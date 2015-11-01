ราคา Ethereum Classic(ETC)
ราคาปัจจุบัน Ethereum Classic (ETC) วันนี้ ฿ 6.18, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ETC เป็น THB คือ ฿ 6.18 ต่อ ETC.
Ethereum Classic มีอันดับที่ #53 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 970.93M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 157.11M ETC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ETC เทรดระหว่าง ฿ 6.15 (ต่ำ) กับ ฿ 6.28 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,788.5417486048 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 14.8673760098218918604
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ETC เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.63% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 40.20K.
No.53
74.56%
0.05%
2015-11-01 00:00:00
ETC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ethereum Classic คือ ฿ 970.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 40.20K อุปทานหมุนเวียนของ ETC คือ 157.11M โดยมีอุปทานรวมที่ 210700000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.30B
0.00%
-1.43%
-4.63%
-4.63%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum Classic ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -2.9461
|-1.43%
|30 วัน
|฿ -0.77
|-11.08%
|60 วัน
|฿ -1.13
|-15.46%
|90 วัน
|฿ -2.58
|-29.46%
วันนี้ ETC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -2.9461 (-1.43%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.77 (-11.08%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ETC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.13 (-15.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -2.58 (-29.46%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Ethereum Classic ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ETC: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
ETC_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 6.2306 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 6.27 ได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 6.2623 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ราคาอยู่ในส่วนบนของช่วงระหว่าง S2 และ R2 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และจุดศูนย์กลางมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้โครงสร้างฝ่ายซื้อครองตำแหน่งเป็นผู้นำในระยะสั้น เส้น MA และ EMA ทั้งหมดแสดงถึงสัญญาณการซื้อ โดยเรียงตัวในลักษณะที่สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน แต่พลังงานตลาดยังไม่ได้แสดงถึงการปล่อยตัวแบบเน้นหนักในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ทำให้แรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลในระดับปัจจุบัน ระดับราคาที่ควรพิจารณาในระยะใกล้ ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ระดับ 6.2826 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% สำหรับแนวรับแรกด้านล่าง พบที่ระดับ R1 ซึ่งเปลี่ยนเป็นแนวรับที่ 6.2623 ขณะที่จุดป้องกันสำคัญอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 6.2306 สำหรับระดับแนวรับระยะไกล ได้แก่ S1 ที่ 6.2103 และ S2 ที่ 6.1786 ซึ่งเป็นขอบล่างของช่วงราคา ราคาในปัจจุบันยังคงเบี่ยงเบนจากจุดศูนย์กลางในระดับที่จำกัด พื้นที่ด้านบนและด้านล่างมีการกระจายตัวค่อนข้างสมมาตร
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Ethereum Classic อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ethereum Classic ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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