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فئات الكريبتو

اكتشف فئات العملات الرقمية والقطاعات على MEXC، مجمعة حسب النظم الإيكولوجية، وحالات الاستخدام، والتقنيات، وما إلى ذلك. يتم ترتيب الفئات حسب تغير السعر على مدار 24 ساعة. اختر أي فئة لعرض الرموز المكوِّنة لها وأداء السوق الأخير.

#الفئةالأعلى ربحاً
451نظام كروما البيئي
LINK
----------1452النظام البيئي للأرض
EURE
SOLID
WETH
----------14453نظام Evmos البيئي
AXLETH
REGEN
JUNO
----------9454Gensyn Ecosystem
USDC.E
AI
----------2455النظام البيئي لزيليكا
XSGD
DMX
FPS
----------5456Bitkub Ecosystem
KKUB
----------1457نظام إيوتا إي في إم البيئي
WETH
WAGMI
WIOTA
----------8458نظام Base البيئي
LFI
$SHARBI
XIO
----------1541459النظام البيئي للطبقة X
WSPCXX
WSNDKX
GOUT COIN
----------35460نظام Core البيئي
ASX
CLND
WCORE
----------11461نظام شبكة ريدبيلي البيئي
RBNT
AUDM
AUDD
----------6462النظام البيئي ماسا
MAS
----------1463رموز إعادة رهن السوائل
RSETH
EZETH
LBTC
--------$ 4.32M14464نظام Cardano البيئي
STRIKE
$NMKR
$LOBSTER
----------59465جسر العملة المستقرة
OUSDT
USDC.E
USDT
-100.00%-100.00%----$ 1.18B17466نظام بيئي للأنماط
PEAS
UNIBTC
SOLVBTC
----------24467النظام البيئي لخط
TBAG
SIDUS
LINDA
----------58468النظام البيئي للعدسة
LINK
----------1469نظام Astar zkEVM البيئي
BONSAICOIN
----------1470مؤشر NFT
MVI
-----100.00%--$ 3.371471Doma Ecosystem
USDC.E
----------1472مورف إل2 النظام البيئي
MX
USDC
USDE
----------10473نظام بيئي ثابت لـ zkEVM
IMX
END
OIK
----------12474Gravity L1 Ecosystem
G
----------1475النظام البيئي أواسيس
STOAS
Z
SGC
----------5476نظام Boba Network البيئي
BOBA
FRAX
MIMATIC
----------7477نظام شبكة الصوت
VOI
----------1478نظام SmartBCH البيئي
WBCH
----------1479نظام Bitlayer البيئي
LINK
UNIBTC
PELL
----------5480واحة النظام البيئي الزمردي
WBTC
ETH
AVAX
----------4481نظام Ethereum Classic البيئي
WETC
USC
----------2482النظام البيئي ثيتا
THETA
WBNB
MTRG
----------4483نظام Constellation Network البيئي
DOR
UP
----------2484نظام VeChain البيئي
VTHO
SHA
USDGLO
----------6485نظام Celo البيئي
REGEN
PERKOS
USDGLO
----------45486نظام Bittensor EVM البيئي
WTAO
LINK
----------2487النظام البيئي لسلسلة العالم
WBRL
DNA
BOWSER
----------18488نظام Hedera البيئي
XPACK
HBARBARIAN
JEET
----------34489النظام البيئي أورايشين
ORAIX
AIRI
OCH
----------3490نظام كليفر البيئي
KLV
----------1491نظام Blast البيئي
OMNI
OX
OHNO
----------31492نظام بيئي للتناضح
SILK
JKL
ROUTE
----------87493نظام Abstract البيئي
TYAG
CHAD
BOOST
----------40494النظام البيئي لترون
NEIRO
ZAPO
USDWON
----------81495نظام سونيك إس في إم البيئي
SONIC
----------1496إيثيريوم معاد رهنه بالسيولة
PZETH
CMETH
YNETHX
--------$ 5.22K3497محلول سائل معاد تكديسه
EZSOL
SSOL
KYSOL
--------$ 11.38K3498Anubis Ecosystem
USDC
BNB
ETH
----------4499نظام Stacks البيئي
NOT
ZEST
FLAT
----------13500نظام Botanix البيئي
STBTC
USDC.E
WETH
----------5

الأسئلة الشائعة

ما هي فئات العملات الرقمية وقطاعاتها؟
تعمل فئات العملات الرقمية المشفرة على تجميع الأصول الرقمية بناءً على الخصائص المشتركة، مثل التكنولوجيا الأساسية أو حالات الاستخدام أو الأنظمة البيئية. يساعد هذا التصنيف المستخدمين على التنقل بسهولة في السوق وتتبع مجالات محددة مثل DeFi أو Memecoins أو سلاسل الكتل من الطبقة الأولى.
هل يمكن لعملة مشفرة واحدة أن تنتمي إلى فئات متعددة؟
نعم، نظرًا لأن الأصول الرقمية غالبًا ما تمتلك سمات وظيفية متعددة، يمكن أن يشمل الرمز المميز الواحد عدة قطاعات. على سبيل المثال، تُصنف الإيثيريوم على أنها سلسلة بلوكشين من الطبقة الأولى، ولكنها أيضًا جزء أساسي من فئات البنية التحتية للعقود الذكية والويب 3.
هل تتم إضافة فئات عملات رقمية جديدة مع مرور الوقت؟
بالتأكيد. صناعة Web3 ديناميكية للغاية. فمع ظهور ابتكارات تكنولوجية أو بروتوكولات أو روايات جديدة في السوق، نقوم باستمرار بتحديث مؤشرنا وإضافة قطاعات جديدة لتعكس بدقة مشهد العملات الرقمية دائم التطور.
كيف يمكن أن يساعدني التحقق من فئات العملات الرقمية في اكتشاف فرص التداول؟
من خلال تتبع قطاعات العملات الرقمية، يمكنك تحديد تدفق الأموال واتجاهات السوق الناشئة. عندما تكتسب رواية معينة زخمًا، يتيح لك التحقق من الفئة مقارنة أداء الرموز المميزة ذات الصلة بسرعة والاستفادة من تناوب القطاعات.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على جميع فئات العملات الرقمية وقواعد التصنيف وبيانات السوق في هذه الصفحة من جهات خارجية مستقلة. لا تضمن MEXC دقة أو دقة توقيت هذه المعلومات. لا تشكل التضمينات القطاعية مصادقات أو توصيات استثمارية. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط وليست نصيحة مالية. ينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر عالية؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR).