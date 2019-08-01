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ราคาปัจจุบัน Kusama วันนี้ คือ 2.901 THB มูลค่าตลาด KSM เท่ากับ 53,266,810.42458217521 THB ติดตามการอัปเดตราคา KSM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kusama วันนี้ คือ 2.901 THB มูลค่าตลาด KSM เท่ากับ 53,266,810.42458217521 THB ติดตามการอัปเดตราคา KSM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KSM

ข้อมูลราคา KSM

KSM คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ KSM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KSM

โทเคโนมิกส์ KSM

การคาดการณ์ราคา KSM

ประวัติ KSM

KSM คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง KSMเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Kusama(KSM)

ราคาปัจจุบัน 1 KSM เป็น THB

฿95.32686
฿95.32686฿95.32686
-0.65%1D
THB
Kusama (KSM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:53:37 (UTC+8)

ราคา Kusama วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kusama (KSM) วันนี้ ฿ 2.901, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KSM เป็น THB คือ ฿ 2.901 ต่อ KSM.

Kusama มีอันดับที่ #319 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 53.27M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 18.36M KSM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KSM เทรดระหว่าง ฿ 2.872 (ต่ำ) กับ ฿ 2.929 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 20,496.5181291832 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 30.09277366260808

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KSM เคลื่อนไหว +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 55.73K.

Kusama (KSM) ข้อมูลการตลาด

No.319

฿ 53.27M
฿ 53.27M฿ 53.27M

฿ 55.73K
฿ 55.73K฿ 55.73K

฿ 53.27M
฿ 53.27M฿ 53.27M

18.36M
18.36M 18.36M

--
----

18,361,534.10016621
18,361,534.10016621 18,361,534.10016621

0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kusama คือ ฿ 53.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 55.73K อุปทานหมุนเวียนของ KSM คือ 18.36M โดยมีอุปทานรวมที่ 18361534.10016621 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 53.27M

ประวัติราคา Kusama THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 2.872
฿ 2.872฿ 2.872
ต่ำสุด 24h
฿ 2.929
฿ 2.929฿ 2.929
สูงสุด 24h

฿ 2.872
฿ 2.872฿ 2.872

฿ 2.929
฿ 2.929฿ 2.929

฿ 20,496.5181291832
฿ 20,496.5181291832฿ 20,496.5181291832

฿ 30.09277366260808
฿ 30.09277366260808฿ 30.09277366260808

+0.31%

-0.65%

-4.86%

-4.86%

ประวัติราคา Kusama (KSM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kusama ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.62368-0.65%
30 วัน฿ -0.279-8.78%
60 วัน฿ -0.951-24.69%
90 วัน฿ -2.043-41.33%
การเปลี่ยนแปลงราคา Kusama ในวันนี้

วันนี้ KSM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.62368 (-0.65%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Kusama ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.279 (-8.78%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Kusama ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KSM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.951 (-24.69%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Kusama ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -2.043 (-41.33%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Kusama

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kusama ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Kusama วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KSM: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

KSM_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณราคา 2.911 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวต้านที่จุดศูนย์กลาง R2 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.9113 และปัจจุบันอยู่เหนือโซนกลางของราคาที่ 2.8833 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยแรงซื้อในระยะสั้นยังคงมีอำนาจเหนือกว่า โครงสร้างตลาดเปลี่ยนจากภาวะแกว่งตัวไปเป็นการขยายตัวขึ้น และราคาสามารถยืนหยัดเหนือแนวแบ่งแยกสำคัญได้ ดัชนี MACD ได้เกิดการตัดขึ้น (Golden Cross) ขณะที่แท่งพลังงานแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น เส้น MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีการกระจายตัวในทิศทางเดียวกัน ส่วนดัชนี RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ทำให้ยังคงมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัว โดยไม่มีสัญญาณของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรุนแรง พร้อมกันนี้ พลังงานการเคลื่อนไหวของราคากระจุกตัวอย่างต่อเนื่อง ระดับแนวต้านใกล้เคียงล่าสุดอยู่ที่ 2.9113 ซึ่งเป็นระดับ R2 และอยู่ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงเล็กน้อย ทำให้กลายเป็นจุดทดสอบที่สำคัญในระยะสั้น ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 2.8716 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.3% ขณะที่โซนกลาง 2.8833 ถือเป็นแนวแบ่งระหว่างฝ่ายกระทิงและหมี ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันรอง ส่วนแนวรับระยะไกลที่ระดับ S2 อยู่ที่ 2.8553 ซึ่งเป็นจุดอ้างอิงด้านสภาพคล่องในกรณีที่ตลาดเคลื่อนไหวในระดับสุดโต่ง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Kusama?

ราคาของ KSM (Kusama) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การยอมรับเครือข่ายและการประมูล parachain – ความต้องการสล็อต parachain ที่สูงขึ้นจะผลักดันให้มีการเดิมพัน KSM
2. การพัฒนาของระบบนิเวศ Polkadot – เนื่องจาก Kusama ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายทดลองของ Polkadot
3. บรรยากาศโดยรวมของตลาดคริปโตและความสัมพันธ์กับ Bitcoin
4. โครงสร้างอุปทานโทเค็นผ่านรางวัลจากการเดิมพันและการเผาโทเค็น
5. ความเคลื่อนไหวของนักพัฒนาและการเปิดตัวโครงการที่ประสบความสำเร็จบน Kusama
6. ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาค DeFi และภาค parachain ในภาพรวม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Kusama วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา KSM ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการคำนวณกำไร/ขาดทุน KSM เป็นโทเค็นหลักของ Kusama ซึ่งใช้สำหรับการกำกับดูแลและการเดิมพัน ระบบติดตามราคาช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและมีข้อมูลสนับสนุน

การคาดการณ์ราคา Kusama

การคาดการณ์ราคา Kusama (KSM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KSM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kusama (KSM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kusama อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kusama จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KSM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kusama

วิธีการซื้อและลงทุน Kusama ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Kusama หรือยัง? การซื้อ KSM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Kusama ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Kusama (KSM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Kusama จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Kusama (KSM)

คุณสามารถทำอะไรกับ Kusama ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Kusama ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Kusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kusama ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Kusama อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Polkadot EcosystemHydration EcosystemMade in USA

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kusama

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:53:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kusama (KSM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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KSM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ KSM โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส KSM USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Kusama (KSM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Kusama ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KSM/USDT
฿95.16256
฿95.16256฿95.16256
-0.77%
19.11K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ KSM เป็น THB

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KSM
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THB
THB

1 KSM = 95.32686 THB