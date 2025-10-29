معلومات سعر BLOXWAP (BLOXWAP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.0011047 $ 0.0011047 $ 0.0011047 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0011047$ 0.0011047 $ 0.0011047 عالية طوال الوقت $ 0.00230684$ 0.00230684 $ 0.00230684 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -18.64% تغير السعر (7 أيام) -40.07% تغير السعر (7 أيام) -40.07%

سعر BLOXWAP (BLOXWAP) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLOXWAP بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.0011047، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLOXWAP على الإطلاق هو $ 0.00230684، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLOXWAP -0.01% على مدار الساعة الماضية، -18.64% على مدار 24 ساعة، و -40.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BLOXWAP (BLOXWAP)

القيمة السوقية $ 885.87K$ 885.87K $ 885.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 885.87K$ 885.87K $ 885.87K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,990,000.372677 999,990,000.372677 999,990,000.372677

القيمة السوقية الحالية لـ BLOXWAP هي $ 885.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLOXWAP يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999990000.372677. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 885.87K.