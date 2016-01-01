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أعلى الرموز المميزة المصنوعة في الصين من حيث القيمة السوقية

يتألف قطاع "صُنع في الصين" من مشاريع البلوكشين التي أسستها فرق صينية أو مندمجة بعمق في النظام البيئي الآسيوي Web3. غالبًا ما تتأثر حركة أسعار هذه الرموز بالتطورات التكنولوجية الإقليمية واتجاهات السيولة المحلية والتحولات التنظيمية في آسيا. وهي تركز في كثير من الأحيان على حلول بلوكتشين المؤسسات، والبنية التحتية الإقليمية، والنظم الإيكولوجية المحلية للبلوكتشين.

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آخر 7 أيام
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1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 606.6
-0.03%
+0.28%
-0.29%
$ 81.88B
$ 16.60K
2
Tron
Tron
TRX
$ 0.3309
-0.03%
-0.48%
-1.34%
$ 31.35B
$ 16.55M
3
OKB
OKB
OKB
$ 101.269
-1.59%
-3.44%
+5.52%
$ 2.12B
$ 2.31K
4
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6018
-0.05%
+0.22%
+0.02%
$ 1.62B
$ 595.89K
5
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4432
-0.05%
+0.25%
+2.33%
$ 1.46B
$ 363.40K
6
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9995
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 1.36B
$ 591.90
7
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.6747
+0.33%
+0.98%
+2.53%
$ 1.17B
$ 41.90K
8
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.5208
+0.03%
-0.94%
-2.35%
$ 878.33M
$ 8.27K
9
Gate
Gate
GT
$ 6.69
0.00%
-0.00%
-0.89%
$ 712.77M
$ 1.55M
10
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004445
-0.04%
+0.98%
-3.50%
$ 382.12M
$ 8.16M
11
SUN
SUN
SUN
$ 0.017863
-0.11%
-0.16%
-2.45%
$ 343.01M
$ 6.01M
12
CONFLUX
CONFLUX
CFX
$ 0.04262
+0.19%
+1.57%
+3.03%
$ 223.16M
$ 1.47M
13
MX Token
MX Token
MX
$ 1.631
+0.04%
+0.10%
-1.87%
$ 149.79M
$ 733.90K
14
NEO
NEO
NEO
$ 1.682
+0.42%
+0.72%
-2.76%
$ 119.14M
$ 37.02K
15
Qtum
Qtum
QTUM
$ 0.6828
0.00%
+0.16%
+7.72%
$ 72.61M
$ 84.47K
16
Zilliqa
Zilliqa
ZIL
$ 0.002755
+1.02%
+10.18%
+1.94%
$ 55.76M
$ 21.15M
17
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004174
-0.07%
-0.76%
-1.67%
$ 41.75M
$ 13.30M
18
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008232
-0.06%
-0.64%
-1.10%
$ 40.40M
$ 69.06M
19
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03762
-0.32%
-4.41%
+4.17%
$ 37.72M
$ 1.62M
20
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01849
0.00%
+0.65%
-6.86%
$ 23.73M
$ 4.82M
21
DODO
DODO
DODO
$ 0.02128
-0.46%
+0.66%
-2.46%
$ 21.42M
$ 10.17M
22
Huobi
Huobi
HT
$ 0.102669
+0.03%
+0.02%
+5.98%
$ 11.23M
$ 2.02K
23
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000008025
-0.91%
-8.34%
-10.76%
$ 4.32M
$ 7.59B
24
Solv Protocol
Solv Protocol
SOLV
$ 0.002405
+1.22%
+4.73%
+0.71%
$ 3.58M
$ 25.09M
25
Measurable Data
Measurable Data
MDT
$ 0.00277477
-0.29%
-0.03%
-4.24%
$ 2.77M
$ 164.72K
26
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.00098
-12.28%
-25.93%
-36.71%
$ 477.68K
$ 6.89M
27
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00054947
-0.52%
-0.01%
+7.75%
$ 447.71K
$ 60.00
28
dForce
dForce
DF
$ 9.853E-5
0.00%
+4.70%
+14.30%
$ 98.52K
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الأسئلة الشائعة

ما الذي يميز العملات الرقمية في قطاع "صنع في الصين"؟
العملات المشفرة في قطاع "صُنع في الصين" هي أصول رقمية تم تطويرها في المقام الأول من قبل فرق تأسيسية صينية أو مشاريع بلوك تشين صينية تمتلك روابط تاريخية وتشغيلية ومالية عميقة بسوق العملات الرقمية الآسيوية.
كيف تؤثر السياسات التنظيمية الآسيوية على أسعار التوكنات "صُنع في الصين"؟
تُعد الرموز المميزة "صُنعت في الصين" حساسة للغاية للروايات التنظيمية في آسيا. تؤثر الإعلانات الرسمية المتعلقة بتبني سلسلة الكتل الخاصة بالمؤسسات أو القيود المفروضة على تداول العملات الرقمية في البر الرئيسي للصين أو هونج كونج تأثيرًا كبيرًا على تقييمها في السوق.
ما هي المجالات التكنولوجية التي تركز عليها مشاريع التشفير "صُنع في الصين" عادةً؟
غالبًا ما تركز مشاريع التشفير "صُنع في الصين" على بناء حلول بلوك تشين مؤسسية عالية الإنتاجية، وإنشاء بنية تحتية للشبكة العامة قابلة للتطوير، وتعزيز اعتماد الويب 3 الإقليمي للتطبيقات التجارية.
لماذا يراقب المتداولون سياسات Web3 في هونغ كونغ لهذا القطاع بالتحديد؟
يراقب المتداولون سياسات هونغ كونغ Web3 لأن هونغ كونغ تضع نفسها بنشاط كمركز مفتوح للعملات الرقمية للأسواق الآسيوية. تعمل السياسات التنظيمية المواتية في هونج كونج باستمرار كمحفز صعودي قوي للرموز المميزة "صنع في الصين".

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع صنع في الصين ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.