معلومات سعر Main Street USD (MSUSD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.991752 $ 0.991752 $ 0.991752 24 ساعة منخفض $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.991752$ 0.991752 $ 0.991752 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 أدنى سعر $ 0.979364$ 0.979364 $ 0.979364 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.77% تغير السعر (7 أيام) +0.52% تغير السعر (7 أيام) +0.52%

سعر Main Street USD (MSUSD) في الوقت الحقيقي هو $0.993697. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSUSD بين أدنى سعر $ 0.991752 وأعلى سعر $ 1.002، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSUSD على الإطلاق هو $ 2.0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.979364.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSUSD +0.01% على مدار الساعة الماضية، -0.77% على مدار 24 ساعة، و +0.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Main Street USD (MSUSD)

القيمة السوقية $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M إمداد دورة التداول 3.40M 3.40M 3.40M إجمالي العرض 3,398,896.10410337 3,398,896.10410337 3,398,896.10410337

القيمة السوقية الحالية لـ Main Street USD هي $ 3.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MSUSD يبلغ 3.40M، مع إجمالي عرض 3398896.10410337. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.38M.