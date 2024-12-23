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سعر PURPLE PEPE (PURPE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.59M . يتم تحديث سعر PURPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PURPLE PEPE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 889.03K - تغيير سعر PURPLE PEPE خلال اليوم هو -4.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B

أداء سعر PURPLE PEPE (PURPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PURPLE PEPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PURPLE PEPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PURPLE PEPE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PURPLE PEPE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.16% 30 يوم $ 0 +283.03% 60 يوم $ 0 +2,489.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PURPLE PEPE (PURPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PURPLE PEPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +4.25% تغير السعر (1يوم) -4.16% تغير السعر (7 أيام) -32.30%

معلومات سوق PURPLE PEPE (PURPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: