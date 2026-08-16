Rave ราคา (KRAV)
ราคาปัจจุบัน Rave (KRAV) วันนี้ $ 0.00158125, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KRAV เป็น USD คือ $ 0.00158125 ต่อ KRAV.
Rave มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,350,644 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 854.16M KRAV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KRAV เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.074706 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KRAV เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 72.96.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rave คือ $ 1.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 72.96 อุปทานหมุนเวียนของ KRAV คือ 854.16M โดยมีอุปทานรวมที่ 854164133.8607213 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.35M
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-2.11%
-2.11%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Rave เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rave เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000111867
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rave เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001977753
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rave เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ -0.0000111867
|-0.70%
|60 วัน
|$ +0.0001977753
|+12.51%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ Rave อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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Rave คืออะไร?
Krav เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตแบบกระจายศูนย์ที่ใช้สกุลเงินควอนโต
อะไรทำให้ Rave มีความพิเศษเฉพาะตัว?
Krav เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตแบบกระจายศูนย์แห่งแรก ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้เหรียญ altcoin ใดๆ ก็ได้เป็นหลักประกันในการเทรด BTC โดยผลกำไรและขาดทุนจะถูกชำระเป็นเหรียญ altcoin นวัตกรรมสำคัญประกอบด้วย: ตอบสนองทั้งผู้เทรดและผู้ให้สภาพคล่อง (LPs) โดยผู้เทรดสามารถเปิดสถานะซื้อหรือขายบิตคอยน์ (BTC) โดยใช้เหรียญ altcoin เป็นหลักประกัน ส่วน LPs จะได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเมื่อผู้เทรดปรับตำแหน่งการลงทุน คำสั่งซื้อลิมิตที่ช่วยเพิ่มการควบคุมกลยุทธ์การเทรด และยังสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด มาตรการลดความเสี่ยง รวมถึงกลไกค่าธรรมเนียมการระดมทุนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างตำแหน่งซื้อและขาย และการชำระบัญชีโดยบังคับเมื่อหลักประกันที่วางไว้เหลือเพียง 90% เพื่อปกป้องเงินกองทุนสภาพคล่อง
ประวัติของ Rave เป็นอย่างไร?
ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเหรียญใหม่ๆ มากถึง 10,000 เหรียญ แต่กลับพบความแตกต่างระหว่างเหรียญที่มีการใช้งานชัดเจนกับเหรียญ altcoin ส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีกรณีการใช้งานจริงที่โดดเด่น เหรียญ altcoin จำนวนมากยังคงไม่ถูกใช้งาน ทำให้มูลค่าและความหลากหลายของเหรียญเหล่านี้ถูกจำกัด Krav จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการนำความผันผวนจากบิตคอยน์และเอเธอร์เรียมมาสู่เหรียญ altcoin ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำกว่า ทำให้เหรียญเหล่านี้กลายเป็นสินทรัพย์พื้นฐานสำหรับอนุพันธ์แบบควอนโต ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายและประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้น สร้างตลาดที่มีพลวัตสำหรับเหรียญ altcoin ที่เคยถูกใช้งานน้อย
อนาคตของ Rave จะเป็นอย่างไร?
การพัฒนาในอนาคตประกอบด้วยการเพิ่ม pair การซื้อขายที่ใช้สินทรัพย์ที่มีตัวตน (RWAs) เป็นคู่เทรด การขยาย pair เหรียญ altcoin ด้วย BTC/ETH และการรองรับหลายบล็อกเชน
Rave สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?
การ staking เหรียญ KRAV จะได้รับรางวัล 3 ประเภท ได้แก่ KRAV ที่ถูกฝากไว้, คะแนนตัวคูณ และรางวัล KRAV 30% ของค่าธรรมเนียมจากการแลกเปลี่ยนและการเทรดแบบ leverage จะถูกแปลงเป็น KRAV และแจกจ่ายให้กับเหรียญที่ถูก staking หลังจากหักค่าตอบแทนสำหรับผู้แนะนำและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย การ staking ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนรายแรก ป้องกันการลดมูลค่าจากพวกวาฬ และรับประกันโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน หากต้องการ staking เหรียญ KRAV โปรดเยี่ยมชม: https://krav.trade/dashboard/stake
ราคาปัจจุบันของ Rave คือเท่าไร?
ราคาสดของ Rave (KRAV) คือ ฿0.0510620410437733750000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ
Rave ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?
ปัจจุบัน Rave อยู่ในอันดับที่ #2582 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿43615266.00064900952000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ KRAV มีเท่าไร?
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ KRAV คือ 854164133.8607213 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Rave เป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Rave เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด
Rave ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?
Rave เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿2.41242108345684348000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้
การซื้อขายของ KRAV ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?
ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น
อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Rave?
การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Base Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|ข้อมูลบนเครือข่าย
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