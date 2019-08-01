ราคา Kusama(KSM)
ราคาปัจจุบัน Kusama (KSM) วันนี้ ฿ 2.901, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KSM เป็น THB คือ ฿ 2.901 ต่อ KSM.
Kusama มีอันดับที่ #319 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 53.27M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 18.36M KSM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KSM เทรดระหว่าง ฿ 2.872 (ต่ำ) กับ ฿ 2.929 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 20,496.5181291832 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 30.09277366260808
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KSM เคลื่อนไหว +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.73K.
No.319
0.01%
2019-08-01 00:00:00
KSM
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kusama คือ ฿ 53.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.73K อุปทานหมุนเวียนของ KSM คือ 18.36M โดยมีอุปทานรวมที่ 18361534.10016621 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 53.27M
+0.31%
-0.65%
-4.86%
-4.86%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kusama ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.62368
|-0.65%
|30 วัน
|฿ -0.279
|-8.78%
|60 วัน
|฿ -0.951
|-24.69%
|90 วัน
|฿ -2.043
|-41.33%
วันนี้ KSM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.62368 (-0.65%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.279 (-8.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KSM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.951 (-24.69%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -2.043 (-41.33%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kusama ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KSM: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
KSM_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณราคา 2.911 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวต้านที่จุดศูนย์กลาง R2 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.9113 และปัจจุบันอยู่เหนือโซนกลางของราคาที่ 2.8833 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยแรงซื้อในระยะสั้นยังคงมีอำนาจเหนือกว่า โครงสร้างตลาดเปลี่ยนจากภาวะแกว่งตัวไปเป็นการขยายตัวขึ้น และราคาสามารถยืนหยัดเหนือแนวแบ่งแยกสำคัญได้ ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดขึ้น (Golden Cross) ขณะที่แท่งพลังงานแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น เส้น MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีการกระจายตัวในทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนี RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ทำให้ยังคงมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัว โดยไม่มีสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรุนแรง พร้อมกันนี้ พลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจุกตัวอย่างต่อเนื่อง ระดับแนวต้านใกล้เคียงล่าสุดอยู่ที่ 2.9113 ซึ่งเป็นระดับ R2 และอยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงเล็กน้อย ทำให้กลายเป็นจุดทดสอบที่สำคัญในระยะสั้น ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 2.8716 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.3% ขณะที่โซนกลาง 2.8833 ถือเป็นแนวแบ่งระหว่างฝ่ายกระทิงและหมี ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันรอง ส่วนแนวรับระยะไกลที่ระดับ S2 อยู่ที่ 2.8553 ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงด้านสภาพคล่องในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวในระดับสุดโต่ง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Kusama อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kusama ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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