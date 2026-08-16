ราคา Rayls(RLS)
ราคาปัจจุบัน Rayls (RLS) วันนี้ ฿ 0,001643, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2,08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RLS เป็น THB คือ ฿ 0,001643 ต่อ RLS.
Rayls มีอันดับที่ #1304 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.46M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.50B RLS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RLS เทรดระหว่าง ฿ 0,001643 (ต่ำ) กับ ฿ 0,001693 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,3003440461784086942 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0,0716293089826772854
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RLS เคลื่อนไหว -1,80% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12,84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 61.85K.
No.1304
15,00%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rayls คือ ฿ 2.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 61.85K อุปทานหมุนเวียนของ RLS คือ 1.50B โดยมีอุปทานรวมที่ 9971791866.8247195 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 16,43M
-1,80%
-2,08%
-12,84%
-12,84%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Rayls ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0,00114403
|-2,08%
|30 วัน
|฿ -0,000482
|-22,69%
|60 วัน
|฿ -0,000964
|-36,98%
|90 วัน
|฿ -0,002061
|-55,65%
วันนี้ RLS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,00114403 (-2,08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,000482 (-22,69%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RLS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,000964 (-36,98%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,002061 (-55,65%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Rayls ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RLS: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
RLS_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.001661 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.001665 ขณะเดียวกัน ราคาก็อยู่ใกล้กับขอบล่างของช่วงราคาที่กำหนดโดยจุดศูนย์กลาง 0.00168 และแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.001648 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยเส้น MA และ EMA ทั้ง 7 เส้นต่างส่งสัญญาณซื้อ อย่างไรก็ตาม พบความไม่สอดคล้องในเชิงดัชนี กล่าวคือ ดัชนีแนวโน้มมุ่งหน้าขึ้น แต่ดัชนีความผันผวนกลับแสดงถึงภาวะเป็นกลางหรือแรงกดดันในการปรับฐาน MACD ได้เกิดสัญญาณครอสมาก่อนแล้ว โดยพลังงานระยะสั้นเปลี่ยนจากบวกไปเป็นลบ ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ระดับซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง ดัชนีความเร็วและช้ามีการแบ่งชั้นอย่างชัดเจน โดยแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นขาขึ้น ขณะที่แรงผลักดันระยะสั้นเริ่มลดลง ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ และแถบ Bollinger Bands ที่หดตัวลงบ่งชี้ถึงโอกาสของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในอนาคต แรงซื้อ-ขายในปัจจุบันอยู่ในภาวะสมดุล โดยไม่มีแรงผลักดันที่ชัดเจนสำหรับการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.001665 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000004 ส่วนแนวต้านสำคัญถัดไปคือจุดศูนย์กลาง 0.00168 ซึ่งห่างออกไป 0.000019 ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.001648 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.000013 สำหรับแนวต้านระยะไกล สามารถพิจารณาได้ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.001697 หากราคาไม่สามารถยืนเหนือจุด S1 ได้ ก็อาจทำให้ตลาดทดสอบประสิทธิภาพของแนวรับ S2 ต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Rayls อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Rayls คือระบบนิเวศบล็อกเชนตลาดการเงินแบบโมดูลาร์ที่ผสานความสอดคล้องตามกฎระเบียบ ความเป็นส่วนตัว และการกำกับดูแลของการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi) เข้ากับความสามารถในการโปรแกรมและสภาพคล่องของการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) เทคโนโลยีของ Rayls ผสาน Privacy Nodes ระดับสถาบัน เครือข่าย Private ที่ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง และเชนสาธารณะ L1 ที่ไร้สิทธิ์ควบคุม โดยได้รับการค้ำประกันความเชื่อถือจาก Ethereum เพื่อให้สามารถทำโทเคนไนซ์สินทรัพย์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนด
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Rayls ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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