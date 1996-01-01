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أعلى التوكنات القائمة على منصات التداول التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع التوكنات القائمة على منصات التداول. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 606.17
-0.03%
+0.28%
-0.29%
$ 81.88B
$ 16.60K
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 59.02
-0.35%
+2.32%
+8.99%
$ 14.96B
$ 15.41K
3
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.41
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 8.66B
$ 314.04K
4
OKB
OKB
OKB
$ 100.657
-1.59%
-3.44%
+5.52%
$ 2.12B
$ 2.31K
5
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04718
-0.21%
-0.86%
+0.70%
$ 2.11B
$ 1.57M
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.3
+0.46%
+0.12%
-11.16%
$ 2.05B
$ 87.26K
7
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6017
-0.05%
+0.22%
+0.02%
$ 1.62B
$ 595.89K
8
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001787
-0.17%
-0.22%
-2.41%
$ 1.62B
$ 31.31B
9
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.67374
+0.33%
+0.98%
+2.53%
$ 1.17B
$ 41.90K
10
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.5223
+0.03%
-0.94%
-2.35%
$ 878.33M
$ 8.27K
11
Gate
Gate
GT
$ 6.69
0.00%
-0.00%
-0.89%
$ 712.77M
$ 1.55M
12
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1683
-0.12%
+0.12%
-3.05%
$ 559.47M
$ 522.27K
13
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.476
+0.48%
+1.37%
+1.51%
$ 519.70M
$ 189.00K
14
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7065
-0.21%
0.00%
-2.57%
$ 455.15M
$ 132.71K
15
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.412
-0.72%
+1.60%
-0.51%
$ 393.72M
$ 1.54M
16
Curve
Curve
CRV
$ 0.2466
-0.40%
-0.40%
-6.57%
$ 379.79M
$ 2.37M
17
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.75
-0.96%
+1.14%
+1.04%
$ 275.56M
$ 583.77
18
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.321
+0.08%
+3.93%
+0.38%
$ 225.89M
$ 238.68K
19
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06428
-0.12%
-1.35%
-2.38%
$ 184.75M
$ 812.85K
20
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6191
-0.11%
-0.27%
-0.83%
$ 166.98M
$ 98.96K
21
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.95913
+0.43%
+0.01%
+7.96%
$ 155.39M
$ 5.27M
22
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6307
+0.04%
+0.10%
-1.87%
$ 149.79M
$ 733.90K
23
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4176
+0.24%
-0.29%
-0.78%
$ 141.47M
$ 337.41K
24
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08327
+1.33%
+1.77%
+1.54%
$ 118.49M
$ 769.07K
25
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3868
+0.94%
+5.74%
+3.01%
$ 96.77M
$ 181.77K
26
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10125
-0.10%
-5.67%
-10.08%
$ 85.58M
$ 1.17M
27
SNX
SNX
SNX
$ 0.1977
0.00%
-0.30%
-1.88%
$ 68.39M
$ 333.96K
28
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2043
-1.16%
-1.92%
+3.39%
$ 67.13M
$ 275.77K
29
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0622
0.00%
+2.50%
+2.46%
$ 64.59M
$ 56.84K
30
0x
0x
ZRX
$ 0.0755
-0.16%
-1.03%
-3.86%
$ 64.09M
$ 740.50K
31
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0844
0.00%
-2.20%
-8.06%
$ 63.29M
$ 14.52K
32
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1095
-0.27%
-11.15%
+5.81%
$ 63.23M
$ 830.92K
33
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00961937
+0.22%
+0.03%
+13.77%
$ 56.93M
$ 47.29K
34
VELO
VELO
VELO
$ 0.003149
+0.57%
+2.72%
-1.49%
$ 55.66M
$ 2.31M
35
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1617
+0.19%
+0.68%
0.00%
$ 46.44M
$ 362.54K
36
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00989
0.00%
+2.36%
-23.17%
$ 37.00M
$ 6.31M
37
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1693
-0.12%
-3.85%
-17.17%
$ 35.15M
$ 383.42K
38
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.05017E-7
-0.06%
-1.90%
+0.59%
$ 35.06M
--
39
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
40
STON
STON
STON
$ 0.439612
0.00%
+0.00%
+3.75%
$ 30.98M
$ 3.72K
41
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08679
+0.25%
+2.82%
+5.18%
$ 29.98M
$ 684.94K
42
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01185521
+0.04%
-0.02%
+1.68%
$ 29.14M
$ 34.51K
43
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2675
+0.07%
+0.71%
+3.20%
$ 28.89M
$ 219.96K
44
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 7.21
+0.28%
+0.01%
+5.87%
$ 28.83M
$ 340.10K
45
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06085
-0.28%
+0.07%
+3.89%
$ 27.80M
$ 907.06K
46
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.324988
+0.18%
+0.01%
+1.88%
$ 27.12M
$ 2.54K
47
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01798376
+0.55%
-0.02%
-23.41%
$ 26.97M
$ 49.78K
48
MultiBank Group
MultiBank Group
MBG
$ 0.1054
-0.47%
-0.38%
+1.73%
$ 26.20M
$ 19.28M
49
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.1835
+0.66%
-3.12%
-12.72%
$ 25.39M
$ 449.56K
50
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2803
+0.14%
-1.99%
-8.62%
$ 24.79M
$ 184.14K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة التوكنات القائمة على منصات التداول ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
التوكنات القائمة على منصات التداول تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 249 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $123.31B.
ما هو التوكن التوكنات القائمة على منصات التداول الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين التوكنات القائمة على منصات التداول التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر VOLT أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 745.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة التوكنات القائمة على منصات التداول الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 249 التوكنات القائمة على منصات التداول التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة التوكنات القائمة على منصات التداول الشائعة BNB, HYPE, LEO. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة التوكنات القائمة على منصات التداول ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة التوكنات القائمة على منصات التداول حوالي $123.31B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع التوكنات القائمة على منصات التداول ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.