ARK

ARK คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ARK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ARK

โทเคโนมิกส์ ARK

การคาดการณ์ราคา ARK

ประวัติ ARK

ARK คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ARKเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ARK

ARK USDT-M Futures

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ราคา ARK(ARK)

ราคาปัจจุบัน 1 ARK เป็น THB

฿2.912503
฿2.912503฿2.912503
-2.24%1D
THB
ARK (ARK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:21:33 (UTC+8)

ราคา ARK วันนี้

ราคาปัจจุบัน ARK (ARK) วันนี้ ฿ 0.08885, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARK เป็น THB คือ ฿ 0.08885 ต่อ ARK.

ARK มีอันดับที่ #664 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 17.52M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 197.19M ARK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARK เทรดระหว่าง ฿ 0.08828 (ต่ำ) กับ ฿ 0.09099 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 357.79369874954222506 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.9880940792337059236

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARK เคลื่อนไหว +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.94K.

ARK (ARK) ข้อมูลการตลาด

No.664

฿ 17.52M
฿ 17.52M฿ 17.52M

฿ 54.94K
฿ 54.94K฿ 54.94K

฿ 17.52M
฿ 17.52M฿ 17.52M

197.19M
197.19M 197.19M

197,189,770
197,189,770 197,189,770

ARK

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ARK คือ ฿ 17.52M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.94K อุปทานหมุนเวียนของ ARK คือ 197.19M โดยมีอุปทานรวมที่ 197189770 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 17.52M

ประวัติราคา ARK THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.08828
฿ 0.08828฿ 0.08828
ต่ำสุด 24h
฿ 0.09099
฿ 0.09099฿ 0.09099
สูงสุด 24h

฿ 0.08828
฿ 0.08828฿ 0.08828

฿ 0.09099
฿ 0.09099฿ 0.09099

฿ 357.79369874954222506
฿ 357.79369874954222506฿ 357.79369874954222506

฿ 0.9880940792337059236
฿ 0.9880940792337059236฿ 0.9880940792337059236

+0.16%

-2.23%

-7.58%

-7.58%

ประวัติราคา ARK (ARK) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ARK ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0667349-2.23%
30 วัน฿ -0.01555-14.90%
60 วัน฿ -0.03255-26.82%
90 วัน฿ -0.07295-45.09%
การเปลี่ยนแปลงราคา ARK ในวันนี้

วันนี้ ARK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0667349 (-2.23%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ARK ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01555 (-14.90%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ARK ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.03255 (-26.82%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ARK ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.07295 (-45.09%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ARK (ARK) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ ARK

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ARK ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ARK วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ARK: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

ARK_USDT กำลังเคลื่อนไหวเหนือจุดศูนย์กลาง 0.0884 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.08908 ซึ่งใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.0893 ราคาขณะนี้อยู่ในโซนบนของระบบโครงสร้างราคา และเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ส่วนแนวโน้มระยะยาวยังคงอยู่ในรูปแบบการแกว่งตัว สำหรับสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคพบว่าเกิดความแตกต่างระหว่างค่าตัวชี้วัด โดยเส้นเร็วได้ทะลุขึ้นไปแล้ว แต่เส้นช้ายังถูกกดดันอยู่ ทำให้โครงสร้างราคาไม่สามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่มีน้ำหนักเพียงพอ MACD แสดงสถานะการตัดกันเชิงลบ (Dead Cross) พร้อมทั้งแท่งพลังงานแสดงถึงแรงขายที่ยังคงมีอยู่ ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายในระยะสั้น KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงความต้องการปรับฐานหลังภาวะซื้อมากเกินไปในระยะสั้น ขณะเดียวกันความผันผวนของราคาไม่ได้ขยายตัวมากนัก ทั้งนี้ ค่าตัวชี้วัดที่เร็วและช้ามีทิศทางไม่สอดคล้องกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงผลักดันขาขึ้นในปัจจุบันกระจายตัวและขาดแรงขับเคลื่อนที่ยั่งยืน ตลาดจึงอยู่ในช่วงรอคอยและปรับตัว แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.0893 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.3% เท่านั้น ส่วนแนวต้านระยะไกลที่ระดับ 0.0903 ถือเป็นแนวป้องกันลำดับที่สอง สำหรับแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.0884 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.7% ขณะที่แนวรับระดับลึกกว่าอยู่ที่ 0.0874 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.9% นักเทรดควรติดตามความหนาแน่นของการซื้อขายบริเวณแนวต้าน 0.0893 รวมถึงพิจารณาปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นหากราคาหลุดลงต่ำกว่า 0.0884 เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวรับดังกล่าว

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ARK?

ราคาของ ARK ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการอัปเดตแพลตฟอร์ม
3. อัตราการยอมรับโซลูชันความสามารถในการทำงานร่วมกันของบล็อกเชนของ ARK
4. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
5. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดิจิทัล
6. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์ (ผลการสัมพันธ์)
7. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
8. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ
9. กิจกรรมของนักพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชน
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ARK วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา ARK ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน และการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ไม่เหมือนใครของ ARK รวมถึงระบบการยืนยันความถูกต้องแบบใช้การโหวต ดึงดูดนักลงทุนที่มองหาคริปโตเคอเรนซีทางเลือกที่มีศักยภาพในการเติบโต

การคาดการณ์ราคา ARK

การคาดการณ์ราคา ARK (ARK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ARK ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ARK (ARK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ARK อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ARK จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ARK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ARK

วิธีการซื้อและลงทุน ARK ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ARK หรือยัง? การซื้อ ARK บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ARK ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ARK (ARK) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ARK จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ARK (ARK)

คุณสามารถทำอะไรกับ ARK ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ARK ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ARK (ARK)

ARK is a cryptocurrency and blockchain-based development platform allowing anyone to create their own fully customizable and interoperable blockchain. Reducing the industry need for Smart Contracts by using custom transactions, logic, and multiple programming languages.

ARK ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ARK ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ARK อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Governance

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ARK

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:21:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ARK (ARK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ARK

ARK USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ARK โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ARK USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ARK (ARK) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ARK ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ARK/USDT
฿2.9134864
฿2.9134864฿2.9134864
-2.16%
610.46K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ARK เป็น THB

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ARK
THB
THB

1 ARK = 2.912503 THB