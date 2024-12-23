سعر Typus (TYPUS)
سعر Typus (TYPUS) المباشر لليوم هو USD 0.04812068. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.73M. يتم تحديث سعر TYPUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Typus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.91K
- تغيير سعر Typus خلال اليوم هو +5.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 200.00M
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خلال اليوم، كان سعر Typus مقابل USD هو $ +0.00265437 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Typus مقابل USD هو $ -0.0155445291 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Typus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Typus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00265437
|+5.84%
|30 يوم
|$ -0.0155445291
|-32.30%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Typus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
+5.84%
-26.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Typus Finance, a real yield infrastructure on Sui, offers the easiest way to earn profits through its three flagship products: DeFi Options Vaults (DOVs), the principal-protected SAFU strategy, and Tails by Typus NFTs. By gamifying DeFi, Typus creates a fun and interactive experience for degens to seek dopamine-fueled excitement. Trade altcoins and meme coins with up to 1000x leverage, zero liquidation.
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