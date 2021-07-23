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ราคาปัจจุบัน Coin98 วันนี้ คือ 0.01454 THB มูลค่าตลาด C98 เท่ากับ 14,539,983.68612 THB ติดตามการอัปเดตราคา C98 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Coin98 วันนี้ คือ 0.01454 THB มูลค่าตลาด C98 เท่ากับ 14,539,983.68612 THB ติดตามการอัปเดตราคา C98 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ C98

ข้อมูลราคา C98

C98 คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ C98

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ C98

โทเคโนมิกส์ C98

การคาดการณ์ราคา C98

ประวัติ C98

C98 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง C98เป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต C98

C98 USDT-M Futures

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ราคา Coin98(C98)

ราคาปัจจุบัน 1 C98 เป็น THB

฿0.4777844
฿0.4777844฿0.4777844
+1.53%1D
THB
Coin98 (C98) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:11:14 (UTC+8)

ราคา Coin98 วันนี้

ราคาปัจจุบัน Coin98 (C98) วันนี้ ฿ 0.01454, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน C98 เป็น THB คือ ฿ 0.01454 ต่อ C98.

Coin98 มีอันดับที่ #839 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 14.54M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1000.00M C98 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา C98 เทรดระหว่าง ฿ 0.0141 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01482 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 210.8379391826 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4459628917855919512

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น C98 เคลื่อนไหว +0.76% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.45% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 65.29K.

Coin98 (C98) ข้อมูลการตลาด

No.839

฿ 14.54M
฿ 14.54M฿ 14.54M

฿ 65.29K
฿ 65.29K฿ 65.29K

฿ 14.54M
฿ 14.54M฿ 14.54M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-07-23 00:00:00

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Coin98 คือ ฿ 14.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 65.29K อุปทานหมุนเวียนของ C98 คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 14.54M

ประวัติราคา Coin98 THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0141
฿ 0.0141฿ 0.0141
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01482
฿ 0.01482฿ 0.01482
สูงสุด 24h

฿ 0.0141
฿ 0.0141฿ 0.0141

฿ 0.01482
฿ 0.01482฿ 0.01482

฿ 210.8379391826
฿ 210.8379391826฿ 210.8379391826

฿ 0.4459628917855919512
฿ 0.4459628917855919512฿ 0.4459628917855919512

+0.76%

+1.53%

+4.45%

+4.45%

ประวัติราคา Coin98 (C98) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Coin98 ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0071999+1.53%
30 วัน฿ +0.00147+11.24%
60 วัน฿ +0.00043+3.04%
90 วัน฿ -0.00466-24.28%
การเปลี่ยนแปลงราคา Coin98 ในวันนี้

วันนี้ C98 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0071999 (+1.53%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Coin98 ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00147 (+11.24%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Coin98 ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน C98 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00043 (+3.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Coin98 ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00466 (-24.28%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Coin98

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Coin98 ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Coin98 วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด C98: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

C98_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง 0.01438 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่างระดับ S1 และค่าเฉลี่ยศูนย์กลางที่ 0.01455 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบสัญญาณซื้อ ขณะที่กลุ่ม EMA ยังคงรักษาสถานะเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหนือแกนศูนย์ ตัวบ่งชี้ MACD สร้างโครงสร้าง Golden Cross ส่วนค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI บ่งชี้ว่าแรงเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้เบี่ยงเบนไปในทางสุดโต่ง แถบ Bollinger Bands กำลังหดตัวเข้าหากัน ความผันผวนของราคาลดลงอย่างชัดเจน ตัวชี้วัดแนวโน้มทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีการแยกตัวเล็กน้อย แรงซื้อกระจุกตัวอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.01488 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.5% ส่วนแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.01405 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 2.3% ค่าเฉลี่ยศูนย์กลางที่ 0.01455 ถือเป็นจุดอ้างอิงระยะใกล้ ขณะที่ระดับ R2 ซึ่งเป็นแนวต้านระยะไกล อยู่ที่ 0.01505 ขณะนี้ราคาเคลื่อนตัวอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลาง S1 อย่างใกล้ชิด ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดสมดุลชั่วคราว ณ ระดับ 0.01438

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Coin98?

ราคาของ C98 ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ผลการดำเนินงานและการยอมรับในภาค DeFi
4. การใช้งานแพลตฟอร์มและมูลค่าที่ถูกล็อกไว้ (TVL)
5. ประโยชน์ของโทเค็นและรางวัลจากการเดิมพัน
6. ประกาศความร่วมมือและการผสานรวมต่าง ๆ
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโปรโตคอล DeFi
8. การแข่งขันจากกระเป๋าเงินแบบมัลติเชนอื่น ๆ
9. การพัฒนาด้านเทคนิคและการอัปเดตผลิตภัณฑ์
10. ความเสี่ยงโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเหรียญอื่น ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Coin98 วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Coin98 (C98) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตโฟลิโอ การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน C98 เป็นโทเค็นแพลตฟอร์ม DeFi ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาจึงส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การซื้อขายและโอกาสในการทำกำไร นักลงทุนจึงติดตามราคาประจำวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ตัดสินใจซื้อขาย รวมถึงบริหารความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอคริปโตของตน

การคาดการณ์ราคา Coin98

การคาดการณ์ราคา Coin98 (C98) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ C98 ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Coin98 (C98) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Coin98 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Coin98 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา C98 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Coin98

วิธีการซื้อและลงทุน Coin98 ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Coin98 หรือยัง? การซื้อ C98 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Coin98 ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Coin98 (C98) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Coin98 จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Coin98 (C98)

คุณสามารถทำอะไรกับ Coin98 ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Coin98 ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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การซื้อ Coin98 (C98) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Coin98 (C98)

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Coin98 ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Coin98 ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Coin98 อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Coin98

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:11:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Coin98 (C98)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coin98

C98 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ C98 โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส C98 USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Coin98 (C98) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Coin98 ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
C98/USDT
฿0.4784416
฿0.4784416฿0.4784416
+1.74%
4.54M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 C98 = 0.4777844 THB