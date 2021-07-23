ราคา Coin98(C98)
ราคาปัจจุบัน Coin98 (C98) วันนี้ ฿ 0.01454, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน C98 เป็น THB คือ ฿ 0.01454 ต่อ C98.
Coin98 มีอันดับที่ #839 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 14.54M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1000.00M C98 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา C98 เทรดระหว่าง ฿ 0.0141 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01482 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 210.8379391826 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4459628917855919512
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น C98 เคลื่อนไหว +0.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 65.29K.
No.839
2021-07-23 00:00:00
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Coin98 คือ ฿ 14.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 65.29K อุปทานหมุนเวียนของ C98 คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 14.54M
+0.76%
+1.53%
+4.45%
+4.45%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Coin98 ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0071999
|+1.53%
|30 วัน
|฿ +0.00147
|+11.24%
|60 วัน
|฿ +0.00043
|+3.04%
|90 วัน
|฿ -0.00466
|-24.28%
วันนี้ C98 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0071999 (+1.53%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00147 (+11.24%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน C98 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00043 (+3.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00466 (-24.28%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Coin98 ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด C98: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
C98_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง 0.01438 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างระดับ S1 และค่าเฉลี่ยศูนย์กลางที่ 0.01455 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบสัญญาณซื้อ ขณะที่กลุ่ม EMA ยังคงรักษาสถานะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหนือแกนศูนย์ ตัวบ่งชี้ MACD สร้างโครงสร้าง Golden Cross ส่วนค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ว่าแรงเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้เบี่ยงเบนไปในทางสุดโต่ง แถบ Bollinger Bands กำลังหดตัวเข้าหากัน ความผันผวนของราคาลดลงอย่างชัดเจน ตัวชี้วัดแนวโน้มทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีการแยกตัวเล็กน้อย แรงซื้อกระจุกตัวอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.01488 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.5% ส่วนแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.01405 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 2.3% ค่าเฉลี่ยศูนย์กลางที่ 0.01455 ถือเป็นจุดอ้างอิงระยะใกล้ ขณะที่ระดับ R2 ซึ่งเป็นแนวต้านระยะไกล อยู่ที่ 0.01505 ขณะนี้ราคาเคลื่อนตัวอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลาง S1 อย่างใกล้ชิด ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดสมดุลชั่วคราว ณ ระดับ 0.01438
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Coin98 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Coin98 ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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