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سعر Gate (GT)

USD

مخطط سعر Gate (GT) المباشر

$13.02
$13.02$13.02
+1.00%(1D)

سعر Gate (GT) لليوم

سعر Gate (GT) المباشر لليوم هو USD 13.02. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.64B. يتم تحديث سعر GT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Gate الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.14M
- تغيير سعر Gate خلال اليوم هو +1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 125.82M

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أداء سعر Gate (GT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Gate مقابل USD هو $ +0.134924 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Gate مقابل USD هو $ +3.9817842120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Gate مقابل USD هو $ +6.2302718100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Gate مقابل USD هو $ +4.391673428333594 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.134924+1.05%
30 يوم$ +3.9817842120+30.58%
60 يوم$ +6.2302718100+47.85%
90 يوم$ +4.391673428333594+50.90%

تحليل سعر Gate (GT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Gate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 12.66
$ 12.66$ 12.66

$ 13.58
$ 13.58$ 13.58

$ 14.01
$ 14.01$ 14.01

+0.44%

+1.05%

-2.14%

معلومات سوق Gate (GT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.64B
$ 1.64B$ 1.64B

$ 9.14M
$ 9.14M$ 9.14M

125.82M
125.82M 125.82M

ما هو Gate ( GT )

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المصدر Gate (GT)

الموقع الرسمي

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عملة GT إلى العملات المحلية

1 GT إلى AUD
A$20.7018
1 GT إلى GBP
10.2858
1 GT إلى EUR
12.369
1 GT إلى USD
$13.02
1 GT إلى MYR
RM58.59
1 GT إلى TRY
458.1738
1 GT إلى JPY
¥2,036.8488
1 GT إلى RUB
1,340.2788
1 GT إلى INR
1,105.9188
1 GT إلى IDR
Rp209,999.9706
1 GT إلى PHP
765.9666
1 GT إلى EGP
￡E.662.4576
1 GT إلى BRL
R$79.1616
1 GT إلى CAD
C$18.6186
1 GT إلى BDT
1,549.5102
1 GT إلى NGN
20,123.5818
1 GT إلى UAH
543.8454
1 GT إلى VES
Bs664.02
1 GT إلى PKR
Rs3,609.5346
1 GT إلى KZT
6,809.5902
1 GT إلى THB
฿444.1122
1 GT إلى TWD
NT$424.8426
1 GT إلى CHF
Fr11.5878
1 GT إلى HKD
HK$101.1654
1 GT إلى MAD
.د.م130.4604