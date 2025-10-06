ราคาปัจจุบัน Trading Payment วันนี้ คือ 0.099 USD ติดตามการอัปเดตราคา TPTU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TPTU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Trading Payment วันนี้ คือ 0.099 USD ติดตามการอัปเดตราคา TPTU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TPTU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TPTU

ข้อมูลราคา TPTU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TPTU

โทเคโนมิกส์ TPTU

การคาดการณ์ราคา TPTU

ประวัติ TPTU

TPTU คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TPTUเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต TPTU

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Trading Payment โลโก้

ราคา Trading Payment(TPTU)

ราคาปัจจุบัน 1 TPTU เป็น USD

$0.099
$0.099$0.099
0.00%1D
USD
Trading Payment (TPTU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:20:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Trading Payment (TPTU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.097
$ 0.097$ 0.097
ต่ำสุด 24h
$ 0.101
$ 0.101$ 0.101
สูงสุด 24h

$ 0.097
$ 0.097$ 0.097

$ 0.101
$ 0.101$ 0.101

--
----

--
----

+2.06%

0.00%

-10.00%

-10.00%

ราคาเรียลไทม์ Trading Payment (TPTU) คือ $ 0.099 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTPTU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.097 และราคาสูงสุด $ 0.101 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TPTU คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TPTU มีการเปลี่ยนแปลง +2.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -10.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Trading Payment (TPTU) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 2.57K
$ 2.57K$ 2.57K

$ 594.00K
$ 594.00K$ 594.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Trading Payment คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.57K อุปทานหมุนเวียนของ TPTU คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 6000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 594.00K

ประวัติราคา Trading Payment (TPTU) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Trading Payment ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -1.095-91.71%
60 วัน$ -1.043-91.34%
90 วัน$ -0.999-90.99%
การเปลี่ยนแปลงราคา Trading Payment ในวันนี้

วันนี้ TPTU บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Trading Payment ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -1.095 (-91.71%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Trading Payment ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TPTU เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -1.043 (-91.34%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Trading Payment ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.999 (-90.99%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Trading Payment (TPTU) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Trading Paymentทันที

อะไรคือ Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) — TPT คือโทเคนสำหรับการเทรดและการชำระเงินของเครือข่าย Ultima Chain โดยช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานการเทรดอัตโนมัติ เข้าร่วมในระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์ และรับโทเคน Energy สำหรับการทำงานร่วมกับบล็อกเชน ผู้ใช้งานสามารถ "แช่แข็ง" โทเคน TPT ได้ และเมื่อแช่แข็งแล้วจะได้รับธุรกรรมคืนเป็นโทเคน UENERGY ซึ่งสามารถใช้ชำระค่าธรรมเนียมเครือข่ายแทนทรัพยากร ENERGY ในบล็อกเชน ULTIMA

Trading Payment มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Trading Payment ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบTPTUความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Trading Payment บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Trading Payment ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Trading Payment (USD)

Trading Payment (TPTU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Trading Payment (TPTU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Trading Payment

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Trading Payment ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Trading Payment (TPTU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Trading Payment (TPTU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TPTUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Trading Payment (TPTU)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Trading Paymentใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Trading Payment บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

TPTU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Trading Payment(TPTU) เป็น VND
2,605.185
1 Trading Payment(TPTU) เป็น AUD
A$0.14949
1 Trading Payment(TPTU) เป็น GBP
0.07425
1 Trading Payment(TPTU) เป็น EUR
0.08415
1 Trading Payment(TPTU) เป็น USD
$0.099
1 Trading Payment(TPTU) เป็น MYR
RM0.4158
1 Trading Payment(TPTU) เป็น TRY
4.15404
1 Trading Payment(TPTU) เป็น JPY
¥15.048
1 Trading Payment(TPTU) เป็น ARS
ARS$145.16073
1 Trading Payment(TPTU) เป็น RUB
7.84575
1 Trading Payment(TPTU) เป็น INR
8.73378
1 Trading Payment(TPTU) เป็น IDR
Rp1,649.99934
1 Trading Payment(TPTU) เป็น PHP
5.85684
1 Trading Payment(TPTU) เป็น EGP
￡E.4.68864
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BRL
R$0.53064
1 Trading Payment(TPTU) เป็น CAD
C$0.13761
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BDT
12.11562
1 Trading Payment(TPTU) เป็น NGN
144.31428
1 Trading Payment(TPTU) เป็น COP
$383.72004
1 Trading Payment(TPTU) เป็น ZAR
R.1.69686
1 Trading Payment(TPTU) เป็น UAH
4.16691
1 Trading Payment(TPTU) เป็น TZS
T.Sh.243.243
1 Trading Payment(TPTU) เป็น VES
Bs21.384
1 Trading Payment(TPTU) เป็น CLP
$93.357
1 Trading Payment(TPTU) เป็น PKR
Rs27.81603
1 Trading Payment(TPTU) เป็น KZT
53.25408
1 Trading Payment(TPTU) เป็น THB
฿3.20166
1 Trading Payment(TPTU) เป็น TWD
NT$3.02544
1 Trading Payment(TPTU) เป็น AED
د.إ0.36333
1 Trading Payment(TPTU) เป็น CHF
Fr0.07821
1 Trading Payment(TPTU) เป็น HKD
HK$0.76824
1 Trading Payment(TPTU) เป็น AMD
֏37.90116
1 Trading Payment(TPTU) เป็น MAD
.د.م0.91278
1 Trading Payment(TPTU) เป็น MXN
$1.82358
1 Trading Payment(TPTU) เป็น SAR
ريال0.37125
1 Trading Payment(TPTU) เป็น ETB
Br14.9787
1 Trading Payment(TPTU) เป็น KES
KSh12.79377
1 Trading Payment(TPTU) เป็น JOD
د.أ0.070191
1 Trading Payment(TPTU) เป็น PLN
0.35838
1 Trading Payment(TPTU) เป็น RON
лв0.43065
1 Trading Payment(TPTU) เป็น SEK
kr0.92664
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BGN
лв0.16533
1 Trading Payment(TPTU) เป็น HUF
Ft32.94423
1 Trading Payment(TPTU) เป็น CZK
2.06415
1 Trading Payment(TPTU) เป็น KWD
د.ك0.030294
1 Trading Payment(TPTU) เป็น ILS
0.32175
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BOB
Bs0.68409
1 Trading Payment(TPTU) เป็น AZN
0.1683
1 Trading Payment(TPTU) เป็น TJS
SM0.91476
1 Trading Payment(TPTU) เป็น GEL
0.26928
1 Trading Payment(TPTU) เป็น AOA
Kz90.74241
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BHD
.د.ب0.037224
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BMD
$0.099
1 Trading Payment(TPTU) เป็น DKK
kr0.6336
1 Trading Payment(TPTU) เป็น HNL
L2.60964
1 Trading Payment(TPTU) เป็น MUR
4.49658
1 Trading Payment(TPTU) เป็น NAD
$1.70577
1 Trading Payment(TPTU) เป็น NOK
kr0.98703
1 Trading Payment(TPTU) เป็น NZD
$0.17028
1 Trading Payment(TPTU) เป็น PAB
B/.0.099
1 Trading Payment(TPTU) เป็น PGK
K0.41481
1 Trading Payment(TPTU) เป็น QAR
ر.ق0.36036
1 Trading Payment(TPTU) เป็น RSD
дин.9.95247
1 Trading Payment(TPTU) เป็น UZS
soʻm1,192.77081
1 Trading Payment(TPTU) เป็น ALL
L8.22393
1 Trading Payment(TPTU) เป็น ANG
ƒ0.17721
1 Trading Payment(TPTU) เป็น AWG
ƒ0.1782
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BBD
$0.198
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BAM
KM0.16533
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BIF
Fr291.951
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BND
$0.12771
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BSD
$0.099
1 Trading Payment(TPTU) เป็น JMD
$15.88257
1 Trading Payment(TPTU) เป็น KHR
399.19275
1 Trading Payment(TPTU) เป็น KMF
Fr41.877
1 Trading Payment(TPTU) เป็น LAK
2,152.17387
1 Trading Payment(TPTU) เป็น LKR
රු30.1455
1 Trading Payment(TPTU) เป็น MDL
L1.6731
1 Trading Payment(TPTU) เป็น MGA
Ar447.96312
1 Trading Payment(TPTU) เป็น MOP
P0.792
1 Trading Payment(TPTU) เป็น MVR
1.5147
1 Trading Payment(TPTU) เป็น MWK
MK171.87489
1 Trading Payment(TPTU) เป็น MZN
MT6.32709
1 Trading Payment(TPTU) เป็น NPR
रु13.98276
1 Trading Payment(TPTU) เป็น PYG
702.108
1 Trading Payment(TPTU) เป็น RWF
Fr143.451
1 Trading Payment(TPTU) เป็น SBD
$0.81477
1 Trading Payment(TPTU) เป็น SCR
1.41075
1 Trading Payment(TPTU) เป็น SRD
$3.91446
1 Trading Payment(TPTU) เป็น SVC
$0.86625
1 Trading Payment(TPTU) เป็น SZL
L1.70577
1 Trading Payment(TPTU) เป็น TMT
m0.34749
1 Trading Payment(TPTU) เป็น TND
د.ت0.288189
1 Trading Payment(TPTU) เป็น TTD
$0.67221
1 Trading Payment(TPTU) เป็น UGX
Sh344.916
1 Trading Payment(TPTU) เป็น XAF
Fr55.638
1 Trading Payment(TPTU) เป็น XCD
$0.2673
1 Trading Payment(TPTU) เป็น XOF
Fr55.638
1 Trading Payment(TPTU) เป็น XPF
Fr10.098
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BWP
P1.40778
1 Trading Payment(TPTU) เป็น BZD
$0.19899
1 Trading Payment(TPTU) เป็น CVE
$9.4248
1 Trading Payment(TPTU) เป็น DJF
Fr17.523
1 Trading Payment(TPTU) เป็น DOP
$6.33996
1 Trading Payment(TPTU) เป็น DZD
د.ج12.8601
1 Trading Payment(TPTU) เป็น FJD
$0.22275
1 Trading Payment(TPTU) เป็น GNF
Fr860.805
1 Trading Payment(TPTU) เป็น GTQ
Q0.75834
1 Trading Payment(TPTU) เป็น GYD
$20.72862
1 Trading Payment(TPTU) เป็น ISK
kr12.078

Trading Payment ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Trading Payment ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Trading Payment อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Trading Payment

วันนี้ Trading Payment (TPTU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TPTU เป็นUSD คือ 0.099 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TPTU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TPTU เป็น USD คือ $ 0.099 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Trading Payment คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TPTU คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TPTU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TPTU คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TPTU คือเท่าใด?
TPTU ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TPTU คือเท่าไร?
TPTU ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ TPTU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TPTU คือ $ 2.57K USD
ปีนี้ TPTU จะสูงขึ้นอีกไหม?
TPTU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TPTU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:20:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Trading Payment (TPTU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ TPTU เป็น USD

จำนวน

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0.099 USD

เทรด TPTU

TPTU/USDT
$0.099
$0.099$0.099
0.00%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,467.13
$115,467.13$115,467.13

+0.72%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,140.23
$4,140.23$4,140.23

+1.05%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03873
$0.03873$0.03873

-16.60%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.54
$200.54$200.54

+0.82%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9247
$3.9247$3.9247

+1.74%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,140.23
$4,140.23$4,140.23

+1.05%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,467.13
$115,467.13$115,467.13

+0.72%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.54
$200.54$200.54

+0.82%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6528
$2.6528$2.6528

+0.63%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20210
$0.20210$0.20210

+1.16%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009920
$0.009920$0.009920

-0.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.452
$1.452$1.452

+93.60%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000719
$0.0000000719$0.0000000719

+736.04%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00205
$0.00205$0.00205

+105.00%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0121
$0.0121$0.0121

+51.25%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000069
$0.0000000000000000069$0.0000000000000000069

+53.33%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000226
$0.000000000000000000000226$0.000000000000000000000226

+32.94%