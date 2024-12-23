سعر Kuma Inu (KUMA)
سعر Kuma Inu (KUMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M. يتم تحديث سعر KUMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kuma Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 242.87
- تغيير سعر Kuma Inu خلال اليوم هو -2.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 388.48T
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خلال اليوم، كان سعر Kuma Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kuma Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kuma Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kuma Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.64%
|30 يوم
|$ 0
|+1.87%
|60 يوم
|$ 0
|+33.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kuma Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.54%
-2.64%
-18.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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