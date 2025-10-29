سعر Main Street USD المباشر اليوم هو 0.993697 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MSUSD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MSUSD بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Main Street USD المباشر اليوم هو 0.993697 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MSUSD إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MSUSD بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Main Street USD

سعر Main Street USD (MSUSD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MSUSD إلى USD:

$0.993697
$0.993697$0.993697
-0.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Main Street USD (MSUSD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:43:10 (UTC+8)

معلومات سعر Main Street USD (MSUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.991752
$ 0.991752$ 0.991752
24 ساعة منخفض
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 ساعة مرتفع

$ 0.991752
$ 0.991752$ 0.991752

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.979364
$ 0.979364$ 0.979364

+0.01%

-0.77%

+0.52%

+0.52%

سعر Main Street USD (MSUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.993697. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSUSD بين أدنى سعر $ 0.991752 وأعلى سعر $ 1.002، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSUSD على الإطلاق هو $ 2.0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.979364.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSUSD +0.01% على مدار الساعة الماضية، -0.77% على مدار 24 ساعة، و +0.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Main Street USD (MSUSD)

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

--
----

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

3.40M
3.40M 3.40M

3,398,896.10410337
3,398,896.10410337 3,398,896.10410337

القيمة السوقية الحالية لـ Main Street USD هي $ 3.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MSUSD يبلغ 3.40M، مع إجمالي عرض 3398896.10410337. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.38M.

سجل سعر Main Street USD (MSUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Main Street USD مقابل USD هو $ -0.0077609801959199 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Main Street USD مقابل USD هو $ -0.0064648933 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Main Street USD مقابل USD هو $ -0.0053882226 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Main Street USD مقابل USD هو $ -0.0045930649785085 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0077609801959199-0.77%
30 يوم$ -0.0064648933-0.65%
60 يوم$ -0.0053882226-0.54%
90 يوم$ -0.0045930649785085-0.46%

ما هو Main Street USD ( MSUSD )

Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic.

Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Main Street USD (MSUSD)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Main Street USD (USD)

كم ستكون قيمة Main Street USD (MSUSD) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Main Street USD (MSUSD) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Main Street USD.

تحقق الآن من توقعات سعر Main Street USD!

عملة MSUSD إلى العملات المحلية

توكنوميكس Main Street USD (MSUSD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Main Street USD (MSUSD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MSUSD والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Main Street USD (MSUSD)

كم يساوي Main Street USD (MSUSD) اليوم؟
سعر MSUSD المباشر في USD هو USD 0.993697، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MSUSD إلى USD الحالي؟
سعر MSUSD إلى USD الحالي هو $ 0.993697. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Main Street USD ؟
القيمة السوقية لعملة MSUSD هي $ 3.38M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MSUSD؟
العرض المتداول لتوكن MSUSD هو 3.40M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MSUSD؟
حقق MSUSD سعرًا قياسيًا قدره 2.0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MSUSD؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.979364 MSUSD.
ما هو حجم تداول MSUSD؟
حجم تداول MSUSD المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MSUSD هذا العام؟
قد يرتفع MSUSD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MSUSD لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:43:10 (UTC+8)

تحديثات Main Street USD (MSUSD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

