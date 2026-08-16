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ราคาปัจจุบัน ROGIN.AI วันนี้ คือ 0.1723 THB มูลค่าตลาด ROG เท่ากับ 11,542,355.223003 THB ติดตามการอัปเดตราคา ROG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ROGIN.AI วันนี้ คือ 0.1723 THB มูลค่าตลาด ROG เท่ากับ 11,542,355.223003 THB ติดตามการอัปเดตราคา ROG เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา ROGIN.AI(ROG)

ราคาปัจจุบัน 1 ROG เป็น THB

฿5.647994
฿5.647994฿5.647994
+0.99%1D
THB
ROGIN.AI (ROG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:11:52 (UTC+8)

ราคา ROGIN.AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน ROGIN.AI (ROG) วันนี้ ฿ 0.1723, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.99% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ROG เป็น THB คือ ฿ 0.1723 ต่อ ROG.

ROGIN.AI มีอันดับที่ #708 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.54M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 66.99M ROG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ROG เทรดระหว่าง ฿ 0.166 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1829 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 23.700862406126344846 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.35353671330151761

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ROG เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 625.84.

ROGIN.AI (ROG) ข้อมูลการตลาด

No.708

฿ 11.54M
฿ 11.54M฿ 11.54M

฿ 625.84
฿ 625.84฿ 625.84

฿ 34.46M
฿ 34.46M฿ 34.46M

66.99M
66.99M 66.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ROGIN.AI คือ ฿ 11.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 625.84 อุปทานหมุนเวียนของ ROG คือ 66.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 200000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 34.46M

ประวัติราคา ROGIN.AI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.166
฿ 0.166฿ 0.166
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1829
฿ 0.1829฿ 0.1829
สูงสุด 24h

฿ 0.166
฿ 0.166฿ 0.166

฿ 0.1829
฿ 0.1829฿ 0.1829

฿ 23.700862406126344846
฿ 23.700862406126344846฿ 23.700862406126344846

฿ 4.35353671330151761
฿ 4.35353671330151761฿ 4.35353671330151761

0.00%

+0.99%

-3.32%

-3.32%

ประวัติราคา ROGIN.AI (ROG) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ROGIN.AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.055367+0.99%
30 วัน฿ -0.1106-39.10%
60 วัน฿ -0.1243-41.91%
90 วัน฿ -0.135-43.94%
การเปลี่ยนแปลงราคา ROGIN.AI ในวันนี้

วันนี้ ROG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.055367 (+0.99%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ROGIN.AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.1106 (-39.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ROGIN.AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ROG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1243 (-41.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ROGIN.AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.135 (-43.94%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ROGIN.AI (ROG) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ ROGIN.AI

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ROGIN.AI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ROGIN.AI?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น ROGIN.AI (ROG):

ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคา ROG

การนำไปใช้และประโยชน์ใช้สอย: การใช้งานจริงของบริการ AI และการยอมรับแพลตฟอร์ม ROGIN.AI ช่วยขับเคลื่อนความต้องการ

การพัฒนาเทคโนโลยี: การอัปเดตแพลตฟอร์ม ฟีเจอร์ AI ใหม่ ๆ และการปรับปรุงด้านเทคนิคต่าง ๆ ส่งผลต่อมูลค่า

พลวัตด้านอุปทาน: การกระจายโทเค็น รางวัลจากการ staking และกลไกการเผาโทเค็นมีผลต่อความขาดแคลน

ปริมาณการซื้อขาย: การมีสภาพคล่องที่สูงขึ้นและการจัดทำรายการในกระดานเทรดต่าง ๆ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของราคา

การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโครงการคริปโตที่เน้นด้าน AI อื่น ๆ มีผลต่อตำแหน่งทางการตลาด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ROGIN.AI วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ ROGIN.AI (ROG) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขายตามภาวะตลาด การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการรับรู้ความผันผวนของตลาดอย่างทันท่วงที การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนประเมินความสามารถในการทำกำไรและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

การคาดการณ์ราคา ROGIN.AI

การคาดการณ์ราคา ROGIN.AI (ROG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ROG ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ROGIN.AI (ROG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ROGIN.AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ROGIN.AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ROG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ROGIN.AI

วิธีการซื้อและลงทุน ROGIN.AI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ROGIN.AI หรือยัง? การซื้อ ROG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ROGIN.AI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ROGIN.AI (ROG) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ROGIN.AI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ROGIN.AI (ROG)

คุณสามารถทำอะไรกับ ROGIN.AI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ROGIN.AI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ ROGIN.AI (ROG) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ROGIN.AI (ROG)

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

ROGIN.AI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ROGIN.AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ROGIN.AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemYield Farming

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ROGIN.AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:11:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ROGIN.AI (ROG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ROGIN.AI

ROG USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ROG โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ROG USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ROGIN.AI (ROG) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ROGIN.AI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ROG/USDT
฿5.647994
฿5.647994฿5.647994
+0.99%
3.65K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ROG เป็น THB

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ROG
ROG
THB
THB

1 ROG = 5.647994 THB