سعر p0 Systems اليوم

السعر المباشر لمشروع p0 Systems (P0) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل P0 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل P0.

يحتل p0 Systems حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79,817، مع عرض متداول قدره 908.89M P0. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول P0 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00426051، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك P0 بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-35.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق p0 Systems (P0)

القيمة السوقية $ 79.82K$ 79.82K $ 79.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 87.81K$ 87.81K $ 87.81K إمداد دورة التداول 908.89M 908.89M 908.89M إجمالي العرض 999,955,890.8305326 999,955,890.8305326 999,955,890.8305326

القيمة السوقية الحالية لـ p0 Systems هي $ 79.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ P0 يبلغ 908.89M، مع إجمالي عرض 999955890.8305326. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 87.81K.