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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أهم رموز البورصة المركزية (CEX) من حيث القيمة السوقية

الرموز المميزة للتبادل المركزي (CEX) هي أصول رقمية أصلية تصدرها وتديرها منصات تداول العملات الرقمية. توفر هذه التوكنات المميزة لحامليها مزايا حصرية داخل النظام البيئي للبورصة، مثل خصومات رسوم التداول والوصول إلى منصات إطلاق الرموز. وترتبط قيمتها ارتباطًا وثيقًا بنمو المستخدمين وحجم التداول والنجاح الإجمالي للبورصة المُصدِرة.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 606.39
-0.03%
+0.28%
-0.29%
$ 81.88B
$ 16.60K
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.41
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 8.66B
$ 314.04K
3
OKB
OKB
OKB
$ 100.639
-1.59%
-3.44%
+5.52%
$ 2.12B
$ 2.31K
4
Cronos
Cronos
CRO
$ 0.04722
-0.21%
-0.86%
+0.70%
$ 2.11B
$ 1.57M
5
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001789
-0.17%
-0.22%
-2.41%
$ 1.62B
$ 31.31B
6
Bitget Token
Bitget Token
BGB
$ 1.67635
+0.33%
+0.98%
+2.53%
$ 1.17B
$ 41.90K
7
KuCoin Token
KuCoin Token
KCS
$ 6.5207
+0.03%
-0.94%
-2.35%
$ 878.33M
$ 8.27K
8
Gate
Gate
GT
$ 6.69
0.00%
-0.00%
-0.89%
$ 712.77M
$ 1.55M
9
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7048
-0.21%
0.00%
-2.57%
$ 455.15M
$ 132.71K
10
BTSE Token
BTSE Token
BTSE
$ 0.95913
+0.43%
+0.01%
+7.96%
$ 155.39M
$ 5.27M
11
MX Token
MX Token
MX
$ 1.6308
+0.04%
+0.10%
-1.87%
$ 149.79M
$ 733.90K
12
GRX Chain
GRX Chain
GRX
$ 13.04
0.00%
--
-0.08%
$ 124.09M
$ 2.34K
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3868
+0.94%
+5.74%
+3.01%
$ 96.77M
$ 181.77K
14
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2048
-1.16%
-1.92%
+3.39%
$ 67.13M
$ 275.77K
15
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0844
0.00%
-2.20%
-8.06%
$ 63.29M
$ 14.52K
16
HashKey Platform
HashKey Platform
HSK
$ 0.08672
+0.25%
+2.82%
+5.18%
$ 29.98M
$ 684.94K
17
NKYC Token
NKYC Token
NKYC
$ 7.21
+0.28%
+0.01%
+5.87%
$ 28.83M
$ 340.10K
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.08916
-0.06%
-2.09%
-5.62%
$ 20.05M
$ 791.11K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01046
+0.10%
-2.25%
-3.87%
$ 19.72M
$ 5.33M
20
BitMart
BitMart
BMX
$ 0.056045
+0.07%
-0.01%
-1.17%
$ 19.02M
$ 417.84K
21
Bit2Me
Bit2Me
B2M
$ 0.00580744
-0.02%
+0.01%
+1.14%
$ 17.14M
$ 10.51K
22
MAX
MAX
MAX
$ 0.256253
-0.08%
-0.00%
-3.24%
$ 17.00M
$ 42.90K
23
Delta Exchange
Delta Exchange
DETO
$ 0.059952
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 16.76M
$ 30.12
24
Tokenize Xchange
Tokenize Xchange
TKX
$ 0.171556
0.00%
--
0.00%
$ 13.72M
$ 3.34K
25
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01117
0.00%
+0.09%
+7.09%
$ 13.42M
$ 456.97K
26
Huobi
Huobi
HT
$ 0.102669
+0.03%
+0.02%
+5.98%
$ 11.23M
$ 2.02K
27
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007239
+0.24%
-3.44%
-38.95%
$ 10.76M
$ 157.17M
28
Lagrange
Lagrange
LA
$ 0.05023
-0.28%
+5.43%
-5.50%
$ 9.71M
$ 1.59M
29
Coinmetro
Coinmetro
XCM
$ 0.02295525
0.00%
--
0.00%
$ 6.48M
$ 20.03
30
LCX
LCX
LCX
$ 0.01468007
-0.19%
+0.02%
-0.49%
$ 3.76M
$ 18.23K
31
Niza
Niza
NIZA
$ 0.00147
0.00%
+13.34%
+16.57%
$ 2.37M
$ 49.89K
32
SolCex
SolCex
SOLCEX
$ 0.00230389
-0.82%
-0.03%
-20.85%
$ 2.30M
$ 52.58K
33
World Friendship Cash
World Friendship Cash
WFCA
$ 0.00634015
-0.30%
+0.02%
+29.88%
$ 1.38M
$ 47.50K
34
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02828
-0.11%
+1.36%
+6.68%
$ 847.80K
$ 6.31M
35
Nominex
Nominex
NMX
$ 0.00233046
0.00%
-0.00%
-0.48%
$ 522.40K
$ 91.07
36
Biconomy Exchange Token
Biconomy Exchange Token
BIT
$ 1.84E-6
-0.54%
+2.70%
+1.66%
$ 499.30K
--
37
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.060851
+0.67%
-0.04%
+4.11%
$ 319.08K
$ 1.04M
38
XCoin
XCoin
BEXC
$ 0.355917
+0.17%
-0.01%
+1.81%
$ 248.61K
$ 549.59K
39
Quan2um
Quan2um
$QNTM
$ 0.00032872
0.00%
--
-2.51%
$ 236.36K
$ 10.05
40
Bitcointry Token
Bitcointry Token
BTTY
$ 0.00055538
-0.19%
+0.09%
+5.84%
$ 213.98K
$ 4.37K
41
EXMO Coin
EXMO Coin
EXM
$ 0.00283072
0.00%
--
0.00%
$ 192.49K
$ 17.13
42
DEW
DEW
DEW
$ 0.00016361
+0.06%
-0.01%
+1.68%
$ 163.57K
$ 233.96
43
Kasta
Kasta
KASTA
$ 0.00019382
0.00%
0.00%
-21.97%
$ 148.36K
$ 252.86
44
KONA
KONA
KONA
$ 8.44
+1.08%
+0.05%
+25.97%
$ 145.82K
$ 265.02
45
ARI
ARI
ARI
$ 0.00017672
0.00%
--
-2.86%
$ 84.76K
$ 8.30
46
BESC MONEY
BESC MONEY
MONEY
$ 1.94
0.00%
-0.03%
-3.00%
$ 79.18K
$ 16.01
47
BitMEX
BitMEX
BMEX
$ 0.00077937
0.00%
0.00%
+290.02%
$ 77.74K
$ 0.02
48
ZND Token
ZND Token
ZND
$ 0.00014103
+0.01%
-0.02%
+45.47%
$ 25.17K
$ 309.82
49
Trakx
Trakx
TRKX
$ 3.327E-5
0.00%
-66.30%
0.00%
$ 23.83K
--
50
IXFI
IXFI
IXFI
$ 5.985E-5
0.00%
+1.20%
+1.15%
$ 19.54K
--

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة للتبادل المركزي (CEX) المستخدمة؟
الرموز المميزة للبورصة المركزية (CEX) هي أصول رقمية مملوكة تصدرها منصات تداول العملات الرقمية. تُستخدم توكنات CEX في المقام الأول لتقديم خصومات على رسوم المعاملات للمتداولين، ومستويات أعلى لكبار الشخصيات، والوصول الحصري إلى عمليات إطلاق الرموز الجديدة.
كيف يؤثر حجم التداول في البورصة على قيمة العملة الرمزية CEX؟
يشير حجم التداول المرتفع باستمرار إلى النمو السريع للمنصة، مما يزيد بشكل عام من طلب السوق على رموز CEX حيث يشتري المزيد من المستخدمين النشطين الرموز المميزة لتقليل رسوم التداول اليومية.
ما هو الغرض من آليات حرق العملات للرموز المميزة للتبادل المركزي؟
تستخدم البورصات المركزية في كثير من الأحيان جزءًا من إيرادات تداول المنصة لإعادة شراء رموز CEX وتدميرها (حرقها) بشكل دائم. هذه الآلية الانكماشية تقلل من العرض المتداول، مما قد يزيد من ندرة الرموز مع مرور الوقت.
هل تعتبر توكنات CEX من الأصول الرقمية اللامركزية؟
ترتبط عملات CEX الرمزية ارتباطًا وثيقًا بالكيان المؤسسي المركزي الذي أصدرها. يعتمد نجاح السوق لرموز CEX الرمزية اعتمادًا كبيرًا على أداء الأعمال والامتثال التنظيمي لتلك البورصة المحددة.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع توكن التبادل المركزي (CEX) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.