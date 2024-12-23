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سعر Biconomy Exchange Token (BIT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.23M . يتم تحديث سعر BIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Biconomy Exchange Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.16M - تغيير سعر Biconomy Exchange Token خلال اليوم هو -2.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 290.93B

أداء سعر Biconomy Exchange Token (BIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Biconomy Exchange Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Biconomy Exchange Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Biconomy Exchange Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Biconomy Exchange Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.64% 30 يوم $ 0 +106.15% 60 يوم $ 0 +134.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Biconomy Exchange Token (BIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Biconomy Exchange Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -2.64% تغير السعر (7 أيام) -14.98%

معلومات سوق Biconomy Exchange Token (BIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: