ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Rave วันนี้ คือ 0.00158125 USD มูลค่าตลาด KRAV เท่ากับ 1,350,644 USD ติดตามการอัปเดตราคา KRAV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Rave วันนี้ คือ 0.00158125 USD มูลค่าตลาด KRAV เท่ากับ 1,350,644 USD ติดตามการอัปเดตราคา KRAV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KRAV

ข้อมูลราคา KRAV

KRAV คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KRAV

โทเคโนมิกส์ KRAV

การคาดการณ์ราคา KRAV

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Rave โลโก้

Rave ราคา (KRAV)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KRAV เป็น USD

$0.00158125
$0.00158125$0.00158125
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Rave (KRAV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:57:51 (UTC+8)

ราคา Rave วันนี้

ราคาปัจจุบัน Rave (KRAV) วันนี้ $ 0.00158125, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KRAV เป็น USD คือ $ 0.00158125 ต่อ KRAV.

Rave มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,350,644 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 854.16M KRAV ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KRAV เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.074706 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KRAV เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 72.96.

Rave (KRAV) ข้อมูลการตลาด

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 72.96
$ 72.96$ 72.96

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

854.16M
854.16M 854.16M

854,164,133.8607213
854,164,133.8607213 854,164,133.8607213

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rave คือ $ 1.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 72.96 อุปทานหมุนเวียนของ KRAV คือ 854.16M โดยมีอุปทานรวมที่ 854164133.8607213 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.35M

ประวัติราคา Rave USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.074706
$ 0.074706$ 0.074706

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.11%

-2.11%

ประวัติราคา Rave (KRAV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Rave เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rave เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000111867
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rave เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001977753
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rave เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0000111867-0.70%
60 วัน$ +0.0001977753+12.51%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Rave

การคาดการณ์ราคา Rave (KRAV) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KRAV ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Rave (KRAV) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Rave อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Rave จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KRAV ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Rave

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Rave (KRAV) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base Ecosystem

เกี่ยวกับ Rave

Rave คืออะไร?

Krav เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตแบบกระจายศูนย์ที่ใช้สกุลเงินควอนโต

อะไรทำให้ Rave มีความพิเศษเฉพาะตัว?

Krav เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคริปโตแบบกระจายศูนย์แห่งแรก ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้เหรียญ altcoin ใดๆ ก็ได้เป็นหลักประกันในการเทรด BTC โดยผลกำไรและขาดทุนจะถูกชำระเป็นเหรียญ altcoin นวัตกรรมสำคัญประกอบด้วย: ตอบสนองทั้งผู้เทรดและผู้ให้สภาพคล่อง (LPs) โดยผู้เทรดสามารถเปิดสถานะซื้อหรือขายบิตคอยน์ (BTC) โดยใช้เหรียญ altcoin เป็นหลักประกัน ส่วน LPs จะได้รับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเมื่อผู้เทรดปรับตำแหน่งการลงทุน คำสั่งซื้อลิมิตที่ช่วยเพิ่มการควบคุมกลยุทธ์การเทรด และยังสามารถเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด มาตรการลดความเสี่ยง รวมถึงกลไกค่าธรรมเนียมการระดมทุนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างตำแหน่งซื้อและขาย และการชำระบัญชีโดยบังคับเมื่อหลักประกันที่วางไว้เหลือเพียง 90% เพื่อปกป้องเงินกองทุนสภาพคล่อง

ประวัติของ Rave เป็นอย่างไร?

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเหรียญใหม่ๆ มากถึง 10,000 เหรียญ แต่กลับพบความแตกต่างระหว่างเหรียญที่มีการใช้งานชัดเจนกับเหรียญ altcoin ส่วนใหญ่ที่ยังไม่มีกรณีการใช้งานจริงที่โดดเด่น เหรียญ altcoin จำนวนมากยังคงไม่ถูกใช้งาน ทำให้มูลค่าและความหลากหลายของเหรียญเหล่านี้ถูกจำกัด Krav จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการนำความผันผวนจากบิตคอยน์และเอเธอร์เรียมมาสู่เหรียญ altcoin ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำกว่า ทำให้เหรียญเหล่านี้กลายเป็นสินทรัพย์พื้นฐานสำหรับอนุพันธ์แบบควอนโต ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายและประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้น สร้างตลาดที่มีพลวัตสำหรับเหรียญ altcoin ที่เคยถูกใช้งานน้อย

อนาคตของ Rave จะเป็นอย่างไร?

การพัฒนาในอนาคตประกอบด้วยการเพิ่ม pair การซื้อขายที่ใช้สินทรัพย์ที่มีตัวตน (RWAs) เป็นคู่เทรด การขยาย pair เหรียญ altcoin ด้วย BTC/ETH และการรองรับหลายบล็อกเชน

Rave สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

การ staking เหรียญ KRAV จะได้รับรางวัล 3 ประเภท ได้แก่ KRAV ที่ถูกฝากไว้, คะแนนตัวคูณ และรางวัล KRAV 30% ของค่าธรรมเนียมจากการแลกเปลี่ยนและการเทรดแบบ leverage จะถูกแปลงเป็น KRAV และแจกจ่ายให้กับเหรียญที่ถูก staking หลังจากหักค่าตอบแทนสำหรับผู้แนะนำและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย การ staking ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนรายแรก ป้องกันการลดมูลค่าจากพวกวาฬ และรับประกันโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน หากต้องการ staking เหรียญ KRAV โปรดเยี่ยมชม: https://krav.trade/dashboard/stake

ราคาปัจจุบันของ Rave คือเท่าไร?

ราคาสดของ Rave (KRAV) คือ ฿0.0510620410437733750000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Rave ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Rave อยู่ในอันดับที่ #2582 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿43615266.00064900952000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ KRAV มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ KRAV คือ 854164133.8607213 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Rave เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Rave เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0E-15 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0E-15 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Rave ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Rave เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿2.41242108345684348000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ KRAV ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Rave?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Base Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Rave

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:57:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Rave (KRAV)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rave

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.012333
$0.012333$0.012333

-19.09%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06978
$0.06978$0.06978

+1.18%

utility token

utility token

UTILITY

$0.002165
$0.002165$0.002165

-36.17%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.00926
$0.00926$0.00926

-3.23%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002267
$0.0002267$0.0002267

+372.29%

UPCX

UPCX

UPC

$0.1597
$0.1597$0.1597

+19.35%

Velvet

Velvet

VELVET

$1.03554
$1.03554$1.03554

+14.86%

Bitway

Bitway

BTW

$0.323665
$0.323665$0.323665

+14.04%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

$0.07176
$0.07176$0.07176

+14.39%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?