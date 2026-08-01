ราคา YOM(YOM)
ราคาปัจจุบัน YOM (YOM) วันนี้ ฿ 0,10237, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YOM เป็น THB คือ ฿ 0,10237 ต่อ YOM.
YOM มีอันดับที่ #3702 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0,00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 YOM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YOM เทรดระหว่าง ฿ 0,10203 (ต่ำ) กับ ฿ 0,10417 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,3158237922827072616 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,4544057973557750892
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YOM เคลื่อนไหว +0,07% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6,84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.05K.
No.3702
0,00%
AVAX_CCHAIN
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ YOM คือ ฿ 0,00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.05K อุปทานหมุนเวียนของ YOM คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 750000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 76,78M
+0,07%
+0,22%
-6,84%
-6,84%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา YOM ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0,0073663
|+0,22%
|30 วัน
|฿ +0,00277
|+2,78%
|60 วัน
|฿ +0,01406
|+15,92%
|90 วัน
|฿ +0,07637
|+293,73%
วันนี้ YOM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0,0073663 (+0,22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0,00277 (+2,78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน YOM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0,01406 (+15,92%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0,07637 (+293,73%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด YOM ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด YOM: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
YOM_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.10235 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ในสถานะที่เบี่ยงเบนเล็กน้อยต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.1024 ราคาปัจจุบันอยู่บริเวณขอบล่างของช่วงระหว่างค่ากลาง 0.1037 และแนวต้าน S1 ที่ระดับ 0.103 ในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณซื้อ โดยเส้น EMA ระยะยาวยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น ส่วน MACD ได้สร้างโครงสร้างการตัดขึ้น (Golden Cross) และดัชนีพลังงานก็เกิดการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อหรือขายมากเกินไปแต่อย่างใด KDJ และ StochRSI ยืนยันว่าความผันผวนในระยะสั้นกำลังเข้าสู่ภาวะทรงตัว แถบ Bollinger Bands กำลังเคลื่อนที่ขนานกัน โดยราคาเคลื่อนไหวใกล้กับเส้นด้านล่างและเกิดการแกว่งตัวอยู่ในช่วงนี้ ระดับสำคัญในระยะใกล้ ได้แก่ แนวต้าน S1 ที่ระดับ 0.103 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00065 ส่วนแนวต้านระดับกลางที่ 0.1037 เป็นจุดอ้างอิงรอง ห่างจากปัจจุบัน 0.00135 สำหรับแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.1024 อยู่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากที่สุด โดยห่างเพียง 0.00005 เท่านั้น นอกจากนี้ แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.1043 เป็นจุดสังเกตในระยะไกล ห่างจากปัจจุบัน 0.00195 ส่วนแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.105 อยู่ในระดับที่สูงกว่า ห่างจากปัจจุบัน 0.00265
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ YOM อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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YOM คือเครือข่ายคลาวด์เกมมิงแบบกระจายศูนย์ (DePIN) ที่ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมระดับ AAA ได้ทันทีบนทุกอุปกรณ์โดยไม่ต้องดาวน์โหลด YOM ใช้แนวทางรวบรวมพลังประมวลผลจาก GPU ที่ไม่ได้ใช้งานของผู้บริโภค แทนการพึ่งพาศูนย์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ ส่งผลให้สามารถดำเนินงานภายใต้โมเดล Negative CAPEX ได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการสตรีมเกมลงได้ถึง 95% เหลือเพียง $0.05 ต่อเซสชัน และมอบค่าความหน่วงต่ำกว่า 8 มิลลิวินาที YOM ช่วยให้สตูดิโอเกมมีช่องทางการเผยแพร่เกมที่มีต้นทุนต่ำลง ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้เจ้าของฮาร์ดแวร์สร้างรายได้แบบพาสซีฟจากทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานอีกด้วย
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก YOM ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
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