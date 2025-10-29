سعر Evolve PRO المباشر اليوم هو 0.04360279 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EVOP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EVOP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Evolve PRO المباشر اليوم هو 0.04360279 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي EVOP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر EVOP بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Evolve PRO

سعر Evolve PRO (EVOP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 EVOP إلى USD:

$0.04360279
$0.04360279
-3.50%1D
USD
مخطط أسعار Evolve PRO (EVOP) المباشر
معلومات سعر Evolve PRO (EVOP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

-0.10%

-3.56%

+1.33%

+1.33%

سعر Evolve PRO (EVOP) في الوقت الحقيقي هو $0.04360279. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EVOP بين أدنى سعر $ 0.04252413 وأعلى سعر $ 0.04582452، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEVOP على الإطلاق هو $ 0.074445، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0031876.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EVOP -0.10% على مدار الساعة الماضية، -3.56% على مدار 24 ساعة، و +1.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Evolve PRO (EVOP)

القيمة السوقية الحالية لـ Evolve PRO هي $ 2.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EVOP يبلغ 50.00M، مع إجمالي عرض 50000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.18M.

سجل سعر Evolve PRO (EVOP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Evolve PRO مقابل USD هو $ -0.00161404591068345 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Evolve PRO مقابل USD هو $ +0.0042317118 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Evolve PRO مقابل USD هو $ +0.0335801393 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Evolve PRO مقابل USD هو $ -0.01528129228367078 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00161404591068345-3.56%
30 يوم$ +0.0042317118+9.71%
60 يوم$ +0.0335801393+77.01%
90 يوم$ -0.01528129228367078-25.95%

ما هو Evolve PRO ( EVOP )

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Evolve PRO (EVOP)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Evolve PRO (USD)

كم ستكون قيمة Evolve PRO (EVOP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Evolve PRO (EVOP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Evolve PRO.

تحقق الآن من توقعات سعر Evolve PRO!

عملة EVOP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Evolve PRO (EVOP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Evolve PRO (EVOP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس EVOP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Evolve PRO (EVOP)

كم يساوي Evolve PRO (EVOP) اليوم؟
سعر EVOP المباشر في USD هو USD 0.04360279، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر EVOP إلى USD الحالي؟
سعر EVOP إلى USD الحالي هو $ 0.04360279. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Evolve PRO ؟
القيمة السوقية لعملة EVOP هي $ 2.18M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن EVOP؟
العرض المتداول لتوكن EVOP هو 50.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ EVOP؟
حقق EVOP سعرًا قياسيًا قدره 0.074445 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ EVOP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0031876 EVOP.
ما هو حجم تداول EVOP؟
حجم تداول EVOP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع EVOP هذا العام؟
قد يرتفع EVOP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر EVOP لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Evolve PRO (EVOP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

