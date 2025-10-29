معلومات سعر Evolve PRO (EVOP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.04252413 $ 0.04252413 $ 0.04252413 24 ساعة منخفض $ 0.04582452 $ 0.04582452 $ 0.04582452 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.04252413$ 0.04252413 $ 0.04252413 24 ساعة مرتفع $ 0.04582452$ 0.04582452 $ 0.04582452 عالية طوال الوقت $ 0.074445$ 0.074445 $ 0.074445 أدنى سعر $ 0.0031876$ 0.0031876 $ 0.0031876 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -3.56% تغير السعر (7 أيام) +1.33% تغير السعر (7 أيام) +1.33%

سعر Evolve PRO (EVOP) في الوقت الحقيقي هو $0.04360279. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EVOP بين أدنى سعر $ 0.04252413 وأعلى سعر $ 0.04582452، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEVOP على الإطلاق هو $ 0.074445، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0031876.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EVOP -0.10% على مدار الساعة الماضية، -3.56% على مدار 24 ساعة، و +1.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Evolve PRO (EVOP)

القيمة السوقية $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M إمداد دورة التداول 50.00M 50.00M 50.00M إجمالي العرض 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Evolve PRO هي $ 2.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EVOP يبلغ 50.00M، مع إجمالي عرض 50000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.18M.