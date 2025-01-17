سعر Dickbutt (DICKBUTT)
سعر Dickbutt (DICKBUTT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.20M. يتم تحديث سعر DICKBUTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dickbutt الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 532.38K
- تغيير سعر Dickbutt خلال اليوم هو -4.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Dickbutt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dickbutt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dickbutt مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dickbutt مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.94%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dickbutt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.25%
-4.94%
-1.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community. Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants. Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security. Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme.
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