سعر PURPLE PEPE (PURPE)
سعر PURPLE PEPE (PURPE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.59M. يتم تحديث سعر PURPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PURPLE PEPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 889.03K
- تغيير سعر PURPLE PEPE خلال اليوم هو -4.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر PURPLE PEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PURPLE PEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PURPLE PEPE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PURPLE PEPE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.16%
|30 يوم
|$ 0
|+283.03%
|60 يوم
|$ 0
|+2,489.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PURPLE PEPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.25%
-4.16%
-32.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Purple Pepe. A meme coin built on the Solana blockchain. Power by a dedicated team and motivated community. Purple Pepe is created to Make Solana Great Again.
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