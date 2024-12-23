سعر Okayeg (OKAYEG)
سعر Okayeg (OKAYEG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.54M. يتم تحديث سعر OKAYEG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Okayeg الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.80K
- تغيير سعر Okayeg خلال اليوم هو +2.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Okayeg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Okayeg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Okayeg مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Okayeg مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.90%
|30 يوم
|$ 0
|+1.48%
|60 يوم
|$ 0
|+52.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Okayeg: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.65%
+2.90%
-46.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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