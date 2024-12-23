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سعر Bitune (TUNE) المباشر لليوم هو USD 0.00548363 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.03K . يتم تحديث سعر TUNE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitune الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 411.98K - تغيير سعر Bitune خلال اليوم هو +8.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 33.19M

أداء سعر Bitune (TUNE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitune مقابل USD هو $ +0.00042378 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitune مقابل USD هو $ -0.0031675377 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitune مقابل USD هو $ -0.0033709754 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitune مقابل USD هو $ -0.01033590454088706 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00042378 +8.38% 30 يوم $ -0.0031675377 -57.76% 60 يوم $ -0.0033709754 -61.47% 90 يوم $ -0.01033590454088706 -65.33%

تحليل سعر Bitune (TUNE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitune: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00501993$ 0.00501993 $ 0.00501993 24 ساعة مرتفع $ 0.00581491$ 0.00581491 $ 0.00581491 عالية طوال الوقت $ 6.05$ 6.05 $ 6.05 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +8.38% تغير السعر (7 أيام) -14.25%

معلومات سوق Bitune (TUNE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: