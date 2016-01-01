يتألف قطاع "صُنع في الصين" من مشاريع البلوكشين التي أسستها فرق صينية أو مندمجة بعمق في النظام البيئي الآسيوي Web3. غالبًا ما تتأثر حركة أسعار هذه الرموز بالتطورات التكنولوجية الإقليمية واتجاهات السيولة المحلية والتحولات التنظيمية في آسيا. وهي تركز في كثير من الأحيان على حلول بلوكتشين المؤسسات، والبنية التحتية الإقليمية، والنظم الإيكولوجية المحلية للبلوكتشين.

غالبًا ما تركز مشاريع التشفير "صُنع في الصين" على بناء حلول بلوك تشين مؤسسية عالية الإنتاجية، وإنشاء بنية تحتية للشبكة العامة قابلة للتطوير، وتعزيز اعتماد الويب 3 الإقليمي للتطبيقات التجارية.

ما هي المجالات التكنولوجية التي تركز عليها مشاريع التشفير "صُنع في الصين" عادةً؟

تُعد الرموز المميزة "صُنعت في الصين" حساسة للغاية للروايات التنظيمية في آسيا. تؤثر الإعلانات الرسمية المتعلقة بتبني سلسلة الكتل الخاصة بالمؤسسات أو القيود المفروضة على تداول العملات الرقمية في البر الرئيسي للصين أو هونج كونج تأثيرًا كبيرًا على تقييمها في السوق.

العملات المشفرة في قطاع "صُنع في الصين" هي أصول رقمية تم تطويرها في المقام الأول من قبل فرق تأسيسية صينية أو مشاريع بلوك تشين صينية تمتلك روابط تاريخية وتشغيلية ومالية عميقة بسوق العملات الرقمية الآسيوية.

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