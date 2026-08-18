سعر ZND Token اليوم

السعر المباشر لمشروع ZND Token (ZND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 22.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZND.

يحتل ZND Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,726.24، مع عرض متداول قدره 178.46M ZND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZND بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.8381، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZND بمقدار +0.79% خلال الساعة الماضية و+10.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.67.

معلومات سوق ZND Token (ZND)

القيمة السوقية $ 19.73K$ 19.73K $ 19.73K الحجم (24 ساعة) $ 10.67$ 10.67 $ 10.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 76.66K$ 76.66K $ 76.66K إمداد دورة التداول 178.46M 178.46M 178.46M إجمالي العرض 693,541,268.0 693,541,268.0 693,541,268.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZND Token هي $ 19.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.67. العرض المتداول لـ ZND يبلغ 178.46M، مع إجمالي عرض 693541268.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 76.66K.