تعتمد إمكانات التوكنات القائمة على منصات التداول التوكنات على أساسيات كل مشروع على حدة، وظروف السوق، ومدى تحملك للمخاطر الشخصية. توفر MEXC الأسعار في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية، وأدوات البحث لمساعدتك في تقييم مشاريع التوكنات القائمة على منصات التداول . قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة قبل الاستثمار.

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تقوم MEXC حاليًا بتتبع 249 التوكنات القائمة على منصات التداول التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة التوكنات القائمة على منصات التداول الشائعة BNB, HYPE, LEO. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.

من بين التوكنات القائمة على منصات التداول التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر VOLT أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 745.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.

التوكنات القائمة على منصات التداول تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 249 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $123.31B.

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يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع التوكنات القائمة على منصات التداول ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.