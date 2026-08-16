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ราคาปัจจุบัน Cash Cat วันนี้ คือ 0.12145 THB มูลค่าตลาด CASHCAT เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา CASHCAT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Cash Cat วันนี้ คือ 0.12145 THB มูลค่าตลาด CASHCAT เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา CASHCAT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CASHCAT

ข้อมูลราคา CASHCAT

CASHCAT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CASHCAT

โทเคโนมิกส์ CASHCAT

การคาดการณ์ราคา CASHCAT

ประวัติ CASHCAT

CASHCAT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CASHCATเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CASHCAT

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ราคา Cash Cat(CASHCAT)

ราคาปัจจุบัน 1 CASHCAT เป็น THB

฿3.9918328
฿3.9918328฿3.9918328
+7.35%1D
THB
Cash Cat (CASHCAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:14:13 (UTC+8)

ราคา Cash Cat วันนี้

ราคาปัจจุบัน Cash Cat (CASHCAT) วันนี้ ฿ 0.12145, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 7.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CASHCAT เป็น THB คือ ฿ 0.12145 ต่อ CASHCAT.

Cash Cat มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- CASHCAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CASHCAT เทรดระหว่าง ฿ 0.10938 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1238 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CASHCAT เคลื่อนไหว -1.39% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +9.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.03M.

Cash Cat (CASHCAT) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 1.03M
฿ 1.03M฿ 1.03M

฿ 121.45M
฿ 121.45M฿ 121.45M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ROBINHOOD

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cash Cat คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.03M อุปทานหมุนเวียนของ CASHCAT คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 121.45M

ประวัติราคา Cash Cat THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.10938
฿ 0.10938฿ 0.10938
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1238
฿ 0.1238฿ 0.1238
สูงสุด 24h

฿ 0.10938
฿ 0.10938฿ 0.10938

฿ 0.1238
฿ 0.1238฿ 0.1238

--
----

--
----

-1.39%

+7.35%

+9.86%

+9.86%

ประวัติราคา Cash Cat (CASHCAT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Cash Cat ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.2733113+7.35%
30 วัน฿ +0.06414+111.91%
60 วัน฿ +0.09645+385.80%
90 วัน฿ +0.09645+385.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา Cash Cat ในวันนี้

วันนี้ CASHCAT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.2733113 (+7.35%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Cash Cat ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.06414 (+111.91%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Cash Cat ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CASHCAT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.09645 (+385.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Cash Cat ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.09645 (+385.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Cash Cat (CASHCAT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Cash Cat

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Cash Cat ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Cash Cat วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CASHCAT: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

CASHCAT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.13086 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางของช่วง 0.12819 ซึ่งขณะนี้อยู่ภายในช่วงการแกว่งตัวระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบโครงสร้างศูนย์กลางแสดงให้เห็นว่าราคาเคลื่อนตัวใกล้กับแกนกลาง ทำให้สมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงทรงตัว กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ในระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อ ขณะที่ระบบเส้นค่าเฉลี่ยยังคงให้แรงสนับสนุนในระยะใกล้ MACD ได้เกิดการตัดขวางแบบดาวตก โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังกระจายตัวลง และพบความแตกต่างของพลังงาน (Divergence) ระหว่างค่า MACD กับราคา RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด ความผันผวนลดลง ทำให้แรงผลักดันเชิงทิศทางในระยะสั้นอ่อนแอลง แนวต้านแรก R1 อยู่ที่ระดับ 0.14229 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 8.7% ขณะที่แนวรับแรก S1 อยู่ที่ระดับ 0.11692 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 10.6% ค่าเฉลี่ยกลาง 0.12819 ถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญในระยะใกล้ ส่วนแนวต้านระยะไกล R2 อยู่ที่ระดับ 0.15356 และแนวรับระยะไกล S2 อยู่ที่ระดับ 0.10282 หากราคาสามารถทะลุแนวต้าน R1 หรือหลุดแนวรับ S1 ได้ จะเป็นการยืนยันถึงความสมบูรณ์ของขอบเขตช่วงการเคลื่อนไหวนี้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Cash Cat

การคาดการณ์ราคา Cash Cat (CASHCAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CASHCAT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Cash Cat (CASHCAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Cash Cat อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Cash Cat จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CASHCAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Cash Cat

วิธีการซื้อและลงทุน Cash Cat ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Cash Cat หรือยัง? การซื้อ CASHCAT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Cash Cat ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Cash Cat (CASHCAT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Cash Cat จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Cash Cat (CASHCAT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Cash Cat ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Cash Cat ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Cash Cat (CASHCAT)

/

Cash Cat ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Cash Cat ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Cash Cat อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

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ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cash Cat

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:14:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cash Cat (CASHCAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cash Cat

CASHCAT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CASHCAT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CASHCAT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Cash Cat (CASHCAT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Cash Cat ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CASHCAT/USDT
฿3.9918328
฿3.9918328฿3.9918328
+7.33%
8.78M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CASHCAT เป็น THB

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CASHCAT
CASHCAT
THB
THB

1 CASHCAT = 3.990847 THB