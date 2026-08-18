سعر VinuChain اليوم

السعر المباشر لمشروع VinuChain (VC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VC.

يحتل VinuChain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 270,479، مع عرض متداول قدره 973.42M VC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.225747، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VC بمقدار -1.10% خلال الساعة الماضية و-5.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.45K.

معلومات سوق VinuChain (VC)

القيمة السوقية $ 270.48K$ 270.48K $ 270.48K الحجم (24 ساعة) $ 16.45K$ 16.45K $ 16.45K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 270.48K$ 270.48K $ 270.48K إمداد دورة التداول 973.42M 973.42M 973.42M إجمالي العرض 973,416,137.8100352 973,416,137.8100352 973,416,137.8100352

القيمة السوقية الحالية لـ VinuChain هي $ 270.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.45K. العرض المتداول لـ VC يبلغ 973.42M، مع إجمالي عرض 973416137.8100352. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 270.48K.