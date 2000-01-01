شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل

أعلى تسليط الضوء على Binance Alpha التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع تسليط الضوء على Binance Alpha. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.33686
+0.39%
+2.21%
+1.05%
$ 1.65B
$ 1.03M
2
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.1467
+1.02%
+0.19%
+4.74%
$ 1.50B
$ 68.87K
3
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.1286
+0.32%
+5.83%
+7.49%
$ 1.07B
$ 103.53K
4
United Stables
United Stables
U
$ 1.0003
-0.01%
0.00%
+0.03%
$ 1.00B
$ 59.14K
5
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.348896
+0.67%
+1.04%
+75.40%
$ 768.50M
$ 6.16M
6
VVV
VVV
VVV
$ 12.7231
+1.84%
+7.74%
+12.62%
$ 601.31M
$ 5.70K
7
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.4686
+1.03%
-5.80%
-7.63%
$ 465.80M
$ 163.79K
8
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4119
-0.72%
+1.60%
-0.51%
$ 393.72M
$ 1.54M
9
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5771
-0.28%
+4.11%
+11.22%
$ 380.96M
$ 255.00K
10
Humanity
Humanity
H
$ 0.11605
+0.17%
-13.03%
+29.47%
$ 324.28M
$ 7.21M
11
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002808
+0.07%
0.00%
+0.39%
$ 278.32M
$ 190.77B
12
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.16647
0.00%
+1.17%
+11.94%
$ 197.56M
$ 538.36K
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06425
-0.12%
-1.35%
-2.38%
$ 184.75M
$ 812.85K
14
KOGE
KOGE
KOGE
$ 53.13
+0.02%
+0.00%
+1.24%
$ 179.56M
$ 3.06K
15
DoubleZero
DoubleZero
2Z
$ 0.0499
+0.32%
+2.28%
-4.11%
$ 174.13M
$ 1.58M
16
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15084
-0.03%
-1.17%
-0.75%
$ 150.11M
$ 519.79K
17
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14228
-0.11%
-0.94%
+7.74%
$ 142.94M
$ 780.87K
18
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.36646
-1.37%
-0.62%
-0.92%
$ 123.18M
$ 193.16K
19
$ 74.37
+0.21%
+3.96%
+5.82%
$ 105.83M
$ 1.01K
20
SOON
SOON
SOON
$ 0.1983
-0.05%
+3.87%
-8.77%
$ 102.25M
$ 548.30K
21
Newton
Newton
AB
$ 0.000966
-0.31%
+0.73%
+1.58%
$ 95.07M
$ 10.16M
22
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.0127
-0.16%
-0.78%
-3.71%
$ 91.99M
$ 4.28M
23
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1548
0.00%
-3.26%
-1.48%
$ 90.88M
$ 685.87
24
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004794
+0.29%
+0.08%
-4.37%
$ 90.67M
$ 116.31B
25
Kamino
Kamino
KMNO
$ 0.01792
0.00%
+0.06%
-1.81%
$ 86.72M
$ 2.97M
26
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.008535
+0.30%
-1.90%
-12.35%
$ 86.26M
$ 6.69M
27
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.3213
+1.11%
-2.26%
+8.03%
$ 78.10M
$ 215.41K
28
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003856
0.00%
-0.92%
-1.45%
$ 77.94M
$ 15.82M
29
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.016249
-1.91%
+63.17%
+72.08%
$ 75.81M
$ 28.70M
30
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2995
0.00%
-3.07%
+1.11%
$ 75.62M
$ 4.22K
31
Cysic
Cysic
CYS
$ 0.4515
-2.53%
-38.28%
-62.91%
$ 73.74M
$ 2.47M
32
SkyAI
SkyAI
SKYAI
$ 0.0729
-0.03%
+4.88%
-11.21%
$ 73.11M
$ 7.26M
33
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02045
0.00%
-0.19%
+3.69%
$ 66.81M
$ 2.48M
34
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1796
-0.61%
-4.67%
-11.26%
$ 64.00M
$ 643.53K
35
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2596
-0.84%
-0.50%
-0.65%
$ 62.07M
$ 349.85K
36
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.057657
-0.04%
-2.12%
-0.33%
$ 57.65M
$ 1.29M
37
Allora
Allora
ALLO
$ 0.2778
+0.81%
+4.68%
-5.50%
$ 56.53M
$ 335.99K
38
VELO
VELO
VELO
$ 0.003184
+0.57%
+2.72%
-1.49%
$ 55.66M
$ 2.31M
39
$ 225.91
-0.37%
+0.13%
+4.00%
$ 54.29M
$ 250.53
40
River
River
RIVER
$ 2.6849
-0.50%
-5.37%
-0.48%
$ 52.51M
$ 35.71K
41
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0013742
+0.67%
-18.71%
-19.46%
$ 51.24M
$ 351.33M
42
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.3502
+0.21%
-6.68%
-16.16%
$ 50.64M
$ 270.08K
43
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02091
-0.33%
-7.28%
-11.18%
$ 50.23M
$ 3.40M
44
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1893
+0.05%
+0.26%
+46.22%
$ 49.59M
$ 293.75K
45
Billions
Billions
BILL
$ 0.02014
+0.70%
-1.75%
-19.83%
$ 49.10M
$ 3.25M
46
DAPPOS
DAPPOS
DOS
$ 0.24015
+0.61%
-2.85%
-34.56%
$ 48.45M
$ 15.23M
47
Sentism
Sentism
SENTIS
$ 0.22198
-0.05%
+0.30%
+1.39%
$ 43.51M
$ 106.59K
48
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.27337
-5.84%
-28.83%
-71.78%
$ 43.45M
$ 16.72M
49
Gravity
Gravity
G
$ 0.003881
-0.33%
+5.95%
+8.31%
$ 42.10M
$ 26.40M
50
ONEchain
ONEchain
CROSS
$ 0.09897
+0.49%
+4.11%
+0.63%
$ 41.70M
$ 1.07M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة تسليط الضوء على Binance Alpha ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
تسليط الضوء على Binance Alpha تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 370 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $13.95B.
ما هو التوكن تسليط الضوء على Binance Alpha الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين تسليط الضوء على Binance Alpha التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر GPS أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 63.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة تسليط الضوء على Binance Alpha الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 370 تسليط الضوء على Binance Alpha التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة تسليط الضوء على Binance Alpha الشائعة ONDO, M, MORPHO. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة تسليط الضوء على Binance Alpha ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة تسليط الضوء على Binance Alpha حوالي $13.95B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع تسليط الضوء على Binance Alpha ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.