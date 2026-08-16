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ราคาปัจจุบัน Spring Dev Bank วันนี้ คือ 0.001231 THB มูลค่าตลาด SDB เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา SDB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Spring Dev Bank วันนี้ คือ 0.001231 THB มูลค่าตลาด SDB เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา SDB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Spring Dev Bank(SDB)

ราคาปัจจุบัน 1 SDB เป็น THB

฿0.04035218
฿0.04035218฿0.04035218
-1.36%1D
THB
Spring Dev Bank (SDB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:24:39 (UTC+8)

ราคา Spring Dev Bank วันนี้

ราคาปัจจุบัน Spring Dev Bank (SDB) วันนี้ ฿ 0.001231, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SDB เป็น THB คือ ฿ 0.001231 ต่อ SDB.

Spring Dev Bank มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- SDB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SDB เทรดระหว่าง ฿ 0.001231 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00125 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SDB เคลื่อนไหว -0.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 9.45K.

Spring Dev Bank (SDB) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 9.45K
฿ 9.45K฿ 9.45K

฿ 123.10M
฿ 123.10M฿ 123.10M

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

MATIC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Spring Dev Bank คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 9.45K อุปทานหมุนเวียนของ SDB คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 123.10M

ประวัติราคา Spring Dev Bank THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.001231
฿ 0.001231฿ 0.001231
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00125
฿ 0.00125฿ 0.00125
สูงสุด 24h

฿ 0.001231
฿ 0.001231฿ 0.001231

฿ 0.00125
฿ 0.00125฿ 0.00125

--
----

--
----

-0.41%

-1.35%

-2.23%

-2.23%

ประวัติราคา Spring Dev Bank (SDB) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Spring Dev Bank ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00055636-1.35%
30 วัน฿ +0.000007+0.57%
60 วัน฿ -0.000055-4.28%
90 วัน฿ -0.000023-1.84%
การเปลี่ยนแปลงราคา Spring Dev Bank ในวันนี้

วันนี้ SDB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00055636 (-1.35%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Spring Dev Bank ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000007 (+0.57%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Spring Dev Bank ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SDB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000055 (-4.28%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Spring Dev Bank ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.000023 (-1.84%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Spring Dev Bank (SDB) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Spring Dev Bankทันที

การวิเคราะห์ Spring Dev Bank

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Spring Dev Bank ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Spring Dev Bank?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็นของ Spring Dev Bank (SDB):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
3. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและการนำไปใช้ภายในระบบนิเวศของ Spring
4. ความก้าวหน้าในการพัฒนาและกำหนดการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
5. การประกาศความร่วมมือและพันธมิตรใหม่ ๆ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นธนาคาร DeFi
7. ภาวะอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงการเผาโทเค็นหรือการปล่อยโทเค็นออกสู่ตลาด
8. การแข่งขันจากโครงการธนาคาร DeFi ที่คล้ายคลึงกัน
9. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้
10. การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Spring Dev Bank วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Spring Dev Bank (SDB) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน การประเมินความผันผวนของตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อ/ขาย การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการติดตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการลงทุนแบบเรียลไทม์

การคาดการณ์ราคา Spring Dev Bank

การคาดการณ์ราคา Spring Dev Bank (SDB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SDB ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Spring Dev Bank (SDB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Spring Dev Bank อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Spring Dev Bank จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SDB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Spring Dev Bank

วิธีการซื้อและลงทุน Spring Dev Bank ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Spring Dev Bank หรือยัง? การซื้อ SDB บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Spring Dev Bank ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Spring Dev Bank (SDB) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Spring Dev Bank จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Spring Dev Bank (SDB)

คุณสามารถทำอะไรกับ Spring Dev Bank ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Spring Dev Bank ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Spring Dev Bank (SDB) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Spring Dev Bank (SDB)

แพลตฟอร์ม DeFi/Infrastructure ที่ออกแบบมาเพื่อมือถือเป็นหลัก โดยเป็นนีโอแบงก์ยุคใหม่ที่ผสานบริการธนาคารแบบดั้งเดิมเข้ากับผลิตภัณฑ์การเงินที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน เพื่อให้บริการประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าถึงระบบธนาคารได้ยาก

Spring Dev Bank ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Spring Dev Bank ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Spring Dev Bank อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Spring Dev Bank

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:24:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Spring Dev Bank (SDB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Spring Dev Bank

SDB USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ SDB โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SDB USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Spring Dev Bank (SDB) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Spring Dev Bank ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SDB/USDT
฿0.04035218
฿0.04035218฿0.04035218
-1.35%
7.62M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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SDB
THB
THB

1 SDB = 0.04035218 THB