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ราคาปัจจุบัน YOM วันนี้ คือ 0,10237 THB มูลค่าตลาด YOM เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา YOM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน YOM วันนี้ คือ 0,10237 THB มูลค่าตลาด YOM เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา YOM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YOM

ข้อมูลราคา YOM

YOM คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ YOM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ YOM

โทเคโนมิกส์ YOM

การคาดการณ์ราคา YOM

ประวัติ YOM

YOM คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง YOMเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต YOM

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ราคา YOM(YOM)

ราคาปัจจุบัน 1 YOM เป็น THB

฿3,3556886
฿3,3556886฿3,3556886
+0.22%1D
THB
YOM (YOM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:38:50 (UTC+8)

ราคา YOM วันนี้

ราคาปัจจุบัน YOM (YOM) วันนี้ ฿ 0,10237, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YOM เป็น THB คือ ฿ 0,10237 ต่อ YOM.

YOM มีอันดับที่ #3702 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0,00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 YOM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YOM เทรดระหว่าง ฿ 0,10203 (ต่ำ) กับ ฿ 0,10417 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,3158237922827072616 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,4544057973557750892

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YOM เคลื่อนไหว +0,07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6,84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.05K.

YOM (YOM) ข้อมูลการตลาด

No.3702

฿ 0,00
฿ 0,00฿ 0,00

฿ 56.05K
฿ 56.05K฿ 56.05K

฿ 76,78M
฿ 76,78M฿ 76,78M

0,00
0,00 0,00

750 000 000
750 000 000 750 000 000

750 000 000
750 000 000 750 000 000

0,00%

AVAX_CCHAIN

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ YOM คือ ฿ 0,00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.05K อุปทานหมุนเวียนของ YOM คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 750000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 76,78M

ประวัติราคา YOM THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0,10203
฿ 0,10203฿ 0,10203
ต่ำสุด 24h
฿ 0,10417
฿ 0,10417฿ 0,10417
สูงสุด 24h

฿ 0,10203
฿ 0,10203฿ 0,10203

฿ 0,10417
฿ 0,10417฿ 0,10417

฿ 3,3158237922827072616
฿ 3,3158237922827072616฿ 3,3158237922827072616

฿ 2,4544057973557750892
฿ 2,4544057973557750892฿ 2,4544057973557750892

+0,07%

+0,22%

-6,84%

-6,84%

ประวัติราคา YOM (YOM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา YOM ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0,0073663+0,22%
30 วัน฿ +0,00277+2,78%
60 วัน฿ +0,01406+15,92%
90 วัน฿ +0,07637+293,73%
การเปลี่ยนแปลงราคา YOM ในวันนี้

วันนี้ YOM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0,0073663 (+0,22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา YOM ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0,00277 (+2,78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา YOM ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน YOM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0,01406 (+15,92%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา YOM ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0,07637 (+293,73%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา YOM (YOM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ YOM

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด YOM ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด YOM วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด YOM: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

YOM_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.10235 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ในสถานะที่เบี่ยงเบนเล็กน้อยต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.1024 ราคาปัจจุบันอยู่บริเวณขอบล่างของช่วงระหว่างค่ากลาง 0.1037 และแนวต้าน S1 ที่ระดับ 0.103 ในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณซื้อ โดยเส้น EMA ระยะยาวยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ส่วน MACD ได้สร้างโครงสร้างการตัดขึ้น (Golden Cross) และดัชนีพลังงานก็เกิดการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อหรือขายมากเกินไปแต่อย่างใด KDJ และ StochRSI ยืนยันว่าความผันผวนในระยะสั้นกำลังเข้าสู่ภาวะทรงตัว แถบ Bollinger Bands กำลังเคลื่อนที่ขนานกัน โดยราคาเคลื่อนไหวใกล้กับเส้นด้านล่างและเกิดการแกว่งตัวอยู่ในช่วงนี้ ระดับสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ แนวต้าน S1 ที่ระดับ 0.103 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00065 ส่วนแนวต้านระดับกลางที่ 0.1037 เป็นจุดอ้างอิงรอง ห่างจากปัจจุบัน 0.00135 สำหรับแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.1024 อยู่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากที่สุด โดยห่างเพียง 0.00005 เท่านั้น นอกจากนี้ แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.1043 เป็นจุดสังเกตในระยะไกล ห่างจากปัจจุบัน 0.00195 ส่วนแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.105 อยู่ในระดับที่สูงกว่า ห่างจากปัจจุบัน 0.00265

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา YOM

การคาดการณ์ราคา YOM (YOM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ YOM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา YOM (YOM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ YOM อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา YOM จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา YOM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา YOM

วิธีการซื้อและลงทุน YOM ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย YOM หรือยัง? การซื้อ YOM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ YOM ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ YOM (YOM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0,00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว YOM จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ YOM (YOM)

คุณสามารถทำอะไรกับ YOM ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ YOM ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ YOM (YOM) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ YOM (YOM)

YOM คือเครือข่ายคลาวด์เกมมิงแบบกระจายศูนย์ (DePIN) ที่ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมระดับ AAA ได้ทันทีบนทุกอุปกรณ์โดยไม่ต้องดาวน์โหลด YOM ใช้แนวทางรวบรวมพลังประมวลผลจาก GPU ที่ไม่ได้ใช้งานของผู้บริโภค แทนการพึ่งพาศูนย์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ ส่งผลให้สามารถดำเนินงานภายใต้โมเดล Negative CAPEX ได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการสตรีมเกมลงได้ถึง 95% เหลือเพียง $0.05 ต่อเซสชัน และมอบค่าความหน่วงต่ำกว่า 8 มิลลิวินาที YOM ช่วยให้สตูดิโอเกมมีช่องทางการเผยแพร่เกมที่มีต้นทุนต่ำลง ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้เจ้าของฮาร์ดแวร์สร้างรายได้แบบพาสซีฟจากทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานอีกด้วย

YOM ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก YOM ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ YOM อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Avalanche EcosystemDePINGaming (GameFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ YOM

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:38:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ YOM (YOM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YOM

YOM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ YOM โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส YOM USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด YOM (YOM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน YOM ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
YOM/USDT
฿3,3560164
฿3,3560164฿3,3560164
+0,18%
544.33K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ YOM เป็น THB

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YOM
YOM
THB
THB

1 YOM = 3,3556886 THB