الرموز المميزة للتبادل المركزي (CEX) هي أصول رقمية أصلية تصدرها وتديرها منصات تداول العملات الرقمية. توفر هذه التوكنات المميزة لحامليها مزايا حصرية داخل النظام البيئي للبورصة، مثل خصومات رسوم التداول والوصول إلى منصات إطلاق الرموز. وترتبط قيمتها ارتباطًا وثيقًا بنمو المستخدمين وحجم التداول والنجاح الإجمالي للبورصة المُصدِرة.

توفر منصات إطلاق التوكنات وصولاً مبكرًا إلى مشاريع التشفير الجديدة المرتقبة، ولكن المشاركة تتطلب بشكل صارم من المستخدمين الاحتفاظ بكميات كبيرة من توكنات CEX، مما يخلق حوافز احتفاظ ضخمة طويلة الأجل.

ترتبط عملات CEX الرمزية ارتباطًا وثيقًا بالكيان المؤسسي المركزي الذي أصدرها. يعتمد نجاح السوق لرموز CEX الرمزية اعتمادًا كبيرًا على أداء الأعمال والامتثال التنظيمي لتلك البورصة المحددة.

تستخدم البورصات المركزية في كثير من الأحيان جزءًا من إيرادات تداول المنصة لإعادة شراء رموز CEX وتدميرها (حرقها) بشكل دائم. هذه الآلية الانكماشية تقلل من العرض المتداول، مما قد يزيد من ندرة الرموز مع مرور الوقت.

يشير حجم التداول المرتفع باستمرار إلى النمو السريع للمنصة، مما يزيد بشكل عام من طلب السوق على رموز CEX حيث يشتري المزيد من المستخدمين النشطين الرموز المميزة لتقليل رسوم التداول اليومية.

الرموز المميزة للبورصة المركزية (CEX) هي أصول رقمية مملوكة تصدرها منصات تداول العملات الرقمية. تُستخدم توكنات CEX في المقام الأول لتقديم خصومات على رسوم المعاملات للمتداولين، ومستويات أعلى لكبار الشخصيات، والوصول الحصري إلى عمليات إطلاق الرموز الجديدة.

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