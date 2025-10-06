ราคาปัจจุบัน TCOM Global วันนี้ คือ 0.03651 USD ติดตามการอัปเดตราคา TCOM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TCOM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน TCOM Global วันนี้ คือ 0.03651 USD ติดตามการอัปเดตราคา TCOM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TCOM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

TCOM Global โลโก้

ราคา TCOM Global(TCOM)

ราคาปัจจุบัน 1 TCOM เป็น USD

$0.0365
$0.0365$0.0365
+0.27%1D
USD
TCOM Global (TCOM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:18:49 (UTC+8)

ข้อมูลราคา TCOM Global (TCOM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03552
$ 0.03552$ 0.03552
ต่ำสุด 24h
$ 0.03674
$ 0.03674$ 0.03674
สูงสุด 24h

$ 0.03552
$ 0.03552$ 0.03552

$ 0.03674
$ 0.03674$ 0.03674

--
----

--
----

+0.32%

+0.27%

+26.81%

+26.81%

ราคาเรียลไทม์ TCOM Global (TCOM) คือ $ 0.03651 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTCOM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03552 และราคาสูงสุด $ 0.03674 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TCOM คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TCOM มีการเปลี่ยนแปลง +0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +26.81% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

TCOM Global (TCOM) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 53.07K
$ 53.07K$ 53.07K

$ 36.51M
$ 36.51M$ 36.51M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TCOM Global คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 53.07K อุปทานหมุนเวียนของ TCOM คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 36.51M

ประวัติราคา TCOM Global (TCOM) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TCOM Global ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000983+0.27%
30 วัน$ +0.01164+46.80%
60 วัน$ +0.01839+101.49%
90 วัน$ +0.01651+82.55%
การเปลี่ยนแปลงราคา TCOM Global ในวันนี้

วันนี้ TCOM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000983 (+0.27%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา TCOM Global ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.01164 (+46.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา TCOM Global ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TCOM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.01839 (+101.49%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา TCOM Global ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.01651 (+82.55%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา TCOM Global (TCOM) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา TCOM Globalทันที

อะไรคือ TCOM Global (TCOM)

TCOM เป็นโปรโตคอลการกำกับดูแลทรัพย์สินทางปัญญาแบบกระจายศูนย์รายแรกของโลก โดยเริ่มต้นจาก IP คลาสสิก 65 ชิ้นจาก "เทพแห่งมังงะ" โอซามุ เทะซึกะ แห่งญี่ปุ่น เพื่อกำหนดนิยามใหม่ของการสร้าง การอนุญาตสิทธิ์ และการกระจายมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญา

TCOM Global มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน TCOM Global ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบTCOMความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ TCOM Global บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ TCOM Global ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา TCOM Global (USD)

TCOM Global (TCOM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ TCOM Global (TCOM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ TCOM Global

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา TCOM Global ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ TCOM Global (TCOM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ TCOM Global (TCOM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TCOMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ TCOM Global (TCOM)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ TCOM Globalใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ TCOM Global บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

TCOM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

TCOM Global ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก TCOM Global ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ TCOM Global อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TCOM Global

วันนี้ TCOM Global (TCOM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TCOM เป็นUSD คือ 0.03651 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TCOM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TCOM เป็น USD คือ $ 0.03651 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ TCOM Global คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TCOM คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TCOM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TCOM คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TCOM คือเท่าใด?
TCOM ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TCOM คือเท่าไร?
TCOM ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ TCOM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TCOM คือ $ 53.07K USD
ปีนี้ TCOM จะสูงขึ้นอีกไหม?
TCOM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TCOM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:18:49 (UTC+8)

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ TCOM เป็น USD

จำนวน

TCOM
TCOM
USD
USD

1 TCOM = 0.03651 USD

เทรด TCOM

TCOM/USDT
$0.0365
$0.0365$0.0365
+0.24%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

