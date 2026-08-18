سعر Grokius Maximus اليوم

السعر المباشر لمشروع Grokius Maximus (GROKIUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GROKIUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GROKIUS.

يحتل Grokius Maximus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 58,719، مع عرض متداول قدره 999.79M GROKIUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GROKIUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00430277، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GROKIUS بمقدار -1.57% خلال الساعة الماضية و-21.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Grokius Maximus (GROKIUS)

القيمة السوقية $ 58.72K$ 58.72K $ 58.72K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 58.72K$ 58.72K $ 58.72K إمداد دورة التداول 999.79M 999.79M 999.79M إجمالي العرض 999,794,011.191738 999,794,011.191738 999,794,011.191738

القيمة السوقية الحالية لـ Grokius Maximus هي $ 58.72K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GROKIUS يبلغ 999.79M، مع إجمالي عرض 999794011.191738. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 58.72K.