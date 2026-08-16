ROGIN.AI (ROG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 23:11:52 (UTC+8) ราคา ROGIN.AI วันนี้
ราคาปัจจุบัน ROGIN.AI (ROG) วันนี้
฿ 0.1723, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.99% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ROG เป็น THB คือ ฿ 0.1723 ต่อ ROG.
ROGIN.AI มีอันดับที่
#708 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.54M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 66.99M ROG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ROG เทรดระหว่าง ฿ 0.166 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1829 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 23.700862406126344846 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.35353671330151761
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ROG เคลื่อนไหว
0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 625.84. ROGIN.AI (ROG) ข้อมูลการตลาด อุปทานรวม 200,000,000 200,000,000 200,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ROGIN.AI คือ
฿ 11.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 625.84 อุปทานหมุนเวียนของ ROG คือ 66.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 200000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 34.46M ซื้อ ROGIN.AI ประวัติราคา ROGIN.AI THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
สูงตลอดเวลา ฿ 23.700862406126344846 ฿ 23.700862406126344846 ฿ 23.700862406126344846 ราคาต่ำสุด ฿ 4.35353671330151761 ฿ 4.35353671330151761 ฿ 4.35353671330151761 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) 0.00% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) +0.99% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -3.32% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -3.32% ประวัติราคา ROGIN.AI (ROG) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ROGIN.AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ +0.055367 +0.99% 30 วัน ฿ -0.1106 -39.10% 60 วัน ฿ -0.1243 -41.91% 90 วัน ฿ -0.135 -43.94% การเปลี่ยนแปลงราคา ROGIN.AI ในวันนี้
วันนี้ ROG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.055367 (+0.99%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา ROGIN.AI ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.1106 (-39.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา ROGIN.AI ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ROG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.1243 (-41.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา ROGIN.AI ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.135 (-43.94%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ROGIN.AI (ROG) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา ROGIN.AIทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ROGIN.AI?
ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาโทเค็น ROGIN.AI (ROG):
ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคา ROG การนำไปใช้และประโยชน์ใช้สอย: การใช้งานจริงของบริการ AI และการยอมรับแพลตฟอร์ม ROGIN.AI ช่วยขับเคลื่อนความต้องการ การพัฒนาเทคโนโลยี: การอัปเดตแพลตฟอร์ม ฟีเจอร์ AI ใหม่ ๆ และการปรับปรุงด้านเทคนิคต่าง ๆ ส่งผลต่อมูลค่า พลวัตด้านอุปทาน: การกระจายโทเค็น รางวัลจากการ staking และกลไกการเผาโทเค็นมีผลต่อความขาดแคลน ปริมาณการซื้อขาย: การมีสภาพคล่องที่สูงขึ้นและการจัดทำรายการในกระดานเทรดต่าง ๆ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพของราคา การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโครงการคริปโตที่เน้นด้าน AI อื่น ๆ มีผลต่อตำแหน่งทางการตลาด ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ROGIN.AI วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ ROGIN.AI (ROG) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขายตามภาวะตลาด การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน และการรับรู้ความผันผวนของตลาดอย่างทันท่วงที การทราบราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนประเมินความสามารถในการทำกำไรและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม
การคาดการณ์ราคา ROGIN.AI การคาดการณ์ราคา ROGIN.AI (ROG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ROG ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา ROGIN.AI (ROG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ ROGIN.AI อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ROGIN.AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ROG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา ROGIN.AI วิธีการซื้อและลงทุน ROGIN.AI ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ROGIN.AI หรือยัง? การซื้อ ROG บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ ROGIN.AI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ROGIN.AI (ROG) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ROGIN.AI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ ROGIN.AI ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ ROGIN.AI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ ROGIN.AI (ROG)
To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.
ROGIN.AI ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ROGIN.AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ROGIN.AI
หาก ROGIN.AI เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา ROGIN.AI ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา ROGIN.AI วันนี้คือ ฿ 5.647994 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
ROGIN.AI ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน ROG โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
ROGIN.AI มีมูลค่าการเทรด ฿ 20.52K บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน ROG จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา ROGIN.AI ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา ROG เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ ROG ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ ROG/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ ROGIN.AI เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา ROGIN.AI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ROGIN.AI (ROG) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 23:11:52 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ROGIN.AI (ROG)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
ROG USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ ROG โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ROG USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿5.647994 ฿5.647994 ฿5.647994 +0.99% 3.65K (USDT)
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา
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