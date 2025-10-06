Wrapped eETH (WEETH) กราฟราคาสด
ราคา Wrapped eETH วันนี้
ราคาปัจจุบัน Wrapped eETH (WEETH) วันนี้ $ 3,216.15, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WEETH เป็น USD คือ $ 3,216.15 ต่อ WEETH.
Wrapped eETH มีอันดับที่ #8756 โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9.70B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.02M WEETH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WEETH เทรดระหว่าง $ 3,186.17 (ต่ำ) กับ $ 3,265.16 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 5,298.907072826084 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1,500.4746650708223
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WEETH เคลื่อนไหว -1.51% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.26K.
Wrapped eETH (WEETH) ข้อมูลการตลาด
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped eETH คือ $ 9.70B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.26K อุปทานหมุนเวียนของ WEETH คือ 3.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 3017001.12969617 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.70B
ประวัติราคา Wrapped eETH USD
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h
-1.51%
+0.19%
-10.79%
-10.79%
ประวัติราคา Wrapped eETH (WEETH) USD
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped eETH ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +6.0991
|+0.19%
|30 วัน
|$ +21.82
|+0.68%
|60 วัน
|$ +716.15
|+28.64%
|90 วัน
|$ +716.15
|+28.64%
การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped eETH ในวันนี้
วันนี้ WEETH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +6.0991 (+0.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped eETH ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +21.82 (+0.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped eETH ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WEETH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +716.15 (+28.64%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped eETH ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +716.15 (+28.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Wrapped eETH (WEETH) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Wrapped eETHทันที
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาล่าสุด Wrapped eETH แนวโน้มปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ความรู้สึกของตลาด พร้อมมอบการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อระบุโอกาสในการเทรดและสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบรู้
ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Wrapped eETH?
ราคาของ WEETH ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:
1. ความต้องการในการ staking Ethereum - กิจกรรมการ staking ETH ที่สูงขึ้นจะเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของ WEETH
2. การเคลื่อนไหวของราคา ETH - WEETH ติดตามมูลค่าของ Ethereum อย่างใกล้ชิด
3. ผลตอบแทน/อัตราผลตอบแทนจากการ staking - ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะทำให้ WEETH มี吸引力มากขึ้น
4. การบูรณาการกับ DeFi - โปรโตคอลที่ยอมรับ WEETH มากขึ้นจะช่วยเพิ่มความต้องการ
5. ทัศนคติของตลาดต่อโทเค็นการ staking แบบแลกเปลี่ยนสภาพคล่อง
6. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการ staking
7. การแข่งขันจากอนุพันธ์การ staking แบบแลกเปลี่ยนสภาพคล่องอื่นๆ
8. สภาพตลาดคริปโตโดยรวมและการยอมรับจากสถาบันต่างๆ
ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Wrapped eETH วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคา Wrapped eETH (WEETH) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่:
1. การตัดสินใจซื้อขาย – นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวต้องการราคาปัจจุบันเพื่อซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตโฟลิโอ – นักลงทุนต้องการตรวจสอบมูลค่าและประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – ข้อมูลราคาช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ ได้
4. กิจกรรม DeFi – WEETH ถูกใช้งานในโปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์ที่ต้องการราคาที่แม่นยำ
5. การกำหนดจังหวะการลงทุน – การทราบราคาปัจจุบันช่วยให้สามารถกำหนดจุดเข้าหรือออกได้อย่างเหมาะสม
การคาดการณ์ราคา Wrapped eETH
การคาดการณ์ราคา Wrapped eETH (WEETH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WEETH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%การคาดการณ์ราคา Wrapped eETH (WEETH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Wrapped eETH อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped eETH จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WEETH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped eETH
วิธีการซื้อและลงทุน Wrapped eETH
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Wrapped eETH หรือยัง? การซื้อ WEETH บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Wrapped eETH ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Wrapped eETH (WEETH) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Wrapped eETH จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Wrapped eETH ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Wrapped eETH ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สำรวจตลาดสปอตของ MEXC
เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ
การเทรดฟิวเจอร์ส
เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง
MEXC ก่อนเปิดตลาด
ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ
เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC
การซื้อ Wrapped eETH (WEETH) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Wrapped eETH (WEETH)
weETH คือโทเคนรีสเตกแบบสภาพคล่องแบบเนทีฟตัวแรกบนเครือข่าย Ethereum
Wrapped eETH ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Wrapped eETH ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped eETH
หาก Wrapped eETH เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Wrapped eETH ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Wrapped eETH วันนี้คือ $ 3,216.15 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Wrapped eETH ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน WEETH โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Wrapped eETH มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน WEETH จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Wrapped eETH ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา WEETH เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ WEETH ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
BTC
89,336.77
+0.05%
ETH
2,955.13
-0.06%
USDC
1.0012
0.00%
SOL
127.38
+0.41%
XMR
507.69
-0.32%
MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ WEETH/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Wrapped eETH เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Wrapped eETH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Wrapped eETH (WEETH) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
