الرموز المميزة للتبادل المركزي (CEX) هي أصول رقمية أصلية تصدرها وتديرها منصات تداول العملات الرقمية. توفر هذه التوكنات المميزة لحامليها مزايا حصرية داخل النظام البيئي للبورصة، مثل خصومات رسوم التداول والوصول إلى منصات إطلاق الرموز. وترتبط قيمتها ارتباطًا وثيقًا بنمو المستخدمين وحجم التداول والنجاح الإجمالي للبورصة المُصدِرة.
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