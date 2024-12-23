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سعر Typus (TYPUS) المباشر لليوم هو USD 0.04812068 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.73M . يتم تحديث سعر TYPUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Typus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.91K - تغيير سعر Typus خلال اليوم هو +5.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M

أداء سعر Typus (TYPUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Typus مقابل USD هو $ +0.00265437 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Typus مقابل USD هو $ -0.0155445291 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Typus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Typus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00265437 +5.84% 30 يوم $ -0.0155445291 -32.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Typus (TYPUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Typus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04496228$ 0.04496228 $ 0.04496228 24 ساعة مرتفع $ 0.04921256$ 0.04921256 $ 0.04921256 عالية طوال الوقت $ 0.100289$ 0.100289 $ 0.100289 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) +5.84% تغير السعر (7 أيام) -26.12%

معلومات سوق Typus (TYPUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: