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ราคาปัจจุบัน Ethereum Classic วันนี้ คือ 6.18 THB มูลค่าตลาด ETC เท่ากับ 970,926,487.020611172 THB ติดตามการอัปเดตราคา ETC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ethereum Classic วันนี้ คือ 6.18 THB มูลค่าตลาด ETC เท่ากับ 970,926,487.020611172 THB ติดตามการอัปเดตราคา ETC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Ethereum Classic(ETC)

ราคาปัจจุบัน 1 ETC เป็น THB

฿203.0748
฿203.0748฿203.0748
-1.43%1D
THB
Ethereum Classic (ETC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:21:04 (UTC+8)

ราคา Ethereum Classic วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ethereum Classic (ETC) วันนี้ ฿ 6.18, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ETC เป็น THB คือ ฿ 6.18 ต่อ ETC.

Ethereum Classic มีอันดับที่ #53 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 970.93M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 157.11M ETC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ETC เทรดระหว่าง ฿ 6.15 (ต่ำ) กับ ฿ 6.28 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,788.5417486048 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 14.8673760098218918604

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ETC เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.63% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 40.20K.

Ethereum Classic (ETC) ข้อมูลการตลาด

No.53

฿ 970.93M
฿ 970.93M฿ 970.93M

฿ 40.20K
฿ 40.20K฿ 40.20K

฿ 1.30B
฿ 1.30B฿ 1.30B

157.11M
157.11M 157.11M

210,700,000
210,700,000 210,700,000

210,700,000
210,700,000 210,700,000

74.56%

0.05%

2015-11-01 00:00:00

฿ 24.720578
฿ 24.720578฿ 24.720578

ETC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ethereum Classic คือ ฿ 970.93M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 40.20K อุปทานหมุนเวียนของ ETC คือ 157.11M โดยมีอุปทานรวมที่ 210700000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.30B

ประวัติราคา Ethereum Classic THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 6.15
฿ 6.15฿ 6.15
ต่ำสุด 24h
฿ 6.28
฿ 6.28฿ 6.28
สูงสุด 24h

฿ 6.15
฿ 6.15฿ 6.15

฿ 6.28
฿ 6.28฿ 6.28

฿ 5,788.5417486048
฿ 5,788.5417486048฿ 5,788.5417486048

฿ 14.8673760098218918604
฿ 14.8673760098218918604฿ 14.8673760098218918604

0.00%

-1.43%

-4.63%

-4.63%

ประวัติราคา Ethereum Classic (ETC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum Classic ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -2.9461-1.43%
30 วัน฿ -0.77-11.08%
60 วัน฿ -1.13-15.46%
90 วัน฿ -2.58-29.46%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum Classic ในวันนี้

วันนี้ ETC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -2.9461 (-1.43%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum Classic ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.77 (-11.08%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum Classic ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ETC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.13 (-15.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum Classic ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -2.58 (-29.46%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ethereum Classic (ETC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Ethereum Classic

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Ethereum Classic ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Ethereum Classic วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ETC: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

ETC_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 6.2306 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 6.27 ได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 6.2623 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ราคาอยู่ในส่วนบนของช่วงระหว่าง S2 และ R2 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และจุดศูนย์กลางมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้โครงสร้างฝ่ายซื้อครองตำแหน่งเป็นผู้นำในระยะสั้น เส้น MA และ EMA ทั้งหมดแสดงถึงสัญญาณการซื้อ โดยเรียงตัวในลักษณะที่สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน แต่พลังงานตลาดยังไม่ได้แสดงถึงการปล่อยตัวแบบเน้นหนักในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ทำให้แรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลในระดับปัจจุบัน ระดับราคาที่ควรพิจารณาในระยะใกล้ ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ระดับ 6.2826 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% สำหรับแนวรับแรกด้านล่าง พบที่ระดับ R1 ซึ่งเปลี่ยนเป็นแนวรับที่ 6.2623 ขณะที่จุดป้องกันสำคัญอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 6.2306 สำหรับระดับแนวรับระยะไกล ได้แก่ S1 ที่ 6.2103 และ S2 ที่ 6.1786 ซึ่งเป็นขอบล่างของช่วงราคา ราคาในปัจจุบันยังคงเบี่ยงเบนจากจุดศูนย์กลางในระดับที่จำกัด พื้นที่ด้านบนและด้านล่างมีการกระจายตัวค่อนข้างสมมาตร

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Ethereum Classic?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาของ Ethereum Classic (ETC):

1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2. การเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์ (ผลกระทบด้านความสัมพันธ์)
3. ความปลอดภัยของเครือข่ายและการเปลี่ยนแปลงในอัตราแฮช
4. ความคืบหน้าด้านการพัฒนาและปรับปรุงโปรโตคอล
5. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบและประเด็นด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
7. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะอื่น ๆ
8. ความสามารถในการทำกำไรของการขุดและแรงสนับสนุนจากผู้ขุด
9. การจัดทำรายการบนกระดานเทรดและการถอดถอนรายการ
10. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

ปัจจัยเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาในตลาด ETC

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Ethereum Classic วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Ethereum Classic (ETC) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อหรือขาย การติดตามผลการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวของราคาช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุโอกาสและความเสี่ยงในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนได้

การคาดการณ์ราคา Ethereum Classic

การคาดการณ์ราคา Ethereum Classic (ETC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ETC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ethereum Classic (ETC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ethereum Classic อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ethereum Classic จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ETC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ethereum Classic

วิธีการซื้อและลงทุน Ethereum Classic ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Ethereum Classic หรือยัง? การซื้อ ETC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Ethereum Classic ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Ethereum Classic (ETC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Ethereum Classic จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Ethereum Classic (ETC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Ethereum Classic ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Ethereum Classic ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Ethereum Classic ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ethereum Classic ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Ethereum Classic อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Layer 1 (L1)Proof of Work (PoW)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ethereum Classic

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:21:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ethereum Classic (ETC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Ethereum Classic (ETC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Ethereum Classic ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ETC/USDT
฿203.0748
฿203.0748฿203.0748
-1.27%
6.49K (USDT)
ETC/USDC
฿202.51618
฿202.51618฿202.51618
-1.35%
8.71K (USDT)
ETC/BTC
฿0.0032215944
฿0.0032215944฿0.0032215944
-1.15%
1.31K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 ETC = 203.0748 THB