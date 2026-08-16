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ราคาปัจจุบัน Rayls วันนี้ คือ 0,001643 THB มูลค่าตลาด RLS เท่ากับ 2 464 500 THB ติดตามการอัปเดตราคา RLS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Rayls วันนี้ คือ 0,001643 THB มูลค่าตลาด RLS เท่ากับ 2 464 500 THB ติดตามการอัปเดตราคา RLS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RLS

ข้อมูลราคา RLS

RLS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RLS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RLS

โทเคโนมิกส์ RLS

การคาดการณ์ราคา RLS

ประวัติ RLS

RLS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง RLSเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต RLS

RLS USDT-M Futures

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ราคา Rayls(RLS)

ราคาปัจจุบัน 1 RLS เป็น THB

฿0,05385754
฿0,05385754฿0,05385754
-2.08%1D
THB
Rayls (RLS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:09:46 (UTC+8)

ราคา Rayls วันนี้

ราคาปัจจุบัน Rayls (RLS) วันนี้ ฿ 0,001643, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2,08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RLS เป็น THB คือ ฿ 0,001643 ต่อ RLS.

Rayls มีอันดับที่ #1304 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.46M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.50B RLS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RLS เทรดระหว่าง ฿ 0,001643 (ต่ำ) กับ ฿ 0,001693 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,3003440461784086942 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0,0716293089826772854

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RLS เคลื่อนไหว -1,80% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12,84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 61.85K.

Rayls (RLS) ข้อมูลการตลาด

No.1304

฿ 2.46M
฿ 2.46M฿ 2.46M

฿ 61.85K
฿ 61.85K฿ 61.85K

฿ 16,43M
฿ 16,43M฿ 16,43M

1.50B
1.50B 1.50B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

9 971 791 866,8247195
9 971 791 866,8247195 9 971 791 866,8247195

15,00%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rayls คือ ฿ 2.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 61.85K อุปทานหมุนเวียนของ RLS คือ 1.50B โดยมีอุปทานรวมที่ 9971791866.8247195 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 16,43M

ประวัติราคา Rayls THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0,001643
฿ 0,001643฿ 0,001643
ต่ำสุด 24h
฿ 0,001693
฿ 0,001693฿ 0,001693
สูงสุด 24h

฿ 0,001643
฿ 0,001643฿ 0,001643

฿ 0,001693
฿ 0,001693฿ 0,001693

฿ 2,3003440461784086942
฿ 2,3003440461784086942฿ 2,3003440461784086942

฿ 0,0716293089826772854
฿ 0,0716293089826772854฿ 0,0716293089826772854

-1,80%

-2,08%

-12,84%

-12,84%

ประวัติราคา Rayls (RLS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Rayls ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0,00114403-2,08%
30 วัน฿ -0,000482-22,69%
60 วัน฿ -0,000964-36,98%
90 วัน฿ -0,002061-55,65%
การเปลี่ยนแปลงราคา Rayls ในวันนี้

วันนี้ RLS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,00114403 (-2,08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Rayls ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,000482 (-22,69%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Rayls ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RLS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,000964 (-36,98%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Rayls ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,002061 (-55,65%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Rayls (RLS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Rayls

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Rayls ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Rayls วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RLS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

RLS_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.001661 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.001665 ขณะเดียวกัน ราคาก็อยู่ใกล้กับขอบล่างของช่วงราคาที่กำหนดโดยจุดศูนย์กลาง 0.00168 และแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.001648 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยเส้น MA และ EMA ทั้ง 7 เส้นต่างส่งสัญญาณซื้อ อย่างไรก็ตาม พบความไม่สอดคล้องในเชิงดัชนี กล่าวคือ ดัชนีแนวโน้มมุ่งหน้าขึ้น แต่ดัชนีความผันผวนกลับแสดงถึงภาวะเป็นกลางหรือแรงกดดันในการปรับฐาน MACD ได้เกิดสัญญาณครอสมาก่อนแล้ว โดยพลังงานระยะสั้นเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบ ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ระดับซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง ดัชนีความเร็วและช้ามีการแบ่งชั้นอย่างชัดเจน โดยแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น ขณะที่แรงผลักดันระยะสั้นเริ่มลดลง ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ และแถบ Bollinger Bands ที่หดตัวลงบ่งชี้ถึงโอกาสของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต แรงซื้อ-ขายในปัจจุบันอยู่ในภาวะสมดุล โดยไม่มีแรงผลักดันที่ชัดเจนสำหรับการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.001665 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000004 ส่วนแนวต้านสำคัญถัดไปคือจุดศูนย์กลาง 0.00168 ซึ่งห่างออกไป 0.000019 ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.001648 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000013 สำหรับแนวต้านระยะไกล สามารถพิจารณาได้ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.001697 หากราคาไม่สามารถยืนเหนือจุด S1 ได้ ก็อาจทำให้ตลาดทดสอบประสิทธิภาพของแนวรับ S2 ต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Rayls?

ราคาของ Rayls (RLS) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความต้องการและอุปทานในตลาด
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
4. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่น ๆ ที่สำคัญ
5. อัปเดตการพัฒนาโครงการและความก้าวหน้าในโรดแมป
6. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของการนำไปใช้
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโต
8. การมีส่วนร่วมของชุมชนและกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย
9. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเกิดขึ้นของกราฟ
10. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Rayls วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Rayls (RLS) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกตลาด การประเมินกำไร/ขาดทุนจากการถือครองสินทรัพย์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ และการติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้มตลาดให้ทันสมัย

การคาดการณ์ราคา Rayls

การคาดการณ์ราคา Rayls (RLS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RLS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Rayls (RLS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Rayls อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Rayls จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RLS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Rayls

วิธีการซื้อและลงทุน Rayls ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Rayls หรือยัง? การซื้อ RLS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Rayls ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Rayls (RLS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Rayls จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Rayls (RLS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Rayls ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Rayls ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ Rayls (RLS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Rayls (RLS)

Rayls คือระบบนิเวศบล็อกเชนตลาดการเงินแบบโมดูลาร์ที่ผสานความสอดคล้องตามกฎระเบียบ ความเป็นส่วนตัว และการกำกับดูแลของการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) เข้ากับความสามารถในการโปรแกรมและสภาพคล่องของการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) เทคโนโลยีของ Rayls ผสาน Privacy Nodes ระดับสถาบัน เครือข่าย Private ที่ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง และเชนสาธารณะ L1 ที่ไร้สิทธิ์ควบคุม โดยได้รับการค้ำประกันความเชื่อถือจาก Ethereum เพื่อให้สามารถทำโทเคนไนซ์สินทรัพย์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนด

Rayls ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Rayls ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Rayls อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Rayls

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:09:46 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Rayls (RLS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rayls

RLS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ RLS โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส RLS USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Rayls (RLS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Rayls ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RLS/USDT
฿0,05389032
฿0,05389032฿0,05389032
-2,08%
37.09M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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RLS
RLS
THB
THB

1 RLS = 0,05385754 THB