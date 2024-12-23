سعر Bitune (TUNE)
سعر Bitune (TUNE) المباشر لليوم هو USD 0.00548363. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.03K. يتم تحديث سعر TUNE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitune الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 411.98K
- تغيير سعر Bitune خلال اليوم هو +8.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 33.19M
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خلال اليوم، كان سعر Bitune مقابل USD هو $ +0.00042378 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitune مقابل USD هو $ -0.0031675377 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitune مقابل USD هو $ -0.0033709754 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitune مقابل USD هو $ -0.01033590454088706 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00042378
|+8.38%
|30 يوم
|$ -0.0031675377
|-57.76%
|60 يوم
|$ -0.0033709754
|-61.47%
|90 يوم
|$ -0.01033590454088706
|-65.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitune: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+8.38%
-14.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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