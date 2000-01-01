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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى البنية التحتية للخصوصية التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع البنية التحتية للخصوصية. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.546
+0.41%
+1.09%
+11.51%
$ 6.28B
$ 36.93K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6137
-0.17%
+0.06%
+2.88%
$ 2.10B
$ 385.05K
3
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08242
-0.07%
+3.95%
-6.64%
$ 639.18M
$ 11.94M
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02313
-0.64%
-1.28%
+0.74%
$ 146.87M
$ 6.62M
5
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.592
+0.28%
+5.54%
+0.48%
$ 129.61M
$ 89.48K
6
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04155
-0.62%
+1.78%
-12.98%
$ 92.05M
$ 2.91M
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007706
0.00%
+2.36%
+3.81%
$ 76.40M
$ 14.99M
8
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4
-0.02%
-0.10%
-1.70%
$ 72.41M
$ 15.70K
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003291
-0.06%
-6.72%
-2.49%
$ 41.49M
$ 23.63M
10
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005307
-0.11%
-0.66%
-2.19%
$ 41.28M
$ 10.09M
11
TornadoCash
TornadoCash
TORN
$ 5.53
-0.09%
+2.58%
+0.67%
$ 29.06M
$ 9.90K
12
COTI
COTI
COTI
$ 0.009784
+0.36%
-2.42%
-0.51%
$ 28.36M
$ 7.62M
13
Anoma
Anoma
XAN
$ 0.010275
-0.35%
-1.07%
-10.85%
$ 25.62M
$ 7.23M
14
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00527
-1.31%
+8.90%
+3.75%
$ 25.31M
$ 10.06M
15
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2911
+0.41%
+1.61%
+8.80%
$ 25.26M
$ 201.91K
16
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.07734
-0.51%
-7.97%
-18.17%
$ 21.44M
$ 1.33M
17
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.04552
+0.81%
+1.01%
+29.12%
$ 21.43M
$ 2.33M
18
NYM
NYM
NYM
$ 0.01863
+0.59%
+2.36%
-0.48%
$ 15.56M
$ 3.36M
19
Keep Network
Keep Network
KEEP
$ 0.01543291
-1.32%
-0.04%
-8.09%
$ 14.89M
$ 397.90
20
Octra
Octra
OCT
$ 0.02111742
+0.81%
+0.03%
+0.84%
$ 13.20M
$ 12.57K
21
ARPA
ARPA
ARPA
$ 0.008622
-0.17%
-3.61%
-1.17%
$ 13.12M
$ 6.42M
22
zkPass
zkPass
ZKP
$ 0.04021
-0.07%
-1.23%
-6.34%
$ 11.04M
$ 1.40M
23
strkBTC
strkBTC
STRKBTC
$ 64,210
+0.10%
+0.02%
-6.95%
$ 6.20M
$ 934.09K
24
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0501
-1.76%
-0.20%
0.00%
$ 4.88M
$ 157.43K
25
Partisia Blockchain
Partisia Blockchain
MPC
$ 0.01035
0.00%
+0.10%
-6.33%
$ 4.83M
$ 45.45K
26
Aragon
Aragon
ANT
$ 0.092329
+0.11%
--
+2.37%
$ 3.99M
$ 9.92
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.011
+0.18%
+2.04%
-4.02%
$ 3.75M
$ 5.35M
28
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.010869
-1.10%
+30.71%
+15.80%
$ 2.90M
$ 8.12M
29
Umbra
Umbra
UMBRA
$ 0.204152
-0.07%
+0.02%
-14.82%
$ 2.83M
$ 8.64K
30
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11559
+0.10%
+0.97%
-2.75%
$ 2.31M
$ 216.33K
31
PRXVT by Virtuals
PRXVT by Virtuals
PRXVT
$ 0.00213732
+0.49%
+0.26%
+37.94%
$ 1.94M
$ 17.01K
32
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.01232604
+0.05%
+0.03%
+3.39%
$ 1.89M
$ 181.32
33
0x0
0x0
0X0
$ 0.00157579
+0.09%
+0.01%
-4.20%
$ 1.40M
$ 28.02
34
GhostwareOS
GhostwareOS
GHOST
$ 0.00108822
+0.10%
+0.03%
-7.75%
$ 1.09M
$ 5.06K
35
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.006906
-0.68%
0.00%
-15.11%
$ 1.05M
$ 76.76K
36
Lit Protocol
Lit Protocol
LITKEY
$ 0.00422738
-1.11%
+0.00%
+1.22%
$ 930.07K
$ 494.95
37
Veil Token
Veil Token
VEIL
$ 0.01071273
+1.08%
+0.04%
-8.43%
$ 783.71K
$ 26.93K
38
NONOS
NONOS
NOX
$ 0.00097016
+0.13%
-0.04%
+10.09%
$ 772.35K
$ 1.74K
39
Offshift
Offshift
XFT
$ 0.050695
+0.13%
+0.02%
+1.09%
$ 510.64K
$ 559.42
40
Enigma
Enigma
ENX
$ 0.00721735
+0.07%
-0.00%
-0.59%
$ 474.88K
$ 1.98K
41
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00064001
+0.10%
+0.08%
+7.53%
$ 256.03K
$ 1.32K
42
Primer
Primer
PR
$ 0.00058963
+0.17%
+0.00%
+17.05%
$ 168.59K
$ 641.75
43
WORM
WORM
WORM
$ 0.04269853
+0.05%
+0.01%
-0.58%
$ 166.10K
$ 213.01
44
Paraloom
Paraloom
PARALOOM
$ 0.00010865
-1.05%
-0.03%
-35.99%
$ 108.64K
$ 4.08K
45
1clawAI
1clawAI
1CLAWAI
$ 8.91018E-7
+0.12%
+0.50%
+11.74%
$ 89.10K
--
46
ZERA
ZERA
ZERA
$ 6.314E-5
-0.36%
+14.10%
+19.09%
$ 63.10K
--
47
Hibernates
Hibernates
HIBER
$ 5.501E-5
-0.07%
+0.40%
-6.43%
$ 54.79K
--
48
Veilnet
Veilnet
VEILNET
$ 3.63547E-7
0.00%
+3.10%
+1.47%
$ 36.36K
--
49
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
0.00%
$ 35.36K
--
50
Yona
Yona
YONA
$ 9.176E-5
0.00%
+0.20%
+3.65%
$ 32.18K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة البنية التحتية للخصوصية ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
البنية التحتية للخصوصية تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 62 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $9.90B.
ما هو التوكن البنية التحتية للخصوصية الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين البنية التحتية للخصوصية التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر AZERO أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 30.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة البنية التحتية للخصوصية الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 62 البنية التحتية للخصوصية التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة البنية التحتية للخصوصية الشائعة LINK, NEAR, BDX. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة البنية التحتية للخصوصية ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة البنية التحتية للخصوصية حوالي $9.90B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع البنية التحتية للخصوصية ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.