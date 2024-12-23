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سعر ICON (ICX) المباشر لليوم هو USD 0.169054 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.53M . يتم تحديث سعر ICX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ICON الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.77M - تغيير سعر ICON خلال اليوم هو +3.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.04B

أداء سعر ICON (ICX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ICON مقابل USD هو $ +0.00601059 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ICON مقابل USD هو $ -0.0050739191 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ICON مقابل USD هو $ +0.0406511136 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ICON مقابل USD هو $ +0.02150388503831318 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00601059 +3.69% 30 يوم $ -0.0050739191 -3.00% 60 يوم $ +0.0406511136 +24.05% 90 يوم $ +0.02150388503831318 +14.57%

تحليل سعر ICON (ICX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ICON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.162004$ 0.162004 $ 0.162004 24 ساعة مرتفع $ 0.17302$ 0.17302 $ 0.17302 عالية طوال الوقت $ 13.16$ 13.16 $ 13.16 تغير السعر (1 ساعة) +1.76% تغير السعر (1يوم) +3.69% تغير السعر (7 أيام) -24.22%

معلومات سوق ICON (ICX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: