سعر 1clawAI اليوم

السعر المباشر لمشروع 1clawAI (1CLAWAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.46% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 1CLAWAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل 1CLAWAI.

يحتل 1clawAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 89,077، مع عرض متداول قدره 100.00B 1CLAWAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 1CLAWAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 1CLAWAI بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و+7.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق 1clawAI (1CLAWAI)

القيمة السوقية $ 89.08K$ 89.08K $ 89.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 89.08K$ 89.08K $ 89.08K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ 1clawAI هي $ 89.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ 1CLAWAI يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.08K.