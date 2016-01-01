يتألف قطاع "صُنع في الصين" من مشاريع البلوكشين التي أسستها فرق صينية أو مندمجة بعمق في النظام البيئي الآسيوي Web3. غالبًا ما تتأثر حركة أسعار هذه الرموز بالتطورات التكنولوجية الإقليمية واتجاهات السيولة المحلية والتحولات التنظيمية في آسيا. وهي تركز في كثير من الأحيان على حلول بلوكتشين المؤسسات، والبنية التحتية الإقليمية، والنظم الإيكولوجية المحلية للبلوكتشين.
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