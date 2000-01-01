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أعلى صانع السوق الآلي (AMM) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع صانع السوق الآلي (AMM). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.299
+0.46%
+0.12%
-11.16%
$ 2.05B
$ 87.26K
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.474
+0.48%
+1.37%
+1.51%
$ 519.70M
$ 189.00K
3
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4125
-0.72%
+1.60%
-0.51%
$ 393.72M
$ 1.54M
4
Curve
Curve
CRV
$ 0.2478
-0.40%
-0.40%
-6.57%
$ 379.79M
$ 2.37M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.319
+0.08%
+3.93%
+0.38%
$ 225.89M
$ 238.68K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6199
-0.11%
-0.27%
-0.83%
$ 166.98M
$ 98.96K
7
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15015
-0.03%
-1.17%
-0.75%
$ 150.11M
$ 519.79K
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08357
+1.33%
+1.77%
+1.54%
$ 118.49M
$ 769.07K
9
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0617
0.00%
+2.50%
+2.46%
$ 64.59M
$ 56.84K
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.162
+0.19%
+0.68%
0.00%
$ 46.44M
$ 362.54K
11
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00999
0.00%
+2.36%
-23.17%
$ 37.00M
$ 6.31M
12
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.05017E-7
-0.06%
-1.90%
+0.59%
$ 35.06M
--
13
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.16068
+0.25%
-0.27%
-15.91%
$ 30.62M
$ 449.17K
14
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2679
+0.07%
+0.71%
+3.20%
$ 28.89M
$ 219.96K
15
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01798376
+0.55%
-0.02%
-23.41%
$ 26.97M
$ 49.78K
16
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2805
+0.14%
-1.99%
-8.62%
$ 24.79M
$ 184.14K
17
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03006
-0.17%
-0.50%
+0.27%
$ 23.35M
$ 2.57M
18
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1007
0.00%
+0.10%
-1.18%
$ 21.09M
$ 485.20K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01048
+0.10%
-2.25%
-3.87%
$ 19.72M
$ 5.33M
20
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.07052
+0.01%
-1.05%
+0.11%
$ 16.24M
$ 925.92K
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.693
+1.34%
-1.99%
+0.82%
$ 14.81M
$ 15.35K
22
JOE
JOE
JOE
$ 0.02752
-0.40%
-2.03%
-0.04%
$ 12.60M
$ 1.99M
23
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02329
+0.70%
-4.52%
+0.70%
$ 10.17M
$ 5.20M
24
balancer
balancer
BAL
$ 0.10625
+0.06%
-0.85%
+3.67%
$ 7.41M
$ 542.43K
25
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.515526
-0.15%
-0.00%
-0.59%
$ 6.80M
$ 5.62
26
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008082
-1.16%
-0.86%
+1.98%
$ 6.14M
$ 7.43M
27
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.002961
-0.13%
-0.50%
-4.45%
$ 5.13M
$ 5.49M
28
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0.420018
+0.01%
0.00%
-0.72%
$ 4.20M
$ 8.05K
29
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007516
-0.36%
-1.92%
-4.49%
$ 3.75M
$ 7.05M
30
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.0178898
+0.02%
-0.00%
-5.24%
$ 2.36M
$ 42.75K
31
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01905
-2.34%
-0.72%
0.00%
$ 2.15M
$ 2.39M
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.110107
+0.24%
-0.00%
+0.58%
$ 1.62M
$ 34.88K
33
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0.01908
0.00%
+1.38%
0.00%
$ 1.58M
$ 334.46K
34
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00330521
+0.12%
+0.08%
+34.17%
$ 1.57M
$ 1.33K
35
Cream
Cream
CREAM
$ 0.42246
0.00%
--
+0.25%
$ 1.24M
$ 2.92
36
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.100733
0.00%
+0.01%
-0.12%
$ 1.10M
$ 16.92
37
Saber
Saber
SBR
$ 0.00034913
-0.96%
+0.03%
+11.13%
$ 927.96K
$ 2.35K
38
Netswap
Netswap
NETT
$ 0.00908967
-0.04%
-0.00%
-1.20%
$ 877.08K
$ 293.33
39
Hydrex
Hydrex
HYDX
$ 0.01681124
+2.05%
+0.08%
+25.62%
$ 774.49K
$ 43.54K
40
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00068046
+0.01%
+0.01%
-4.59%
$ 535.78K
$ 1.93K
41
Turbos Finance
Turbos Finance
TURBOS
$ 8.083E-5
+0.87%
-0.50%
-5.63%
$ 535.09K
--
42
Blackhole
Blackhole
BLACK
$ 0.00161166
+0.03%
-0.01%
-5.61%
$ 426.41K
$ 6.46K
43
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00141072
+0.06%
+0.08%
-7.14%
$ 397.00K
$ 186.84
44
Ferro
Ferro
FER
$ 8.064E-5
-0.71%
-1.10%
-1.90%
$ 352.29K
--
45
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00034587
+0.01%
+0.02%
-3.53%
$ 214.03K
$ 8.29K
46
Biswap
Biswap
BSW
$ 0.00035589
-0.01%
+0.02%
-0.47%
$ 177.58K
$ 1.57K
47
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00036321
-2.74%
-0.02%
-3.78%
$ 148.00K
$ 62.52
48
ApeBond
ApeBond
ABOND
$ 0.00043706
-0.15%
-0.00%
-1.42%
$ 147.93K
$ 78.87
49
Timeswap
Timeswap
TIME
$ 0.00032065
0.00%
--
0.00%
$ 112.23K
$ 318.36
50
AshSwap
AshSwap
ASH
$ 0.00024516
-0.01%
+0.03%
+3.13%
$ 106.12K
$ 40.29

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة صانع السوق الآلي (AMM) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
صانع السوق الآلي (AMM) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 63 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $4.47B.
ما هو التوكن صانع السوق الآلي (AMM) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين صانع السوق الآلي (AMM) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر PUMP أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 5.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة صانع السوق الآلي (AMM) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 63 صانع السوق الآلي (AMM) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة صانع السوق الآلي (AMM) الشائعة UNI, CAKE, AERO. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة صانع السوق الآلي (AMM) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة صانع السوق الآلي (AMM) حوالي $4.47B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع صانع السوق الآلي (AMM) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.